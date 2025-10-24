user icon
icon

Hamilton geeft McLaren-coureurs advies voor titelstrijd met Verstappen

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Hamilton geeft McLaren-coureurs advies voor titelstrijd met Verstappen
  • Gepubliceerd op 24 okt 2025 14:47
  • comments 27
  • Door: Bob Plaizier

McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris vechten met Max Verstappen om de wereldtitel. Verstappen leek lange tijd kansloos te zijn in de strijd om de titel, maar hij heeft in de afgelopen weken het gat flink verkleind. Lewis Hamilton deelt zijn advies voor de McLarens.

Piastri en Norris leken lange tijd af te stevenen op een tweestrijd om de wereldtitel. Geen enkele andere coureur kon hen bijhouden in de eerste seizoenshelft, maar na de zomerstop toonde Verstappen zijn klasse. De viervoudig wereldkampioen wist drie Grands Prix te winnen, en profiteerde optimaal van de problemen bij McLaren. Hij staat nog maar 40 punten achter op WK-leider Piastri, en in de komende races kan er nog heel erg veel gaan gebeuren.

Meer over McLaren Red Bull ontmaskerd: Manipulatie van McLaren-truc levert boete op

Red Bull ontmaskerd: Manipulatie van McLaren-truc levert boete op

20 okt
 Bom lijkt te barsten tussen Norris en Piastri: 'Kwestie van tijd'

Bom lijkt te barsten tussen Norris en Piastri: 'Kwestie van tijd'

14 okt

Wat is het advies van Hamilton?

Ferrari-coureur en zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton weet hoe het voelt om voor de titel te vechten. Bij Sky Sports bespreekt hij de uitdaging voor de McLaren-coureurs: "Ze hebben natuurlijk in andere klassen al titels gewonnen. Ik heb niet degene die ze wil adviseren, maar in dit scenario is het uitdagend als je het team zit. De druk is heel hoog."

"Het is echt een periode waarin je je oogkleppen op moet zetten, je moet echt alles van de buitenwereld negeren. Er komt zoveel op je af, zowel positief als negatief."

Genadeloos

Hamilton stelt dat Norris en Piastri niet zomaar rustig aan kunnen doen: "Je moet echt genadeloos zijn. Dat is ook wat Max doet, hij pakt het zo van ze af als ze niet hetzelfde gaan doen. Ze moeten pushen en diep gaan, want je moet in staat zijn om iemand zoals Max in die auto achter je te houden."

De sleutel tot succes

Hamilton, die het geweldig vindt dat meerdere teams nu vechten om de titel, legt uit dat ze geen fout mogen maken: "Maar als je als winnaar uit de strijd wil komen, dan is consistentie echt essentieel. Dat heb je in de afgelopen races ook gezien bij Max."

Rocks

Posts: 1.042

Les1; er van aftikken 😎

  • 11
  • 24 okt 2025 - 14:50
F1 Nieuws Max Verstappen Lewis Hamilton Ferrari McLaren Red Bull Racing GP Mexico 2025

Reacties (27)

Login om te reageren
  • Rocks

    Posts: 1.042

    Les1; er van aftikken 😎

    • + 11
    • 24 okt 2025 - 14:50
    • HermanInDeZon

      Posts: 287

      Da's de strategie die Verstappen op Hamilton toepaste als je mag afgaan op het aantal keer dat Verstappen vs Hamilton werd aangewezen als schuldige

      • + 3
      • 24 okt 2025 - 14:53
    • Skoda F1

      Posts: 457

      Tip2 zorg dat je net zulke of liever nog Versere banden hebt dan Max..

      • + 7
      • 24 okt 2025 - 15:07
    • nr 76

      Posts: 7.081

      Tip 3: heb je wel oudere banden, betekenft dat nog niet dat je de deur wagenwijd open moet zetten voor je opponent

      • + 6
      • 24 okt 2025 - 15:12
    • Leclerc Fan

      Posts: 3.916

      Tip 3 zorg voor de juiste Fia gast.

      • + 2
      • 24 okt 2025 - 15:15
    • misstappen

      Posts: 3.358

      tip 3, laat het niet afhangen van Abu Dhabi.

      • + 2
      • 24 okt 2025 - 15:16
    • snailer

      Posts: 30.446

      Ik moet altijd weer glimlachen als ik dit soort berichten lees. Hahahaha.

      Let vooral op het manneke met het mercedes petje op.

      https://youtu.be/aQ1NoGkT_8Y

      Pure beeldspraak... over jullie.

      • + 1
      • 24 okt 2025 - 15:23
    • snailer

      Posts: 30.446

      Tip laatste. Check de laatste minuten van deze video. De goede man met het mercedespetje wordt getroost door de Verstappen fan. Intens getroost.

      En dan staat de goede man op en feliciteerd de andere fans met de meer dan terechte overwinning van Verstappen.

      • + 2
      • 24 okt 2025 - 15:42
    • Avb1

      Posts: 260

      En een illegale Moter erin doen, track limits wat is dat? Teamgenoot Verstappen laten aanrijden? Zelfs in Saudi Arabië bijna....

