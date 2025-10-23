Max Verstappen was opnieuw de grote man na de Grand Prix van de Verenigde Staten. De Nederlander domineerde in Austin en schreef met overmacht zijn derde zege in vier races bij. Toch ging na afloop niet alle aandacht naar de Red Bull-coureur. Ook Oliver Bearman maakte indruk met een ijzersterk optreden voor Haas.

De jonge Brit haalde verrassend Q3 en wist zondag ook punten te pakken met een knappe negende plaats. Daarmee bevestigde Bearman zijn groei sinds de zomerstop. Bij Viaplay konden Christijan Albers en Giedo van der Garde hun bewondering nauwelijks onderdrukken en denken zij zelfs dat de Engelsman op korte termijn klaar is voor een topteam.

Albers en Van der Garde onder de indruk van Bearman

“Die Bearman, top gereden weer,” zei Albers enthousiast. “Een superkwalificatie, gewoon weer punten gepakt. Echt heel sterk. Als Hamilton straks besluit te stoppen bij Ferrari, dan is Bearman een logische opvolger. Hij heeft pure snelheid en een natuurlijk gevoel voor de auto.”

Van der Garde sloot zich volledig aan bij zijn collega-analist. Volgens hem laat Bearman zijn ervaren teamgenoot Esteban Ocon al weken achter zich. “Sinds de zomerstop is hij constanter, sneller. We dachten ooit dat Ocon een vaste waarde was in de Formule 1, maar Bearman rijdt hem gewoon zoek.”

Is Bearman goed genoeg voor Ferrari?

De 19-jarige Brit staat al onder contract bij Ferrari en maakte vorig jaar in Saoedi-Arabië indruk toen hij de zieke Carlos Sainz verving. Destijds finishte hij op een uitstekende zevende plek – zijn eerste F1-punten ooit.

Bearman lijkt sindsdien alleen maar sterker geworden. In Austin bewees hij opnieuw dat hij klaar is voor het grote werk. Of dat uiteindelijk bij Haas blijft of dat Ferrari hem opnieuw een kans geeft, is nog afwachten. Eén ding is zeker: de naam Oliver Bearman zal de komende weken nog vaak vallen in de paddock.