user icon
icon

Piastri bezwijkt bijna onder de druk: "Dan ga je fouten maken"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Piastri bezwijkt bijna onder de druk: "Dan ga je fouten maken"
  • Gepubliceerd op 23 okt 2025 12:46
  • comments 16
  • Door: Bob Plaizier

Oscar Piastri arriveert vandaag op het Autodromo Hermanos Rodriguez als de leider in het wereldkampioenschap. Zijn voorsprong op de concurrentie is in de afgelopen weken flink gekrompen, en Piastri staat onder enorme druk. Jenson Button waarschuwt hem voor de stress die komt kijken bij een titelgevecht.

Piastri was de grote man van de eerste seizoenshelft. De Australische McLaren-coureur maakte een koele indruk, en leek nauwelijks last te hebben van stress. Piastri presteerde beter dan zijn teamgenoot Lando Norris, en hij werd door velen gezien als dé titelfavoriet. Na de zomerstop liet Piastri echter steken vallen, en wist Max Verstappen drie races te winnen. De Nederlander doet volop mee in de strijd om de titel, en heeft nog maar 40 punten achterstand.

Meer over Oscar Piastri Bom lijkt te barsten tussen Norris en Piastri: 'Kwestie van tijd'

Bom lijkt te barsten tussen Norris en Piastri: 'Kwestie van tijd'

14 okt
 McLaren crashen samen: Piastri beukt Norris eraf

McLaren crashen samen: Piastri beukt Norris eraf

18 okt

De lastige positie van Piastri

Oud-wereldkampioen Jenson Button ziet Piastri door zijn hoeven zakken. De Britse wereldkampioen van 2009 geeft hem advies bij Sky Sports: "Het is een heel erg lastige positie waarin Oscar zich bevindt. De auto presteert niet zoals aan het begin van het jaar. Toen waren ze echt onverslaanbaar. Nu is hij net iets op de achtergrond geraakt, en als coureur begin je dan te denken aan het kampioenschap: geen fouten maken, geen punten verliezen. En juist dán ontstaan er fouten."

Wat heeft Piastri nodig?

Piastri wordt bijgestaan door zijn manager Mark Webber, die uit eigen ervaring weet hoe het is om een titelgevecht te verliezen. Button hoopt dat hij Piastri steunt: "Ik was destijds de eerste die te veel fouten maakte toen ik voor mijn titel vocht. Ik legde mezelf te veel druk op en ging daar ook helemaal niet goed mee om. Hopelijk heeft Oscar geleerd van de fouten die anderen hebben gemaakt. Hij heeft met Mark Webber iemand aan zijn zijde die die druk kent, en hem positief kan houden."

Piastri zal moeten opletten, als hij slecht presteert kan Norris de koppositie in het kampioenschap overnemen, en kan Verstappen dichterbij komen.

919

Posts: 3.776

Die zal zich op de achtergrond vast er mee bemoeien, het heeft denk ik niet zoveel zin om dat publiekelijk te doen.

  • 2
  • 23 okt 2025 - 13:19
F1 Nieuws Jenson Button Oscar Piastri McLaren

Reacties (16)

Login om te reageren
  • ILMOP

    Posts: 1.163

    Hopelijk leest Webber mee. Piastri heeft hem inderdaad hard nodig op dit moment. Helaas zie en hoor ik hem niet zo vaak.

    • + 1
    • 23 okt 2025 - 13:05
    • 919

      Posts: 3.776

      Die zal zich op de achtergrond vast er mee bemoeien, het heeft denk ik niet zoveel zin om dat publiekelijk te doen.

      • + 2
      • 23 okt 2025 - 13:19
    • snailer

      Posts: 30.427

      Volgens een vriend van Webber (Doornbos), is Webber er druk mee bezig. Prio 1 zelfs.

      • + 0
      • 23 okt 2025 - 14:46
  • TylaHunter

    Posts: 10.575

    Niet mee eens. Ik denk dat de gemiddelde coureur maar 75% van het seizoen kan pieken. Goede coureurs 85 a 90 (piastri) en verstappen 95%.

    Dat een dip weekend (baku) valt tussen ongelukkigheden als elbows out Norris bocht 3 singapore en Cota botsing en daarmee setup achterstand hoofdrace ontstaat, zijn toevalligheden. Het is geen trend.

    Een trend is Norris die vrijwel elke race 2 a 3 stomme lockups heeft

    Voorbeeld voor Piastri, is Russell. Die heeft zeker een paar slechte races, maar die volgen elkaar niet weekend na weekend op dus dat valt niemand op. Maar ook russell is zon 85 a 90% coureur

    • + 1
    • 23 okt 2025 - 13:10
    • TylaHunter

      Posts: 10.575

      Toelichting: Colapinto is zon 75% coureur. Hij is een goede coureur. Maar te weinig op het goede niveau voor niveau F1.

