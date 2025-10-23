Yuki Tsunoda begint steeds meer op te leven bij Red Bull Racing. De prestaties van de Japanner worden eindelijk wat beter; zo heeft hij in de afgelopen drie Grand Prix-weekenden zestien punten behaald. Dat zijn vier punten meer dan de rest van het seizoen, maar is het genoeg om Formule 1-coureur te blijven?
Tsunoda werd al na twee Grand Prix-weekenden gepromoveerd naar Red Bull Racing. De ondermaats presterende Liam Lawson werd teruggezet naar het Racing Bulls-team. Zeventien races verder staat Lawson met twee punten boven Tsunoda. De Japanner heeft nog geen zitje voor volgend seizoen, maar hoopt met een verbeterde vorm toch nog een stoel te krijgen.
Rijdt Tsunoda volgend seizoen in de Formule 1?
Red Bull-adviseur Helmut Marko sprak na afloop van de Grand Prix van de Verenigde Staten met Sky Sports Deutschland. De adviseur zei: "Hij had een zeer goede start en was competitief toen hij een goede run had. Dus ook daar is een opwaartse trend zichtbaar. Hij stabiliseert zich en dat is erg belangrijk in de strijd om het wereldkampioenschap."
"Dat is op dit moment niet onze prioriteit", vertelde de Oostenrijker. "Over het algemeen is dit gepland. Laten we kijken in hoeverre we dan een beslissing kunnen nemen." Yuki Tsunoda eindigde de race als zevende en haalde daarmee zes punten binnen. Tijdens de sprintrace in Austin behaalde hij twee punten en dus acht punten in totaal.
Tsunoda in het klassement
Tsunoda staat momenteel op een gedeelde vijftiende plek met Esteban Ocon. Beide coureurs hebben 28 punten. Tsunoda was zelf erg tevreden met zijn race in de Verenigde Staten. De Japanner vertelde na de race: "Ik heb in de eerste paar ronden een paar plaatsen goed kunnen maken, en mijn algehele tempo was niet slecht. Ik had het in de tweede stint iets beter kunnen doen – ik denk dat ik het iets te goed heb gedaan – maar het was positief om dit weekend in beide races punten te pakken. Daar moeten we mee doorgaan."
De kans dat Tsunoda voor Red Bull rijdt volgend jaar is minimaal, want de geruchten dat Isack Hadjar naar Red Bull Racing wordt gepromoveerd wordt dan ook alsmaar sterker. De Japanner zou dan maximaal een stoeltje bij Racing Bulls kunnen krijgen, nu grotendeels van de grid al bevestigd is.
Reacties (9)Login om te reageren
Pietje Bell
Posts: 31.579
Mekies was ook tevreden over Yuki's weekend, maar " .... het is niet genoeg".
John6
Posts: 11.173
Misschien gooien ze Liam eruit, dan kan Yuki terug naar Racing Bulls, ik lees elke keer wat anders, is even afwachten waar ze mee gaan komen.
Het zou me ook niet verbazen dat ze het uitstellen wie waar rijd volgend jaar, beetje rust in de tent houden.
Avb1
Posts: 250
Liam doet het goed dus hoezo eruit?
snailer
Posts: 30.427
Je hebt ook vast die l i n k gevolgd met dat interview van Mekies. Dacht zelfs dat jij die hier dropte.
Denk dat jij toch als Tsunoda fan ook dat wat mij betreft zeer positieve bericht moeten horen dat hij over Tsunoda in het interview verweefde.
Tsunoda weet te groeien na de eerste 2 jaar. Dat was de boodschap die ik er uit haalde. En dat klopt ook gewoon. Zijn eerste seizoenen waren vrij dramatisch en enorm wisselvallig. Echter na een paar races in seizoen 3 begon hij plots vrij constant te worden. Dat hij de beste rijder een cultuurschok vond en daar last van had is natuurlijk niet vreemd. Het overkwam veel rijders voor hem. Verstappen is niet voor niets de beste en dat is hij wat mij betreft sinds de grote Schumacher. Hij en Schumacher zijn voor mij de top goaten.
Hoe dan ook is hij niet slechter dan de andere Marko rijders.
snailer
Posts: 30.427
Dit was aan pietje gericht
John6
Posts: 11.173
Marko wil volgens mij Arvid Lindblad doorschuiven naar Racing Bulls, Yuki is beter dan Liam, en als Hadjar toch tegen zou vallen naast Max, kan je Yuki weer terug zetten, Liam die bakte er helemaal niets van.
Het is heel simpel ze hadden gewoon een ervaren rijder naast Max moeten zetten, dan had je al dit gezeik waarschijnlijk ook niet gehad.
Pietje Bell
Posts: 31.579
Klopt @Snailer. Ik heb idd gisteravond dat lange gesprek van Calum en Mekies hier gepost. Mekies mag Yuki heel erg graag. Vertelde ook dat hij bij VCARB goed reed, maar toen het over nu bij RBR ging begon hij heel tactisch eerst over Max ( maw daar moet je niemand mee vergelijken) en daarna over Yuki, maar toen bleef het eerst even stil. Hoe kan ik het het beste brengen. Hij bleef echter positief.
Twee fijne mensen die Calum en Mekies.
Snorremans
Posts: 93
Van 10x niks promoveren naar 3x niks is nog steeds dik vet onvoldoende.
Haal dat knaapje daar eens weg...en anel ook. Brom het nog maar uit tot einde seizoen maar daarna gewoon weer sake stoken in de achtertuin.
mordor
Posts: 2.062
Hadjar gaat ook geen potten breken in die RB. Het maakt geen bal uit wie erin zit, qua gemiddelde rijders. (Max buiten beschouwing gelaten). Een gedegen ervaren coureur a la Perez is het beste wat je kan doen