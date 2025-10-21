De kans is klein dat Yuki Tsunoda volgend jaar nog de teamgenoot is van Max Verstappen bij Red Bull Racing. De Japanner is bezig met een tegenvallend seizoen, en vecht nu voor zijn toekomst in de Formule 1. Volgens Juan Pablo Montoya kan Tsunoda een verrassende transfer gaan maken.

Tsunoda werd begin dit jaar na twee races aangesteld als de vervanger van de teleurstellende Liam Lawson bij Red Bull. Bij de Oostenrijkse renstal hoopte men dat Tsunoda in staat zou zijn om Verstappen bij te houden en rugdekking te geven. Niets blijkt echter minder waar, en Tsunoda vecht momenteel voor zijn toekomst in de Formule 1. In Austin ging dat redelijk met de zevende plaats, maar de druk is nog steeds groot.

Staat Tsunoda voor een verrassende overstap?

Voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya denkt dat Tsunoda buiten Red Bull ook nog kansen heeft. Montoya wijst in gesprek met AS Colombia naar het vrije zitje bij Alpine: "Tsunoda naar Alpine kan de vreemde twist worden die iedereen kan verrassen. Het probleem is, ik weet niet of Tsunoda op financieel gebied nu de benodigde steun heeft."

Volgens Montoya kan dit nog een lastig punt gaan worden: "Als Tsunoda buiten de boot valt, dan zal hij een reservecoureur worden of zal hij iets anders vinden om te doen en zal hij de Formule 1 vergeten. Hoe zal het in zijn werk gaan? Dat is het lastigste punt."

Wat is de situatie bij Alpine?

Bij Alpine is het nog niet bekend wie volgend jaar de teamgenoot is van Pierre Gasly. Momenteel vormt hij een rijdersduo met Franco Colapinto, en de Argentijn leek de juiste papieren in handen te hebben voor een mogelijke nieuwe deal. Colapinto maakte zich afgelopen weekend in Austin niet populair toen hij een teamorder negeerde, en Gasly aanviel. Het zorgde voor frustratie, en zelfs een statement van Alpine op sociale media.