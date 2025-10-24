Nieuwe namen in Mexico: Deze F1-rookies komen in actie in VT1

Het raceweekend in Mexico gaat vandaag van start met de eerste vrije training. Bijna alle Formule 1-teams zetten vandaag een rookie in tijdens deze sessie, en dat betekent dat het grote publiek kennis gaat maken met een aantal nieuwe gezichten. Wie zijn de vervangers van onder meer Max Verstappen en Lando Norris?
Volgens de regels van de FIA moeten de Formule 1-teams twee keer per auto een rookie inzetten tijdens een vrije training. Volgens de regels wordt een coureur als een rookie gezien als hij of zij twee of minder Grands Prix heeft gereden. Er zit geen leeftijdsgrens aan, wat dus betekent dat de teams ook kunnen kiezen voor een ervaren coureur, die niet in de Formule 1 heeft gereden.
Het team van McLaren trakteert de Mexicaanse fans vandaag met een speciale coureur. IndyCar-superster Patricio O'Ward zal een uurtje gaan rijden voor de ogen van zijn landgenoten, en zal plaatsnemen in de auto van Lando Norris. De kans is groot dat hij later dit seizoen nog een training gaat rijden, want Alex Dunne maakt geen onderdeel meer uit van de opleidingsploeg van McLaren.
George Russell wordt in de eerste vrije training in Mexico-Stad vervangen door Frederik Vesti. De Deen is de test- en reservecoureur van Mercedes, en heeft al meerdere trainingen gereden. Hij maakt al jaren onderdeel uit van de Mercedes-familie, en rijdt in een Hypercar in de IMSA-klasse in de Verenigde Staten.
Het team van Ferrari liet eerder dit seizoen de Zweedse Formule 2-coureur Dino Beganovic rijden, maar voor vandaag hebben ze een andere keuze gemaakt. Lewis Hamilton zal worden vervangen door de ervaren Ferrari-testcoureur Antonio Fuoco. De 29-jarige Italiaan racet voor Ferrari in het WEC, en won in 2024 de 24 uur van Le Mans.
Red Bull
Bij Red Bull slaat Max Verstappen de eerste vrije training over. De regerend wereldkampioen wordt vervangen door het 18-jarige toptalent Arvid Lindblad. Het wordt zijn tweede training van het jaar, en de kans is groot dat hij binnenkort wordt gepresenteerd als Racing Bulls-coureur voor 2026.
Bij het team van Williams zal Carlos Sainz de training aan zich voorbij laten gaan. De Spanjaard wordt vervangen door Williams-junior Luke Browning. De Britse Formule 2-coureur heeft al meerdere trainingen gereden, en wordt gezien als het grootste talent uit de Williams-academie.
Bij het team van Aston Martin maakt de Amerikaan Jak Crawford zijn trainingsdebuut. Crawford neemt plaats in de auto van Lance Stroll, en zal zoveel mogelijk data gaan verzamelen. Crawford heeft al veel testkilometers gemaakt. In mei was hij bijvoorbeeld een hele dag te vinden op het circuit van Zandvoort.
Haas
Bij het team van Haas stapt de ervaren Japanner Ryo Hirakawa in de auto van Oliver Bearman. De fabriekscoureur van Toyota heeft al meerdere vrije trainingen gereden, en crashte eerder deze week tijdens een testdag op Zandvoort. De Le Mans-winnaar zal later dit jaar ook rijden in Abu Dhabi.
Racing Bulls
Ook bij Racing Bulls neemt er een Japanner plaats in de auto. Het gaat om Red Bull-reserve Ayumu Iwasa. Hij stapt in de auto van Liam Lawson, en reed eerder dit seizoen ook al een training in een Red Bull. Iwasa is verder actief in de Super Formula.
Alpine
Het team van Alpine zet vandaag Paul Aron in. De coureur uit Estland neemt plaats in de auto van Pierre Gasly, en geldt als de eerste reservecoureur van Alpine. Hij reed eerder dit jaar ook een aantal vrije trainingen voor Sauber. De Zwitserse renstal hoeft daarom geen rookie meer in te zetten.
Reacties (3)Login om te reageren
Glasvezelcoureur
Posts: 415
Vraag me af of dit wenselijk is, juist op het moment dat de strijd op het scherpst gestreden moet worden...
Larry Perkins
Posts: 60.920
Het is één van de weinige kansen voor rookies om op de baan in het echie te testen, dus wat dat betreft is het zeer wenselijk.
Alle teams hebben met dezelfde regels te maken dus dat kan ook niet het probleem zijn.
Als het bij een team nu niet goed uitkomt en ze gaan klagen, dan kunnen ze het beste hun eigen planner een schop onder zijn derrière en/of zin ballen geven.
Is de planner een dame dan moet er een piemel in...*
* niet echt natuurlijk, is slechts een foute grap!
Larry Perkins
Posts: 60.920
Handig overzichtje...
Red Bull: Max Verstappen -> Arvid Lindblad
McLaren: Lando Norris -> Pato O'Ward
Ferrari: Lewis Hamilton -> Antonio Fuoco
Mercedes: George Russell -> Frederik Vesti
Aston Martin: Lance Stroll -> Jak Crawford
Alpine: Pierre Gasly -> Paul Aron
Haas: Oliver Bearman -> Ryo Hirakawa
Racing Bulls: Liam Lawson -> Ayumu Iwasa
Williams: Carlos Sainz -> Luke Browning