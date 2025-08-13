user icon
Brown wijst ingrijpende gamechanger voor McLaren aan
  • Gepubliceerd op 13 aug 2025 13:22
  • comments 3
  • Door: Bob Plaizier

Het team van McLaren is momenteel oppermachtig in de Formule 1. De Britse renstal heeft in de afgelopen jaren reuze sprongen gezet om op dit niveau te komen. Volgens CEO Zak Brown speelde de invoering van een belangrijke regel daar een grote rol bij.

McLaren veroverde vorig jaar voor het eerst sinds 1998 weer de constructeurstitel in de Formule 1. Dit jaar gaat het zelfs nog beter met de renstal uit Woking. Coureurs Lando Norris en Oscar Piastri zijn een klasse apart, en ze vechten samen om de titel. Door hun goede prestaties gaat McLaren met een straatlengte voorsprong aan de leiding in het constructeurskampioenschap.

NFL

McLaren-CEO Zak Brown stelt dat de introductie van de budgetcap een cruciale rol heeft gespeeld bij het huidige succes. Brown legt dat uit in de podcast How Leaders Lead: "De NFL laat zien waarom het zo'n goed model is. Waarom kunnen kleinere teams vechten met grotere teams? Omdat iedereen hetzelfde uitgeeft."

Volgens Brown was het eerst een ander verhaal in de Formule 1: "Onze sport vóór de budgetcap liet vooral zien hoeveel geld de grootste teams uitgaven, en dat waren ook altijd de teams die het beste presteerden. En juist die teams hadden de meeste overtuiging nodig om de budgetcap te kunnen accepteren."

Brown was aanjager van de budgetcap

Brown stelt dat hij altijd een groot voorstander is geweest van de budgetcap in de koningsklasse van de autosport: "Ik had het gevoel dat het verschil tussen mijn team en de top drie puur een verschil in budget was. Ik wist dat ik de beste organisatie had. Met de budgetcap gaat het niet meer om hoeveel geld je uitgeeft, maar om hoe goed je de organisatie op orde hebt. Dat was voor mij persoonlijk een belangrijke reden, naast dat ik dacht dat het goed was voor de sport."

F1 Nieuws

Reacties (3)

Login om te reageren
  • red slow

    Posts: 3.185

    Volgens mij had deze Zak Brown alle panden verkocht van McLaren in het vervolgens terug te leasen en dat geld heeft die destijds geïnvesteerd (voor de budgetcap geloof ik)

    Dus ja snap het wel. Als “klein” team snel grote investeringen doen voordat het amper kan.

    • + 0
    • 13 aug 2025 - 13:58
    • Freek-Willem

      Posts: 6.131

      In de basis heeft Zak natuurlijk gelijk dat bij hetzelfde budget je dezelfde prestatie zou moeten kunnen leveren. Echter zijn de voorzieningen die buiten de budgetcap vallen natuurlijk behoorlijk bepalend. Bij voorbeeld de kwaliteit van een windtunnel die je kunt gebruiken. En niet geheel onbelangrijk, de kosten van de coureurs en de (ik meen) 3 duurste werknemers. En laten die nou een behoorlijk aandeel hebben in de prestaties.

      En hopelijk kunnen de 'kleintjes' bijtrekken waarbij ik hoop dat Williams weer bij de top 3 gaat behoren (maar dat is meer een persoonlijke wens)

      • + 0
      • 13 aug 2025 - 14:21
  • Larry Perkins

    Posts: 59.098

    Zak heeft gelijk, nou nog een maximum instellen voor het aantal Britse eilandbewoners in de F1 wat coureurs betreft...

    Twee is genoeg en dan mag men Albon als Thai aanhouden (maar Norris niet als Belg).

    • + 0
    • 13 aug 2025 - 14:52

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
560
2
Ferrari
260
3
Mercedes
236
4
Red Bull Racing
196
5
Williams
70
6
Aston Martin
52
7
Sauber
51
8
Racing Bulls
45
9
Haas F1
35
10
Alpine F1
20
Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

