Russell geniet niet meer van F1-races: "Het is een sprint naar bocht 1"

George Russell kwam afgelopen weekend als zesde over de streep in de Amerikaanse Grand Prix op het circuit van Austin. De Brit viel bij de start terug naar de zesde plek, en wist toen dat de strijd gestreden was. Volgens Russell is de Formule 1 vandaag de dag niets meer dan een race naar bocht 1.

Russell begon vol goede moed aan het weekend in Austin. Twee weken eerder had hij de Grand Prix van Singapore gewonnen, en hij had bewezen in een bloedvorm te verkeren. In Austin kon hij echter niet meekomen in het geweld van Max Verstappen, en was zijn achterstand groot. Het podium was op geen enkel moment een realistisch doel, en de teleurstelling was groot.

Hoe kijkt Russell terug op de race?

Russell was gefrustreerd en deed na afloop een aantal opmerkelijke uitspraken voor de camera van F1 TV: "Ik had een goede start, maar Max wist de aanval van Lando af te slaan. Ik verwachtte dat Lando buitenom zou gaan om Charles te verdedigen, maar dat deed hij niet. Ik kwam vast te zitten achter hem, en werd ingehaald door Lewis en Oscar, dus dat was echt frustrerend."

Race naar bocht 1

Russell baalt vooral van het feit dat het vandaag de dag lastiger is om in te halen in de Formule 1. In Austin waren er meerdere inhaalacties, maar voor Russell was het op geen moment mogelijk om de aanval te openen: "Vandaag de dag is het een race naar bocht 1. Er is geen bandendegradatie. Er zit slechts drie tienden tussen de snelste en de langzaamste auto in de top zes, en je hebt ten minste een halve seconde nodig om in te halen."

Russell trekt dan ook een ontnuchterende eindconclusie: "Als ik als derde uit bocht 1 was gekomen, dan had ik op het podium gestaan. In plaats daarvan kwam ik als zesde uit bocht 1 en finishte ik als zesde."

HermanInDeZon

Posts: 275

Hij heeft natuurlijk groot gelijk ... het begint echt wel extreem te worden.

Aantal races waar er na ronde 3 nog iets noemenswaardig is gebeurd dit jaar kan je op één hand tellen.

Wagens zijn te groot, te breed, te lomp, te betrouwbaar en door al dat "banden en ander management" rijden rijder...

  • 8
  • 22 okt 2025 - 08:42
  • AUDI_F1

    Posts: 3.364

    De auto's zijn enkele jaren zo gemaakt dat je beter kunt volgen en inhalen.

    Maar als je de sprint naar de 1e bocht wint dan kun je ook Singapore winnen.

    • + 0
    • 22 okt 2025 - 07:01
    • snailer

      Posts: 30.377

      Elke regelverandering heeft 2 grote doelen. Racen closer maken. Inhalen stimuleren.
      Bij het begin van een set nieuwe regels kan dit zomaar lukken. Alleen denken de ingenieurs daar anders over. Ze overwinnen altijd de regels om bijvoorbeeld vuile lucht over de rijder achter zich te krijgen. Er zal altijd een team bovenuit steken.
      Vorig jaar al was het voor een groot deel een kwalificatie race klasse op de meeste banen. En dit jaar is het nog veel erger.

      En ik kreegtrouwens een schok toen ik de header las. Ik had nooit gedacht dat ik ooit het zoveel eens ben met Russell... Niet dat ik nu ook maar een centje respect zal hebben over zijn houding naast de baan.

      • + 7
      • 22 okt 2025 - 07:16
    • -NRG-

      Posts: 311

      @snailer ik denk dat ook een deel van het probleem zit in de banden. Die zijn zo hyper gevoelig geworden voor de manier waarop ze opgewarmd moeten worden en hoe je er mee omgaat dat ook de duur waarmee je kan aanvallen veel te kort is.

      • + 0
      • 22 okt 2025 - 08:44
    • snailer

      Posts: 30.377

      Absoluut gelijk in hoor.

      Leclerc, Verstappen, Piastri, Alonso zouden er voordeel aan hebben. Vast meer. Maar dat zijn echt de aanvallende rijders die ook nog eens enorm sterk zijn in verdedigen. Hamilton was ook nog een harde racer voor zijn Mercedes tijd trouwens. En soms zie ik dat nu in een Ferrari toch bij hem terug. Hij weet soms wel in te halen met de huidige auto's.

      Zonder de huidige banden zou Leclerc P2 zijn geworden. Twee maal wist Norris er voorbij te gaan omdat Leclerc zijn banden er aan gingen. Waarschijnlijk door het harde gevecht. Kan je nagaan. Norris constant in de vuile lucht en toch is de McLaren beter geweest voor de banden.

      Bekijk eens wat onboards van Schumacher. Die smeet nog met de banden. Zou je dat nu doen, dan is het over na een ronde of 3.
      In de grote dagen van Hamilton wist Hamilton te shinen omdat hij de capaciteit had om de banden koel te houden en toch hard te gaan. Dat geldt ook voor Verstappen. Die is daar ook mega in. Dat de heren nog meer kunnen dan alleen dat is duidelijk.

