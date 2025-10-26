user icon
Bearman looft Verstappen: "De beste Formule 1-coureur ooit!"

Bearman looft Verstappen: "De beste Formule 1-coureur ooit!"
  Gepubliceerd op 26 okt 2025 12:09
  8
  Door: Jesse Jansen

Max Verstappen maakt weer kans op de wereldtitel. De Red Bull-coureur neemt het op tegen Lando Norris en Oscar Piastri. Volgens Haas-coureur Ollie Bearman is Verstappen de beste coureur die ooit in de Formule 1 heeft gereden. 

Bearman zegt dat hij opkijkt naar Verstappen. De Brit is erg gecharmeerd van de kunsten van de Nederlander. Verstappen heeft een enorme inhaalslag gemaakt op het McLaren-duo. Hij is van 104 punten achterstand naar nog maar 40 punten achterstand gegaan in vier races. 

'Verstappen is de allerbeste'

"Ik denk dat hij momenteel de beste coureur in de Formule 1 is. Ik denk dat hij ook de beste coureur is die ooit in de Formule 1 heeft gereden", vertelde Bearman in Mexico tegenover de aanwezige media. "Omdat hij momenteel de referentie is als de meest getalenteerde en snelste coureur in de Formule 1. Eerder dit jaar had hij geen auto om mee te vechten; het lijkt erop dat dit nu wel het geval is. Het wordt gaaf om te zien hoe de laatste vijf races gaan zijn."

Bearman hoopt dan ook dat Verstappen mee kan blijven doen om de titel: "Ik hoop het. Ik weet het niet [of dat is gebeurd]. Nu we de laatste upgrade voor de auto erbij hebben, gaan we geen veranderingen meer doen. Dus eigenlijk ligt de focus nu op race voor race, proberen te maximaliseren wat we nu hebben."

Haas wil het volgend jaar ook proberen

"Toch is de prioriteit om zo snel mogelijk de auto voor volgend jaar klaar te hebben. Misschien kunnen we het dan ook proberen", zo eindigt Bearman zijn verhaal aan de media in Mexico. De Haas-coureur staat momenteel achttiende in het wereldkampioenschap met twintig punten. Bearman beschikt over een contract voor volgend seizoen, dus hij kan zichzelf dan opnieuw proberen te bewijzen.

Ouw-sjagerijn

Posts: 18.629

"Bearman looft Verstappen: "De beste Formule 1-coureur ooit"

Nou hoef ik niet te weten hoe het met Max zijn bips gesteld is, maar die moet toch wel 'n vergroot gat hebben denk, zoveel veren kan 'n mens eigenlijk niet verdragen.

  • 5
  • 26 okt 2025 - 12:10
    • mario

      Posts: 14.448

      Max zit dan ook altijd op zo'n opblaasbare donut in z'n wagen.... 🍩

      • + 0
      • 26 okt 2025 - 12:27
    • NicoS

      Posts: 19.535

      Die jongen heeft er gewoon kijk op…..;)

      • + 1
      • 26 okt 2025 - 12:32
  • Snorremans

    Posts: 101

    Helemaal mooi uit de mond van een Brit te horen natuurlijk.

    • + 1
    • 26 okt 2025 - 12:37
  • John6

    Posts: 11.192

    Leuk om te horen van Bearman, maar zoveel artikelen hierover is ook wel een beetje overdreven, althans bij mij is het nu wel bekend, of was dit weer een nieuwe update.

    • + 0
    • 26 okt 2025 - 13:02
    • Avb1

      Posts: 278

      Uw bent echt duidelijk anti Max als ik weet niet wat.... Zeuren wanneer mensen iets positiefs zeggen over max keer op keer...

      • + 0
      • 26 okt 2025 - 13:19
    • mario

      Posts: 14.448

      @John6: Ik heb Bortoletto nog niet voorbij zien komen.... 😉

      • + 0
      • 26 okt 2025 - 13:31
  • markos

    Posts: 910

    Bearman doet het zelf ook niet zo slecht moet ik zeggen! Vaak sneller dan Ocon, en die was in de F3 regelmatig sneller dan Verstappen 😜

    • + 0
    • 26 okt 2025 - 13:21

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
678
2
Mercedes
339
3
Ferrari
334
4
Red Bull Racing
331
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Sauber
59
9
Haas F1
48
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

