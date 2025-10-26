Bearman looft Verstappen: "De beste Formule 1-coureur ooit!"

Max Verstappen maakt weer kans op de wereldtitel. De Red Bull-coureur neemt het op tegen Lando Norris en Oscar Piastri. Volgens Haas-coureur Ollie Bearman is Verstappen de beste coureur die ooit in de Formule 1 heeft gereden.

Bearman zegt dat hij opkijkt naar Verstappen. De Brit is erg gecharmeerd van de kunsten van de Nederlander. Verstappen heeft een enorme inhaalslag gemaakt op het McLaren-duo. Hij is van 104 punten achterstand naar nog maar 40 punten achterstand gegaan in vier races.

'Verstappen is de allerbeste'

"Ik denk dat hij momenteel de beste coureur in de Formule 1 is. Ik denk dat hij ook de beste coureur is die ooit in de Formule 1 heeft gereden", vertelde Bearman in Mexico tegenover de aanwezige media. "Omdat hij momenteel de referentie is als de meest getalenteerde en snelste coureur in de Formule 1. Eerder dit jaar had hij geen auto om mee te vechten; het lijkt erop dat dit nu wel het geval is. Het wordt gaaf om te zien hoe de laatste vijf races gaan zijn."

Bearman hoopt dan ook dat Verstappen mee kan blijven doen om de titel: "Ik hoop het. Ik weet het niet [of dat is gebeurd]. Nu we de laatste upgrade voor de auto erbij hebben, gaan we geen veranderingen meer doen. Dus eigenlijk ligt de focus nu op race voor race, proberen te maximaliseren wat we nu hebben."

Haas wil het volgend jaar ook proberen

"Toch is de prioriteit om zo snel mogelijk de auto voor volgend jaar klaar te hebben. Misschien kunnen we het dan ook proberen", zo eindigt Bearman zijn verhaal aan de media in Mexico. De Haas-coureur staat momenteel achttiende in het wereldkampioenschap met twintig punten. Bearman beschikt over een contract voor volgend seizoen, dus hij kan zichzelf dan opnieuw proberen te bewijzen.