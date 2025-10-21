Bearman woest op 'gevaarlijke' Tsunoda: "Slecht voorbeeld voor kinderen"

Red Bull-coureur Yuki Tsunoda raakte afgelopen weekend in de Amerikaanse Grand Prix betrokken bij een klein incidentje met Oliver Bearman. De Haas-coureur spinde, en was op zijn zachtst gezegd niet blij met Tsunoda. Bearman stelt dat Tsunoda gevaarlijk rijdt en geen goed voorbeeld geeft aan kinderen.

Tsunoda en Bearman waren in de 35ste ronde van de race op het Circuit of the Americas verwikkeld in een fel duel om positie. Bearman zette in bocht 15 een inhaalactie in, maar hij was iets te enthousiast. Hij belandde naast de baan, spinde en wist nog net contact met de Red Bull te voorkomen. Er volgden geen straffen, en Tsunoda kwam als zevende over de streep. Bearman moest genoegen nemen met de negende plaats.

Slecht voorbeeld voor de jeugd

Het was geen slechte prestatie voor Bearman, maar na afloop was hij wel boos op Tsunoda. Woest wordt hij geciteerd door The Race: "Ik denk dat wat hij deed best gevaarlijk was, het is tegen de manier waarop wij met elkaar racen en het is tegen het beeld dat wij vormen voor de kinderen die nu karten."

'Dat mag niet!'

Bearman was niet te spreken over Tsunoda's rijgedrag. Gefrustreerd ging hij verder met zijn tirade richting de Red Bull-coureur: "Dit is niet de manier waarop we moeten racen. Hij was rondenlang over de baan aan het slingeren. Toen ik eindelijk mijn neus ertussen stak om een poging te wagen, bewoog hij... Hij liet geen autobreedte ruimte, en dat is niet eerlijk. Dat mag niet, en het zorgde ervoor dat ik moest uitwijken."

Zware crash

Bearman stelt dat deze situatie veel erger had kunnen aflopen: "Het had kunnen eindigen in een zware crash als ik dit niet had weten te voorkomen. Dit is gewoon heel erg jammer." Beamans eindoordeel is dan ook duidelijk: "Het is gevaarlijk en het veroorzaakte grote crashes, dat hebben we al vaker gezien."