      • + 0
      • 22 okt 2025 - 09:34
    • Regenrace

      Posts: 2.047

      Eens met Snailer. Maar oplossingen zijn ver weg.
      Ik vind het schrikbarend, en eigenlijk al jaren, hoe ongeïnteresseerd en krachteloos de FIA ten aanzien van dit probleem opereert.
      Twee seizoenen geleden kwam men met nieuwe eisen ten aanzien van de achtervleugel wat even leek te werken. Minder dan gedacht, maar toch.
      (Op zich was dit al een vorm van falen, want de vleugelvorm was gebaseerd op theorie, maar niet op grond van praktijkproeven met twee auto's vlak achter elkaar. En dat hoort toch het laatste woord te hebben.)
      Maar goed, wat gebeurt er vervolgens? Binnen een paar maanden hadden engineers oplossingen bedacht voor toch weer meer vuile lucht. De FIA liet al die kleine wijzigingen toe omdat ze compleet was vergeten wat de 'geest' van de maatregel was. . Als dat geen falend instituut is, weet ik het ook niet meer.

      • + 0
      • 22 okt 2025 - 09:54
    • Regenrace

      Posts: 2.047

      Je hebt situaties nodig waarin het makkelijk is om in te halen maar lastig om aan kop te blijven - je zou een wielrenpeloton als voorbeeld kunnen nemen.
      Dat was vroeger makkelijker omdat de snelheden lager waren en het bodywerk aerodynamisch minder efficiënt.
      Dan kom je volgens mij toch weer uit op stevige eisen aan het bodywork. Men zet de kaarten nu weer op een push-to-pass button, maar daarmee laat je de kern van het probleem ongemoeid.

      • + 0
      • 22 okt 2025 - 10:07
  • Erwinnaar

    Posts: 5.183

    Te groot, zwaar en lomp deze generatie wagens.

    • + 0
    • 22 okt 2025 - 07:07
    • Paulie

      Posts: 4.765

      Volgende generatie wordt ook niks, gaat het racen geen goed doen vrees ik. Auto's niet echt substantieel kleiner en zeker niet lichter. Meer nadruk op elektriek, meer managen, minder racen. Tevens actieve aerodynamica, meer game-achtig handelen en nóg minder puur racen wat we vroeger zagen. De F1 anno '25 is niet alles, maar mark my words we gaan loop volgend jaar nog heimwee krijgen naar deze generatie wagens want het gaat niet beter worden.

      • + 0
      • 22 okt 2025 - 09:30
  • Need5Speed

    Posts: 3.256

    Ik begrijp dat hij in de eerste bocht had willen zitten waar Hülkenberg zat in de sprintrace, en dat Norris Leclerc zou dwingen achterlangs te gaan?
    Dat zou vast goed gegaan zijn.

    • + 0
    • 22 okt 2025 - 07:57
  • John6

    Posts: 11.163

    Maar als hij gewonnen had hadden we uiteraard een ander verhaal gehoord.

    • + 4
    • 22 okt 2025 - 08:35
  • HermanInDeZon

    Posts: 275

    Hij heeft natuurlijk groot gelijk ... het begint echt wel extreem te worden.

    Aantal races waar er na ronde 3 nog iets noemenswaardig is gebeurd dit jaar kan je op één hand tellen.

    Wagens zijn te groot, te breed, te lomp, te betrouwbaar en door al dat "banden en ander management" rijden rijders op max 50% waardoor ook rijdersfouten eigenlijk zo goed als niet meer voorkomen

    • + 8
    • 22 okt 2025 - 08:42
    • Paulie

      Posts: 4.765

      wat Russell zegt is spot on. En er waren helemaal niet veel inhaalacties in Austin. Lando had bijvoorbeeld nagenoeg geen overspeed op Charles dus moest alles sparen en een alles of niks actie doen. Wagens te groot/zwaar/lomp, en als je dan een baan hebt waarbij de lay-out er op papier mooi uitziet met vele snelle/vloeiende bochtencombinaties maar slechts enkele échte inhaalplekken dan doet dat er ook geen goed aan. Managen, geen rijdersfouten, nauwelijks technisch uitval (zoals blow-ups vroeger), auto's aan een touwtje = saaie pot

      • + 1
      • 22 okt 2025 - 09:26
    • snailer

      Posts: 30.377

      Ik kom eigenlijk alleen op Hongarije dit jaar. Zo snel dan. Dacht dat het Hongarije was. 1 van de beste races van Verstappen durf ik te beweren.
      Hij wist 5 keer of zo in te halen. Zonder drs. En hij had niet bepaald de beste auto die race.
      En het staat me ook bij dat Hamilton er 1 of 2 in wist te halen met een mooie actie.

      O. Ja. Dat is eigenlijk ook gewoon schamel, HermanIndeZon. Die in Frankrijk op een terasje zit.
      Moet ook wat vaker op een terrasje gaan zitten denk ik. Plaatst alles beter in perspectief. Is ook finer dan de huidige F1.

      Overigens @Paulie. Dat Norris er niet voorbij kwam was gewoon ook naief race wat mij betreft. Of hij koos voor risicoloos. Of hij onderschatte de verdedigende capaciteiten van leclerc. Of hij overschatte het banden koelsysteem dat ze hebben.

      Maar Norris probeerde telkens de zelfde truuk. Switchback naar de binnenkant. Leclerc leunde achterover en wachtte tot Norris aan de buitenkant zat. Daarna was het een appeltje eitje telekns voor hem.

      Uiteindelijk ging toch plan "banden koelsysteem" in werking. Twee maal gingen de banden er aan. Alleen duurde het veel langer dan Norris waarschijnlijk verwachtte.

      • + 0
      • 22 okt 2025 - 09:45

