Lando Norris lacht Red Bull uit na zware boete

Het team van Red Bull Racing ontving afgelopen weekend in Austin een zware boete voor een opvallend moment. Een monteur bleef te lang op de grid hangen, omdat hij probeerde een stukje tape van McLaren van de pitmuur te trekken. Lando Norris moet daar hard om lachen.

Nu Red Bull-coureur Max Verstappen en McLaren-coureurs Norris en Oscar Piastri vol met elkaar strijden om de titel, komen de slimme trucjes ook weer om de hoek kijken. McLaren plakt elke race een stukje tape op de pitmuur, zodat Norris goed kan inschatten waar hij moet stoppen op de grid. Bij Red Bull hadden zich dit door, en daarom proberen ze de tape van de muur te trekken. In Austin deden ze daar te lang over, en bleef een teammedewerker te lang staan op de grid. Dit leverde Red Bull een torenhoge boete op.

Hoe kijkt Norris naar het incident?

In Mexico moest Norris daar hard om lachen in gesprek met de internationale media: "Goed gedaan van hen, want dat kunnen ze doen! Ik heb de tape niet gebruikt, dus het was extra grappig, omdat ik het niet nodig had. We hebben het er gewoon voor de zekerheid opgeplakt. Het maakte het extra grappig, omdat ze er een straf voor kregen en ik het niet eens nodig had."

"Ze probeerden het te verwijderen, maar dat lukte niet! We hadden het speciaal zo gemaakt dat ze het er niet af konden halen! Het was dus gewoon grappig: kleine dingen voor de teams om zichzelf te vermaken. Wij waren degenen die erom moesten lachen."

Red Bull deed het vaker

Volgens Norris is het zeker niet de eerste keer dat Red Bull dit probeerde: "Ze hadden al geprobeerd om de tape te verwijderen, volgens mij in Monza en op een paar andere plekken. Het was grappig om te zien hoe ze het eraf probeerden te halen en dat dat vervolgens niet lekker ging! Maar ik blijf de tape gebruiken. Soms gebruik ik het niet, omdat het bijna te ver weg is. Soms doe ik dat wel, maar in 95 procent van de races gebruik ik nu de lijn op de grid."