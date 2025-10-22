Russell geniet niet meer van F1-races: "Het is een sprint naar bocht 1"

George Russell kwam afgelopen weekend als zesde over de streep in de Amerikaanse Grand Prix op het circuit van Austin. De Brit viel bij de start terug naar de zesde plek, en wist toen dat de strijd gestreden was. Volgens Russell is de Formule 1 vandaag de dag niets meer dan een race naar bocht 1.

Russell begon vol goede moed aan het weekend in Austin. Twee weken eerder had hij de Grand Prix van Singapore gewonnen, en hij had bewezen in een bloedvorm te verkeren. In Austin kon hij echter niet meekomen in het geweld van Max Verstappen, en was zijn achterstand groot. Het podium was op geen enkel moment een realistisch doel, en de teleurstelling was groot.

Hoe kijkt Russell terug op de race?

Russell was gefrustreerd en deed na afloop een aantal opmerkelijke uitspraken voor de camera van F1 TV: "Ik had een goede start, maar Max wist de aanval van Lando af te slaan. Ik verwachtte dat Lando buitenom zou gaan om Charles te verdedigen, maar dat deed hij niet. Ik kwam vast te zitten achter hem, en werd ingehaald door Lewis en Oscar, dus dat was echt frustrerend."

Race naar bocht 1

Russell baalt vooral van het feit dat het vandaag de dag lastiger is om in te halen in de Formule 1. In Austin waren er meerdere inhaalacties, maar voor Russell was het op geen moment mogelijk om de aanval te openen: "Vandaag de dag is het een race naar bocht 1. Er is geen bandendegradatie. Er zit slechts drie tienden tussen de snelste en de langzaamste auto in de top zes, en je hebt ten minste een halve seconde nodig om in te halen."

Russell trekt dan ook een ontnuchterende eindconclusie: "Als ik als derde uit bocht 1 was gekomen, dan had ik op het podium gestaan. In plaats daarvan kwam ik als zesde uit bocht 1 en finishte ik als zesde."