      • + 1
      • 23 okt 2025 - 13:12
    • Totalia

      Posts: 1.740

      Tyla hoe kom je aan deze wijsheid? Of heb je een grote duim

      • + 0
      • 23 okt 2025 - 15:06
  • 919

    Posts: 3.776

    De eens zo koele ijskonijn geeft aan zich niet meer te kunnen ontspannen. Dan wordt het wel heel moeilijk, één of twee echt goede Grand Prix zijn absoluut nodig, maar dan moet zijn gemoedstoestand wel heel rap veranderen.

    • + 0
    • 23 okt 2025 - 13:22
    • Totalia

      Posts: 1.740

      Dat klopt maar dat kan niet want hij heeft ook nog een agressieve Noris om mee af te rekenen, die ook kampioen wil worden….. druk neemt alleen maar toe de komende races voor zowel Piastri als Norris…. Een fout of niet er 100% voor kunnen gaan is onvermijdelijk met deze druk

      • + 1
      • 23 okt 2025 - 15:10
  • shakedown

    Posts: 1.471

    Piastri gaat het gewoon redden. Verstappen heeft geluk afgedwongen en gehad de laatste races. Maar zodra Piastri en Norris gewoon hun race uitrijden op de plekken waar ze horen is er niets aan de hand. En dat is echt nu super moeilijk voor ze.

    • + 1
    • 23 okt 2025 - 13:39
    • reespees

      Posts: 70

      Piastri gaat het zeer zeker niet redden. Ik denk dat hij Max wel achter zich weet te houden, maar Norris zal 'm wel voorbij gaan.

      • + 1
      • 23 okt 2025 - 13:49
    • John6

      Posts: 11.173

      Als Lando en Oscar op de plaatsen rijden waar ze horen te rijden, dan waren er ook geen 20 artikels per dag over dat de McLaren Boys in de stress mode zitten.

      Zo makkelijk is dat eenmaal niet om daar weer uit te komen.

      • + 1
      • 23 okt 2025 - 13:51
    • reespees

      Posts: 70

      Zonder die crash in de sprint had Norris de Grand Prix zeker gewonnen zondag. Dus die hoeft zich niet zo'n zorgen te maken over zijn vorm. Piastri is echter wel gekookt.

      • + 0
      • 23 okt 2025 - 14:02
    • John6

      Posts: 11.173

      Lando maakt elke race fouten, en dat was afgelopen weekend niet anders, was niet op 1 hand te tellen.

      • + 0
      • 23 okt 2025 - 14:07
    • Mrduplex

      Posts: 1.642

      Lando is bijna elke race sneller geweest dit seizoen, en heeft ook nog de pech van een DNF,dat zijn gewoon de feiten.
      ja hij maakt kleine domme fouten,die hem punten gekost heeft.maar Piastri maakt momenteel enorme blunders.
      Hij tikte in de sprintrace Norris er uit,waar zijn nu de sancties vanuit McLaren? Dus dat geneuzel dat Piastri voorgetrokken wordt kan inmiddels wel de ijskast in

      • + 0
      • 23 okt 2025 - 14:54
    • Mrduplex

      Posts: 1.642

      *Dus dat geneuzel dat Norris voorgetrokken wordt kan inmiddels wel de ijskast in

      • + 1
      • 23 okt 2025 - 15:01
    • shakedown

      Posts: 1.471

      Piastri tikte Norris eruit... omdat hij een knal kreeg waardoor hij passagier werd van zijn eigen McLaren. Dat kun je Piastri niet aan rekenen.

      En kom niet met het feit, ja hij had meer ruimte moeten laten of daar helemaal niet moeten rijden. Het was de start dus sowieso war duw en trekwerk.

      • + 0
      • 23 okt 2025 - 15:47

MX Grand Prix van Mexico

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    20:30 - 21:30

    Vrije training 3

    19:30 - 20:30

    Race / Startgrid

    21:00 - 23:00

  • Vrije training 2

    23:59 - 01:00

    Kwalificatie

    23:00 - 00:00

    Snelste ronde

    21:00 - 23:00

MXGrand Prix van Mexico

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    20:30 - 21:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    19:30 - 20:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    21:00 - 23:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    23:59 - 01:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    23:00 - 00:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    21:00 - 23:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
678
2
Mercedes
339
3
Ferrari
334
4
Red Bull Racing
331
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Sauber
59
9
Haas F1
48
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Jenson Button 22
Jenson Button
  • Team McLaren
  • Punten 37
  • Podiums 0
  • Grand Prix 41
  • Land GB
  • Geb. datum 19 jan 1980 (45)
  • Geb. plaats Frome, Somerset, GB
  • Gewicht 72 kg
  • Lengte 1,82 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar