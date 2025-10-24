Hamilton geeft McLaren-coureurs advies voor titelstrijd met Verstappen

McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris vechten met Max Verstappen om de wereldtitel. Verstappen leek lange tijd kansloos te zijn in de strijd om de titel, maar hij heeft in de afgelopen weken het gat flink verkleind. Lewis Hamilton deelt zijn advies voor de McLarens.

Piastri en Norris leken lange tijd af te stevenen op een tweestrijd om de wereldtitel. Geen enkele andere coureur kon hen bijhouden in de eerste seizoenshelft, maar na de zomerstop toonde Verstappen zijn klasse. De viervoudig wereldkampioen wist drie Grands Prix te winnen, en profiteerde optimaal van de problemen bij McLaren. Hij staat nog maar 40 punten achter op WK-leider Piastri, en in de komende races kan er nog heel erg veel gaan gebeuren.

Wat is het advies van Hamilton?

Ferrari-coureur en zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton weet hoe het voelt om voor de titel te vechten. Bij Sky Sports bespreekt hij de uitdaging voor de McLaren-coureurs: "Ze hebben natuurlijk in andere klassen al titels gewonnen. Ik heb niet degene die ze wil adviseren, maar in dit scenario is het uitdagend als je het team zit. De druk is heel hoog."

"Het is echt een periode waarin je je oogkleppen op moet zetten, je moet echt alles van de buitenwereld negeren. Er komt zoveel op je af, zowel positief als negatief."

Genadeloos

Hamilton stelt dat Norris en Piastri niet zomaar rustig aan kunnen doen: "Je moet echt genadeloos zijn. Dat is ook wat Max doet, hij pakt het zo van ze af als ze niet hetzelfde gaan doen. Ze moeten pushen en diep gaan, want je moet in staat zijn om iemand zoals Max in die auto achter je te houden."

De sleutel tot succes

Hamilton, die het geweldig vindt dat meerdere teams nu vechten om de titel, legt uit dat ze geen fout mogen maken: "Maar als je als winnaar uit de strijd wil komen, dan is consistentie echt essentieel. Dat heb je in de afgelopen races ook gezien bij Max."