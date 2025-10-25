Sainz valt de FIA aan na 'onevenredige' gridstraf

Carlos Sainz crashte afgelopen weekend tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten met Kimi Antonelli. De Spanjaard werd door de stewards als schuldige aangewezen, en ontving een straf. Aangezien hij uitviel, is deze straf doorgevoerd naar een gridstraf tijdens de Grand Prix van Mexico. Volgens Sainz is dit onterecht.

De Spanjaard kende tot aan de hoofdrace van het Grand Prix-weekend in Austin goede prestaties. In de sprintrace werd hij derde en in de kwalificatie voor de Grand Prix noteerde Sainz de negende tijd. In de race had hij de nummer acht al ingehaald en wilde dat later opnieuw proberen bij de nummer zeven, Antonelli. Hij crashte uiteindelijk en behaalde geen punten tijdens de Grand Prix.

Vijf plaatsen gridstraf voor Sainz

Sainz wordt vijf plaatsen naar achteren gezet op de grid voor de Grand Prix van Mexico. De Spanjaard vindt dat te zwaar, zo laat hij weten aan de internationale media: "Ik vond de gridstraf van vijf plaatsen die de stewards hebben gegeven volledig onevenredig in verhouding tot het incident zelf. Het legt een beetje de zwaktes bloot in de regels die we hebben. Maar goed, het is zoals het is. Ik moet het accepteren."

"Ik neem uiteraard mijn verantwoordelijkheid, evenals mijn aandeel in de verantwoordelijkheid voor het incident. Ik had gewild dat we allebei de race hadden kunnen voortzetten, maar eerlijk gezegd, na het bekijken van de data en alle onboards die we hebben gezien, is het moeilijk te begrijpen en te accepteren dat ze me hier toch vijf plaatsen voor hebben gegeven."

Sainz gaat dit nog bespreken

De nummer elf van het wereldkampioenschap wil dit nog niet gaan bespreken tijdens de driver briefing van Mexico, maar wel in Qatar: "Daar hebben we een gesprek over de regels in het algemeen – over rijrichtlijnen, zoals ze het nu noemen – waar ik best wel kritisch over ben geweest", legt Sainz uit in Mexico.

"Een richtlijn is geen regel. Een richtlijn kan je helpen om een ongeluk te begrijpen of te proberen een ongeluk te evalueren, maar het is een richtlijn – geen regel. En soms worden deze richtlijnen toegepast voor elke soort situatie op de baan, wat ik een beetje vreemd vind en niet precies de manier waarop ik een ongeluk zou beoordelen als ik een steward was."