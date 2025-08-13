Brown wijst ingrijpende gamechanger voor McLaren aan

Het team van McLaren is momenteel oppermachtig in de Formule 1. De Britse renstal heeft in de afgelopen jaren reuze sprongen gezet om op dit niveau te komen. Volgens CEO Zak Brown speelde de invoering van een belangrijke regel daar een grote rol bij.

McLaren veroverde vorig jaar voor het eerst sinds 1998 weer de constructeurstitel in de Formule 1. Dit jaar gaat het zelfs nog beter met de renstal uit Woking. Coureurs Lando Norris en Oscar Piastri zijn een klasse apart, en ze vechten samen om de titel. Door hun goede prestaties gaat McLaren met een straatlengte voorsprong aan de leiding in het constructeurskampioenschap.

NFL

McLaren-CEO Zak Brown stelt dat de introductie van de budgetcap een cruciale rol heeft gespeeld bij het huidige succes. Brown legt dat uit in de podcast How Leaders Lead: "De NFL laat zien waarom het zo'n goed model is. Waarom kunnen kleinere teams vechten met grotere teams? Omdat iedereen hetzelfde uitgeeft."

Volgens Brown was het eerst een ander verhaal in de Formule 1: "Onze sport vóór de budgetcap liet vooral zien hoeveel geld de grootste teams uitgaven, en dat waren ook altijd de teams die het beste presteerden. En juist die teams hadden de meeste overtuiging nodig om de budgetcap te kunnen accepteren."

Brown was aanjager van de budgetcap

Brown stelt dat hij altijd een groot voorstander is geweest van de budgetcap in de koningsklasse van de autosport: "Ik had het gevoel dat het verschil tussen mijn team en de top drie puur een verschil in budget was. Ik wist dat ik de beste organisatie had. Met de budgetcap gaat het niet meer om hoeveel geld je uitgeeft, maar om hoe goed je de organisatie op orde hebt. Dat was voor mij persoonlijk een belangrijke reden, naast dat ik dacht dat het goed was voor de sport."