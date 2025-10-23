user icon
'F1-schandaal op komst: Twee teams overschrijden belangrijke FIA-regels'

'F1-schandaal op komst: Twee teams overschrijden belangrijke FIA-regels'
  Gepubliceerd op 23 okt 2025 23:49
  4
  Door: Bob Plaizier

Autosportfederatie FIA lijkt binnenkort met groot nieuws te komen over of de teams zich aan de budgetcap hebben gehouden in 2024. Ze hebben nog altijd geen uitslagen gedeeld, en dat is opvallend. Het lijkt erop dat Aston Martin en nog een ander team de fout in zijn gegaan.

Sinds de invoering van de budgetcap in de Formule 1, zorgen deze regels regelmatig voor opschudding in de Formule 1. Zo bleek in 2022 dat Red Bull in 2021 de budgetcap had overschreden, wat daarna voor een grote rel zorgde. De FIA heeft de resultaten over 2024 nog altijd niet gedeeld, en dat zorgt voor speculatie. Het lijkt er dan ook op dat een paar teams een fout hebben gemaakt.

Aston Martin maakt een kleine fout

Volgens PlanetF1 gaat het om twee teams die de aandacht van de FIA hebben getrokken. Het eerste team zou Aston Martin zijn, al gaat het hier om een kleine overtreding. Volgens PlanetF1 gaat het bij Aston Martin om een administratieve fout, en spelen er hier verzachtende omstandigheden een rol. Het wordt gezien als een overtreding, maar volgens het medium zit er geen straf of boete vast aan deze fout.

Substantiële overtreding

Een tweede team, dat niet bij naam wordt genoemd, zou volgens PlanetF1 een grote overtreding hebben gemaakt. Het zou gaan om een 'substantiële' overtreding, en deze renstal zou de cap dan ook hebben overschreden in 2024. De budgetcap lag vorig jaar op 135 miljoen dollar, maar werd door onder meer de groeiende inflatie gecorrigeerd naar 165 miljoen dollar.

Wat gaat er nu gebeuren?

PlanetF1 stelt dat de renstal die in overtreding zou zijn, het besluit zou aanvechten. De renstal heeft aan het medium laten weten dat er een bepaalde procedure is bij een overtreding, maar dat deze niet aan de gang is. Als er een overtreding wordt begaan, wordt er een zogenaamde Accepted Breach Agreement gesloten (ABA). Volgens PlanetF1 hebben een aantal teams aangegeven niet bezig te zijn met zo'n proces, maar stellen anderen dat de FIA de budgetcapprocedure nog niet formeel heeft afgerond.

NicoS

Posts: 19.516

McLaren een paar jaar geleden bijna failliet, en nu doen ze weer mee……
Alle teams financieel gezond, kleine teams kunnen nu ook grote namen aantrekken, zoals Williams, hoe zou dat komen denk je….?

  • 4
  • 24 okt 2025 - 00:06
Reacties (4)

  • snailer

    Posts: 30.433

    En daar gaat de narigheid weer beginnen. cappen met die cap. Nergens voor nodig. Beperkt inhaalslagen.

    • + 1
    • 23 okt 2025 - 23:56
    • NicoS

      Posts: 19.516

      McLaren een paar jaar geleden bijna failliet, en nu doen ze weer mee……
      Alle teams financieel gezond, kleine teams kunnen nu ook grote namen aantrekken, zoals Williams, hoe zou dat komen denk je….?

      • + 3
      • 24 okt 2025 - 00:06
  • Beri

    Posts: 6.721

    Volgens de laatste geruchten zou het gaan om Alpine...

    • + 0
    • 24 okt 2025 - 00:13
    • M@ximumOverdrive

      Posts: 7.140

      Das knap , die hebben altijd voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten , niet dat ik zeg dat het niet waar is , maar het is apart om te horen

      • + 0
      • 24 okt 2025 - 00:19