      • + 3
      • 24 okt 2025 - 15:51
    • HermanInDeZon

      Posts: 287

      "En een illegale Moter erin doen"

      Dutch Army hier begint met de dag meer feiten door elkaar te halen
      Dat was Ferrari hé vriend :)
      [niet dat ze er een titel door hebben gehaald ... ]

      • + 4
      • 24 okt 2025 - 15:56
    • Hourpower

      Posts: 736

      Als het moet zorg dan dat Yuki 6 ronden voor het einde zijn wagen hard in de vangrail zet zodat er een safetycar op de baan komt en daarna nog 1 ronde te racen op verse rode.

      • + 0
      • 24 okt 2025 - 16:28
    • snailer

      Posts: 30.446

      De man in de video is tenminste sportief. Kan ik niet zeggen van een paar verdrietige mannetjes hier.

      • + 4
      • 24 okt 2025 - 16:47
  • Kubica

    Posts: 5.620

    "Ik heb niet degene die ze wil adviseren, maar in dit scenario is het uitdagend als je het team zit." En dat mag betekenen? Hamilton bezit wat adviseurs, ok, "maar als je het team zit"?

    • + 3
    • 24 okt 2025 - 14:54
    • arone

      Posts: 1.147

      .ik het zag ooK

      • + 0
      • 24 okt 2025 - 15:06
    • van lotje,g

      Posts: 1.107

      Als de geit aan 2021 denkt begint ie wartaal te mompelen.

      • + 2
      • 24 okt 2025 - 15:15
    • Vallie

      Posts: 476

      Als je gewoon het interview ziet dan begrijp je wat die zegt. Dit soort artikelen moet je met een korreltje zout nemen.

      • + 0
      • 24 okt 2025 - 15:53
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.613

      Wartaal mompelen.
      Dat doen de meeste Maxfans vanaf 2016....

      • + 3
      • 24 okt 2025 - 16:20
  • Freek-Willem

    Posts: 6.314

    Meedogenloos is net het verschil tussen een Lewis en Max vs Lando en Oscar

    • + 0
    • 24 okt 2025 - 15:01
  • Larry Perkins

    Posts: 60.911

    Weet niet of Lewis wel zo'n goede adviseur is, want elke keer dat Max en Lewis om de wereldtitel streden (2021) heeft Max het kampioenschap met glans gewonnen...

    • + 5
    • 24 okt 2025 - 15:10
    • Paulie

      Posts: 4.787

      Ja maar je kunt niet alle titelduels van Lewis vs Max op 1 hoop gooien, er zijn wel degelijk verschillen, oké in AD'21 won Max het duel glansrijk, maar het is altijd heel wisselend tussen hen geweest want als je dan weer naar AD'21 kijkt bijvoorbeeld toen was Max het die glansrijk won. Zo is het ook weer.

      • + 2
      • 24 okt 2025 - 15:42
    • Larry Perkins

      Posts: 60.911

      Je vergeet nog de met glans gewonnen wereldtitel in de laatste race van 2021...

      • + 1
      • 24 okt 2025 - 16:11
  • mordor

    Posts: 2.063

    Een aanslag op het rechter achterwiel is garantie op succes. Maar timing en hoek van inval cruciaal. Laat dat nu net de specialiteit van lewis zijn

    • + 7
    • 24 okt 2025 - 15:10
  • Maximo

    Posts: 9.553

    Dus zijn eerste advies gaat in tegen wat hij hen adviseert, oftewel ze moeten niet luisteren naar of lezen wat Lewis zegt of schrijft, want dat zorgt voor nog meer druk.

    En dan maakt hij ze nog even wijs om vooral domme roekeloze dingen te gaan doen waardoor ze zo maar ineens een smak aan punten kunnen laten liggen als ze de finish niet halen, terwijl ze vooral met veel punten moeten blijven finishen.

    En uiteindelijk zijn die 2 nog steeds elkaar grootste concurrent voor de titel.

    • + 0
    • 24 okt 2025 - 15:15
  • Snelrondje

    Posts: 8.875

    Lewis wil ze helpen maar vergroot alleen maar de druk op de McLaren coureurs.

    • + 2
    • 24 okt 2025 - 15:15
    • schwantz34

      Posts: 41.132

      Lewis wil graag dat Max de titel pakt, want dan kan hij later zeggen dat iedereen het moest afleggen tegen de enige echte goat!

      • + 3
      • 24 okt 2025 - 15:56
    • Larry Perkins

      Posts: 60.911

      En zolang Norris geen WK wordt is Hamilton de laatste Brit die de wereldtitel kreeg...

      • + 1
      • 24 okt 2025 - 16:13
  • zoefroef

    Posts: 1.567

    Hij kan überhaupt niets afpakken, want de titel is nog niet vergeven, dat 2021 hoog zit lijkt me duidelijk als hij het woord afpakken daadwerkelijk gebruikt heeft.

    • + 1
    • 24 okt 2025 - 17:11

MX Grand Prix van Mexico

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    20:30 - 21:30

    Vrije training 3

    19:30 - 20:30

    Race / Startgrid

    21:00 - 23:00

  • Vrije training 2

    23:59 - 01:00

    Kwalificatie

    23:00 - 00:00

    Snelste ronde

    21:00 - 23:00

MXGrand Prix van Mexico

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    20:30 - 21:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    19:30 - 20:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    21:00 - 23:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    23:59 - 01:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    23:00 - 00:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    21:00 - 23:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
678
2
Mercedes
339
3
Ferrari
334
4
Red Bull Racing
331
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Sauber
59
9
Haas F1
48
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar