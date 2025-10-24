user icon
Lando Norris lacht Red Bull uit na zware boete
  • Gepubliceerd op 24 okt 2025 10:46
  • comments 16
  • Door: Bob Plaizier

Het team van Red Bull Racing ontving afgelopen weekend in Austin een zware boete voor een opvallend moment. Een monteur bleef te lang op de grid hangen, omdat hij probeerde een stukje tape van McLaren van de pitmuur te trekken. Lando Norris moet daar hard om lachen.

Nu Red Bull-coureur Max Verstappen en McLaren-coureurs Norris en Oscar Piastri vol met elkaar strijden om de titel, komen de slimme trucjes ook weer om de hoek kijken. McLaren plakt elke race een stukje tape op de pitmuur, zodat Norris goed kan inschatten waar hij moet stoppen op de grid. Bij Red Bull hadden zich dit door, en daarom proberen ze de tape van de muur te trekken. In Austin deden ze daar te lang over, en bleef een teammedewerker te lang staan op de grid. Dit leverde Red Bull een torenhoge boete op.

Hoe kijkt Norris naar het incident?

In Mexico moest Norris daar hard om lachen in gesprek met de internationale media: "Goed gedaan van hen, want dat kunnen ze doen! Ik heb de tape niet gebruikt, dus het was extra grappig, omdat ik het niet nodig had. We hebben het er gewoon voor de zekerheid opgeplakt. Het maakte het extra grappig, omdat ze er een straf voor kregen en ik het niet eens nodig had."

"Ze probeerden het te verwijderen, maar dat lukte niet! We hadden het speciaal zo gemaakt dat ze het er niet af konden halen! Het was dus gewoon grappig: kleine dingen voor de teams om zichzelf te vermaken. Wij waren degenen die erom moesten lachen."

Red Bull deed het vaker

Volgens Norris is het zeker niet de eerste keer dat Red Bull dit probeerde: "Ze hadden al geprobeerd om de tape te verwijderen, volgens mij in Monza en op een paar andere plekken. Het was grappig om te zien hoe ze het eraf probeerden te halen en dat dat vervolgens niet lekker ging! Maar ik blijf de tape gebruiken. Soms gebruik ik het niet, omdat het bijna te ver weg is. Soms doe ik dat wel, maar in 95 procent van de races gebruik ik nu de lijn op de grid."

LEPPIE

Posts: 113

"Soms doe ik dat wel, maar in 95 procent van de races gebruik ik nu de lijn op de grid."
Zozo, open bekentenis van druggebruik, hahaha

  • 6
  • 24 okt 2025 - 10:55
  • 919

    Posts: 3.778

    Het zal me niet verbazen als er nog een staartje komt en het verboden wordt om dit soort 'hulpmiddelen' aan te brengen.

    • + 2
    • 24 okt 2025 - 10:54
  • LEPPIE

    Posts: 113

    "Soms doe ik dat wel, maar in 95 procent van de races gebruik ik nu de lijn op de grid."
    Zozo, open bekentenis van druggebruik, hahaha

    • + 6
    • 24 okt 2025 - 10:55
  • racepace1

    Posts: 571

    Denk dat LN en OP helemaal niks lachen met een RB van Max voor hun neus op de grid en in de race.
    Het rijders kampioenschap winnen is voor een coureur het allermooiste, en laat zelfs de grootste huilen na het behalen (behalve Kimi Räikkönen) dan.
    We zullen zien wie het laatst lacht...

    • + 3
    • 24 okt 2025 - 10:59
  • Joeppp

    Posts: 8.087

    Hahahaha, hahahaha, hahahaha.

    • + 2
    • 24 okt 2025 - 11:01
    • Snork

      Posts: 21.972

      En gnuif en giegel bovendien.

      • + 1
      • 24 okt 2025 - 11:55
  • Larry Perkins

    Posts: 60.902

    Ja ja, Norris moest lachen maar eerst lachte Verstappen…

    "Je hebt gewoon een gele streep op het asfalt, toch?", reageert Max Verstappen met een lach tijdens de mediadag in Mexico.
    "In het gridvak kijk ik alleen maar naar die gele streep en dan parkeer ik de auto gewoon", is de Limburger nuchter. "In dat opzicht maakt het ook niet uit op welke positie op de grid ik start. Maar goed, sommige coureurs hebben een andere aanpak en dat begrijp ik.
    In Austin duurde het om de één of andere reden allemaal wat langer en toen was de gate al dicht, of kreeg de monteur instructies dat hij niet meer terug mocht. Volgens mij hebben de stewards dat vrij duidelijk uitgelegd en dan is het logisch dat je daarvoor wordt beboet.
    Maar het had niet eens iets te maken met tape, of wat dan ook. Het was puur dat je de gridprocedure natuurlijk niet kunt vertragen als de gate dicht moet." (MS)

    • + 5
    • 24 okt 2025 - 11:08
    • Larry Perkins

      Posts: 60.902

      En McLaren had nog een dijenkletser…

      Waar Norris laat weten dat McLaren ervoor had gezorgd dat Red Bull het stukje tape niet weg kon halen, speelt het team uit Woking ook met dit aspect. Zo hebben bronnen in de paddock aan MS laten weten dat de tape in twee lagen was aangebracht.
      Als Red Bull de eerste laag zou verwijderen, dan was er op de tweede laag een speciale boodschap verstopt door McLaren: "Better luck next time!"

      • + 1
      • 24 okt 2025 - 11:15
    • Larry Perkins

      Posts: 60.902

      En wat zei Max precies na de race zei tegen de papaya-boys?
      "Better luck next time!"

      • + 6
      • 24 okt 2025 - 11:17
  • F1jos

    Posts: 4.753

    Het was niet nodig, echter is het hem wel gelukt om de Bull een straf aan te naaien. Wat een smiecht.

    • + 0
    • 24 okt 2025 - 11:18
    • HermanInDeZon

      Posts: 285

      Volgens die redenering naai ik jou een straf aan als ik mijn fiets niet op slot doe, jij hem jat en daarvoor gepakt wordt.

      Ik doe niets dat tegen de regels is met mijn spullen, jij vervolgens wel met die van mij maar je geeft mij de schuld

      • + 4
      • 24 okt 2025 - 11:21
  • Skoda F1

    Posts: 454

    Alleen gekken en dwaze plakken dingen op muren en glazen..

    • + 4
    • 24 okt 2025 - 11:24
  • Maximo

    Posts: 9.550

    Een titelstrijd die op z'n eind begint te lopen haalt niet altijd het beste uit F1 coureurs naar boven.

    • + 0
    • 24 okt 2025 - 11:36
  • StevenQ

    Posts: 9.802

    Het lachen zal hem wel vergaan als Max de titel pakt

    • + 3
    • 24 okt 2025 - 11:50
  • Snork

    Posts: 21.972

    The secret tapes!

    Dit wordt de naam van één van de afleveringen van DTS seizoen 2025.

    • + 3
    • 24 okt 2025 - 11:57
  • gridiron

    Posts: 2.890

    Is het niet zo dat bij andere raceklasse's met een vlag wordt gezwaaid door een steward als de auto correct in de box staat.

    • + 0
    • 24 okt 2025 - 12:08

