Yuki Tsunoda begint steeds meer op te leven bij Red Bull Racing. De prestaties van de Japanner worden eindelijk wat beter; zo heeft hij in de afgelopen drie Grand Prix-weekenden zestien punten behaald. Dat zijn vier punten meer dan de rest van het seizoen, maar is het genoeg om Formule 1-coureur te blijven?

Tsunoda werd al na twee Grand Prix-weekenden gepromoveerd naar Red Bull Racing. De ondermaats presterende Liam Lawson werd teruggezet naar het Racing Bulls-team. Zeventien races verder staat Lawson met twee punten boven Tsunoda. De Japanner heeft nog geen zitje voor volgend seizoen, maar hoopt met een verbeterde vorm toch nog een stoel te krijgen.

Rijdt Tsunoda volgend seizoen in de Formule 1?

Red Bull-adviseur Helmut Marko sprak na afloop van de Grand Prix van de Verenigde Staten met Sky Sports Deutschland. De adviseur zei: "Hij had een zeer goede start en was competitief toen hij een goede run had. Dus ook daar is een opwaartse trend zichtbaar. Hij stabiliseert zich en dat is erg belangrijk in de strijd om het wereldkampioenschap."

"Dat is op dit moment niet onze prioriteit", vertelde de Oostenrijker. "Over het algemeen is dit gepland. Laten we kijken in hoeverre we dan een beslissing kunnen nemen." Yuki Tsunoda eindigde de race als zevende en haalde daarmee zes punten binnen. Tijdens de sprintrace in Austin behaalde hij twee punten en dus acht punten in totaal.

Tsunoda in het klassement

Tsunoda staat momenteel op een gedeelde vijftiende plek met Esteban Ocon. Beide coureurs hebben 28 punten. Tsunoda was zelf erg tevreden met zijn race in de Verenigde Staten. De Japanner vertelde na de race: "Ik heb in de eerste paar ronden een paar plaatsen goed kunnen maken, en mijn algehele tempo was niet slecht. Ik had het in de tweede stint iets beter kunnen doen – ik denk dat ik het iets te goed heb gedaan – maar het was positief om dit weekend in beide races punten te pakken. Daar moeten we mee doorgaan."

De kans dat Tsunoda voor Red Bull rijdt volgend jaar is minimaal, want de geruchten dat Isack Hadjar naar Red Bull Racing wordt gepromoveerd wordt dan ook alsmaar sterker. De Japanner zou dan maximaal een stoeltje bij Racing Bulls kunnen krijgen, nu grotendeels van de grid al bevestigd is.