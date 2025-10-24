Nieuwe namen in Mexico: Deze F1-rookies komen in actie in VT1

Het raceweekend in Mexico gaat vandaag van start met de eerste vrije training. Bijna alle Formule 1-teams zetten vandaag een rookie in tijdens deze sessie, en dat betekent dat het grote publiek kennis gaat maken met een aantal nieuwe gezichten. Wie zijn de vervangers van onder meer Max Verstappen en Lando Norris?

Volgens de regels van de FIA moeten de Formule 1-teams twee keer per auto een rookie inzetten tijdens een vrije training. Volgens de regels wordt een coureur als een rookie gezien als hij of zij twee of minder Grands Prix heeft gereden. Er zit geen leeftijdsgrens aan, wat dus betekent dat de teams ook kunnen kiezen voor een ervaren coureur, die niet in de Formule 1 heeft gereden.

McLaren

Het team van McLaren trakteert de Mexicaanse fans vandaag met een speciale coureur. IndyCar-superster Patricio O'Ward zal een uurtje gaan rijden voor de ogen van zijn landgenoten, en zal plaatsnemen in de auto van Lando Norris. De kans is groot dat hij later dit seizoen nog een training gaat rijden, want Alex Dunne maakt geen onderdeel meer uit van de opleidingsploeg van McLaren.

Mercedes

George Russell wordt in de eerste vrije training in Mexico-Stad vervangen door Frederik Vesti. De Deen is de test- en reservecoureur van Mercedes, en heeft al meerdere trainingen gereden. Hij maakt al jaren onderdeel uit van de Mercedes-familie, en rijdt in een Hypercar in de IMSA-klasse in de Verenigde Staten.

Ferrari

Het team van Ferrari liet eerder dit seizoen de Zweedse Formule 2-coureur Dino Beganovic rijden, maar voor vandaag hebben ze een andere keuze gemaakt. Lewis Hamilton zal worden vervangen door de ervaren Ferrari-testcoureur Antonio Fuoco. De 29-jarige Italiaan racet voor Ferrari in het WEC, en won in 2024 de 24 uur van Le Mans.

Red Bull

Bij Red Bull slaat Max Verstappen de eerste vrije training over. De regerend wereldkampioen wordt vervangen door het 18-jarige toptalent Arvid Lindblad. Het wordt zijn tweede training van het jaar, en de kans is groot dat hij binnenkort wordt gepresenteerd als Racing Bulls-coureur voor 2026.

Williams

Bij het team van Williams zal Carlos Sainz de training aan zich voorbij laten gaan. De Spanjaard wordt vervangen door Williams-junior Luke Browning. De Britse Formule 2-coureur heeft al meerdere trainingen gereden, en wordt gezien als het grootste talent uit de Williams-academie.

Aston Martin

Bij het team van Aston Martin maakt de Amerikaan Jak Crawford zijn trainingsdebuut. Crawford neemt plaats in de auto van Lance Stroll, en zal zoveel mogelijk data gaan verzamelen. Crawford heeft al veel testkilometers gemaakt. In mei was hij bijvoorbeeld een hele dag te vinden op het circuit van Zandvoort.

Haas

Bij het team van Haas stapt de ervaren Japanner Ryo Hirakawa in de auto van Oliver Bearman. De fabriekscoureur van Toyota heeft al meerdere vrije trainingen gereden, en crashte eerder deze week tijdens een testdag op Zandvoort. De Le Mans-winnaar zal later dit jaar ook rijden in Abu Dhabi.

Racing Bulls

Ook bij Racing Bulls neemt er een Japanner plaats in de auto. Het gaat om Red Bull-reserve Ayumu Iwasa. Hij stapt in de auto van Liam Lawson, en reed eerder dit seizoen ook al een training in een Red Bull. Iwasa is verder actief in de Super Formula.

Alpine

Het team van Alpine zet vandaag Paul Aron in. De coureur uit Estland neemt plaats in de auto van Pierre Gasly, en geldt als de eerste reservecoureur van Alpine. Hij reed eerder dit jaar ook een aantal vrije trainingen voor Sauber. De Zwitserse renstal hoeft daarom geen rookie meer in te zetten.