Nieuwe namen in Mexico: Deze F1-rookies komen in actie in VT1
  • Gepubliceerd op 24 okt 2025 18:46
  • comments 3
  • Door: Bob Plaizier

Het raceweekend in Mexico gaat vandaag van start met de eerste vrije training. Bijna alle Formule 1-teams zetten vandaag een rookie in tijdens deze sessie, en dat betekent dat het grote publiek kennis gaat maken met een aantal nieuwe gezichten. Wie zijn de vervangers van onder meer Max Verstappen en Lando Norris?

Volgens de regels van de FIA moeten de Formule 1-teams twee keer per auto een rookie inzetten tijdens een vrije training. Volgens de regels wordt een coureur als een rookie gezien als hij of zij twee of minder Grands Prix heeft gereden. Er zit geen leeftijdsgrens aan, wat dus betekent dat de teams ook kunnen kiezen voor een ervaren coureur, die niet in de Formule 1 heeft gereden.

McLaren

Het team van McLaren trakteert de Mexicaanse fans vandaag met een speciale coureur. IndyCar-superster Patricio O'Ward zal een uurtje gaan rijden voor de ogen van zijn landgenoten, en zal plaatsnemen in de auto van Lando Norris. De kans is groot dat hij later dit seizoen nog een training gaat rijden, want Alex Dunne maakt geen onderdeel meer uit van de opleidingsploeg van McLaren.

Mercedes

George Russell wordt in de eerste vrije training in Mexico-Stad vervangen door Frederik Vesti. De Deen is de test- en reservecoureur van Mercedes, en heeft al meerdere trainingen gereden. Hij maakt al jaren onderdeel uit van de Mercedes-familie, en rijdt in een Hypercar in de IMSA-klasse in de Verenigde Staten.

Ferrari

Het team van Ferrari liet eerder dit seizoen de Zweedse Formule 2-coureur Dino Beganovic rijden, maar voor vandaag hebben ze een andere keuze gemaakt. Lewis Hamilton zal worden vervangen door de ervaren Ferrari-testcoureur Antonio Fuoco. De 29-jarige Italiaan racet voor Ferrari in het WEC, en won in 2024 de 24 uur van Le Mans.

Red Bull

Bij Red Bull slaat Max Verstappen de eerste vrije training over. De regerend wereldkampioen wordt vervangen door het 18-jarige toptalent Arvid Lindblad. Het wordt zijn tweede training van het jaar, en de kans is groot dat hij binnenkort wordt gepresenteerd als Racing Bulls-coureur voor 2026.

Williams

Bij het team van Williams zal Carlos Sainz de training aan zich voorbij laten gaan. De Spanjaard wordt vervangen door Williams-junior Luke Browning. De Britse Formule 2-coureur heeft al meerdere trainingen gereden, en wordt gezien als het grootste talent uit de Williams-academie.

Aston Martin

Bij het team van Aston Martin maakt de Amerikaan Jak Crawford zijn trainingsdebuut. Crawford neemt plaats in de auto van Lance Stroll, en zal zoveel mogelijk data gaan verzamelen. Crawford heeft al veel testkilometers gemaakt. In mei was hij bijvoorbeeld een hele dag te vinden op het circuit van Zandvoort.

Haas

Bij het team van Haas stapt de ervaren Japanner Ryo Hirakawa in de auto van Oliver Bearman. De fabriekscoureur van Toyota heeft al meerdere vrije trainingen gereden, en crashte eerder deze week tijdens een testdag op Zandvoort. De Le Mans-winnaar zal later dit jaar ook rijden in Abu Dhabi.

Racing Bulls

Ook bij Racing Bulls neemt er een Japanner plaats in de auto. Het gaat om Red Bull-reserve Ayumu Iwasa. Hij stapt in de auto van Liam Lawson, en reed eerder dit seizoen ook al een training in een Red Bull. Iwasa is verder actief in de Super Formula.

Alpine

Het team van Alpine zet vandaag Paul Aron in. De coureur uit Estland neemt plaats in de auto van Pierre Gasly, en geldt als de eerste reservecoureur van Alpine. Hij reed eerder dit jaar ook een aantal vrije trainingen voor Sauber. De Zwitserse renstal hoeft daarom geen rookie meer in te zetten.

F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Mexico 2025

Reacties (3)

Login om te reageren
  • Glasvezelcoureur

    Posts: 415

    Vraag me af of dit wenselijk is, juist op het moment dat de strijd op het scherpst gestreden moet worden...

    • + 0
    • 24 okt 2025 - 18:52
    • Larry Perkins

      Posts: 60.920

      Het is één van de weinige kansen voor rookies om op de baan in het echie te testen, dus wat dat betreft is het zeer wenselijk.
      Alle teams hebben met dezelfde regels te maken dus dat kan ook niet het probleem zijn.
      Als het bij een team nu niet goed uitkomt en ze gaan klagen, dan kunnen ze het beste hun eigen planner een schop onder zijn derrière en/of zin ballen geven.
      Is de planner een dame dan moet er een piemel in...*


      * niet echt natuurlijk, is slechts een foute grap!

      • + 0
      • 24 okt 2025 - 19:23
  • Larry Perkins

    Posts: 60.920

    Handig overzichtje...
    Red Bull: Max Verstappen -> Arvid Lindblad
    McLaren: Lando Norris -> Pato O'Ward
    Ferrari: Lewis Hamilton -> Antonio Fuoco
    Mercedes: George Russell -> Frederik Vesti
    Aston Martin: Lance Stroll -> Jak Crawford
    Alpine: Pierre Gasly -> Paul Aron
    Haas: Oliver Bearman -> Ryo Hirakawa
    Racing Bulls: Liam Lawson -> Ayumu Iwasa
    Williams: Carlos Sainz -> Luke Browning

    • + 0
    • 24 okt 2025 - 20:13

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

