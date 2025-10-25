user icon
icon

Sainz valt de FIA aan na 'onevenredige' gridstraf

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Sainz valt de FIA aan na 'onevenredige' gridstraf
  • Gepubliceerd op 25 okt 2025 14:47
  • comments 1
  • Door: Jesse Jansen

Carlos Sainz crashte afgelopen weekend tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten met Kimi Antonelli. De Spanjaard werd door de stewards als schuldige aangewezen, en ontving een straf. Aangezien hij uitviel, is deze straf doorgevoerd naar een gridstraf tijdens de Grand Prix van Mexico. Volgens Sainz is dit onterecht. 

Meer over Carlos Sainz Jr Sainz fileert Red Bull: "Ik weet wel wat ik had gedaan als teambaas"

Sainz fileert Red Bull: "Ik weet wel wat ik had gedaan als teambaas"

25 okt
 Sainz begrijpt 'papaya-regels': "McLaren wil Verstappen onder controle houden"

Sainz begrijpt 'papaya-regels': "McLaren wil Verstappen onder controle houden"

25 okt

De Spanjaard kende tot aan de hoofdrace van het Grand Prix-weekend in Austin goede prestaties. In de sprintrace werd hij derde en in de kwalificatie voor de Grand Prix noteerde Sainz de negende tijd. In de race had hij de nummer acht al ingehaald en wilde dat later opnieuw proberen bij de nummer zeven, Antonelli. Hij crashte uiteindelijk en behaalde geen punten tijdens de Grand Prix. 

Vijf plaatsen gridstraf voor Sainz

Sainz wordt vijf plaatsen naar achteren gezet op de grid voor de Grand Prix van Mexico. De Spanjaard vindt dat te zwaar, zo laat hij weten aan de internationale media: "Ik vond de gridstraf van vijf plaatsen die de stewards hebben gegeven volledig onevenredig in verhouding tot het incident zelf. Het legt een beetje de zwaktes bloot in de regels die we hebben. Maar goed, het is zoals het is. Ik moet het accepteren."

"Ik neem uiteraard mijn verantwoordelijkheid, evenals mijn aandeel in de verantwoordelijkheid voor het incident. Ik had gewild dat we allebei de race hadden kunnen voortzetten, maar eerlijk gezegd, na het bekijken van de data en alle onboards die we hebben gezien, is het moeilijk te begrijpen en te accepteren dat ze me hier toch vijf plaatsen voor hebben gegeven."

Sainz gaat dit nog bespreken

De nummer elf van het wereldkampioenschap wil dit nog niet gaan bespreken tijdens de driver briefing van Mexico, maar wel in Qatar:  "Daar hebben we een gesprek over de regels in het algemeen – over rijrichtlijnen, zoals ze het nu noemen – waar ik best wel kritisch over ben geweest", legt Sainz uit in Mexico.

"Een richtlijn is geen regel. Een richtlijn kan je helpen om een ongeluk te begrijpen of te proberen een ongeluk te evalueren, maar het is een richtlijn – geen regel. En soms worden deze richtlijnen toegepast voor elke soort situatie op de baan, wat ik een beetje vreemd vind en niet precies de manier waarop ik een ongeluk zou beoordelen als ik een steward was."

Beamer

Posts: 1.839

Sainz was overmoedig en het was gewoon zijn eigen fout. Hij verpestte niet alleen zijn eigen race, maar ook die van Kimi. Straf is dan ook volledig terecht.

  • 1
  • 25 okt 2025 - 14:51
F1 Nieuws Carlos Sainz Jr Williams GP Mexico 2025

Reacties (1)

Login om te reageren
  • Beamer

    Posts: 1.839

    Sainz was overmoedig en het was gewoon zijn eigen fout. Hij verpestte niet alleen zijn eigen race, maar ook die van Kimi. Straf is dan ook volledig terecht.

    • + 1
    • 25 okt 2025 - 14:51

MX Grand Prix van Mexico

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

MXGrand Prix van Mexico

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
678
2
Mercedes
339
3
Ferrari
334
4
Red Bull Racing
331
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Sauber
59
9
Haas F1
48
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

ES Carlos Sainz jr 55
  • Team Williams
  • Punten 1.311
  • Podiums 28
  • Grand Prix 227
  • Land Spanje
  • Geb. datum 1 sep 1994 (31)
  • Geb. plaats Madrid, Spanje
  • Gewicht 66 kg
  • Lengte 1,78 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Williams
Williams
Bekijk volledig profiel
show sidebar