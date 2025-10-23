Piastri bezwijkt bijna onder de druk: "Dan ga je fouten maken"

Oscar Piastri arriveert vandaag op het Autodromo Hermanos Rodriguez als de leider in het wereldkampioenschap. Zijn voorsprong op de concurrentie is in de afgelopen weken flink gekrompen, en Piastri staat onder enorme druk. Jenson Button waarschuwt hem voor de stress die komt kijken bij een titelgevecht.

Piastri was de grote man van de eerste seizoenshelft. De Australische McLaren-coureur maakte een koele indruk, en leek nauwelijks last te hebben van stress. Piastri presteerde beter dan zijn teamgenoot Lando Norris, en hij werd door velen gezien als dé titelfavoriet. Na de zomerstop liet Piastri echter steken vallen, en wist Max Verstappen drie races te winnen. De Nederlander doet volop mee in de strijd om de titel, en heeft nog maar 40 punten achterstand.

De lastige positie van Piastri

Oud-wereldkampioen Jenson Button ziet Piastri door zijn hoeven zakken. De Britse wereldkampioen van 2009 geeft hem advies bij Sky Sports: "Het is een heel erg lastige positie waarin Oscar zich bevindt. De auto presteert niet zoals aan het begin van het jaar. Toen waren ze echt onverslaanbaar. Nu is hij net iets op de achtergrond geraakt, en als coureur begin je dan te denken aan het kampioenschap: geen fouten maken, geen punten verliezen. En juist dán ontstaan er fouten."

Wat heeft Piastri nodig?

Piastri wordt bijgestaan door zijn manager Mark Webber, die uit eigen ervaring weet hoe het is om een titelgevecht te verliezen. Button hoopt dat hij Piastri steunt: "Ik was destijds de eerste die te veel fouten maakte toen ik voor mijn titel vocht. Ik legde mezelf te veel druk op en ging daar ook helemaal niet goed mee om. Hopelijk heeft Oscar geleerd van de fouten die anderen hebben gemaakt. Hij heeft met Mark Webber iemand aan zijn zijde die die druk kent, en hem positief kan houden."

Piastri zal moeten opletten, als hij slecht presteert kan Norris de koppositie in het kampioenschap overnemen, en kan Verstappen dichterbij komen.