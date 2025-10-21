Max Verstappen was oppermachtig in Austin. De Nederlander pakte op het Circuit of the Americas zowel de sprintpole, sprintzege, pole position als de overwinning in de Grand Prix van de Verenigde Staten. Volgens voormalig F1-coureur Christijan Albers was niet alleen Verstappen fantastisch, maar ook het hele team van Red Bull Racing.

Verstappen en Red Bull Racing kenden een uitstekend weekend in Austin. Een sprintpole, sprintzege, pole position en Grand Prix-overwinning brachten de viervoudig wereldkampioen naar een maximale score. Albers nam zijn pet af voor Verstappen.

Albers ziet Verstappen voor titel gaan

In de podcast van De Telegraaf stak Albers zijn bewondering niet onder stoelen of banken. “De mogelijkheid is er zeker dat Max zijn vijfde titel pakt”, zei hij. “Je ziet dat McLaren de laatste races te veel fouten maakt, al was het in de sprintrace gewoon pech.” Daarmee doelde hij op het incident waarbij Nico Hülkenberg Oscar Piastri raakte, die vervolgens zijn teamgenoot Lando Norris uitschakelde.

Albers ziet dat Red Bull na een mindere periode weer helemaal de weg omhoog heeft gevonden. “Sinds Laurent Mekies het stokje van Christian Horner heeft overgenomen, is er rust teruggekeerd. Er worden weer goede beslissingen genomen. De sfeer is beter en de resultaten volgen vanzelf,” aldus de oud-coureur.

Albers ziet Red Bull McLaren overklassen

Volgens Albers heeft Red Bull bovendien belangrijke stappen gezet met de RB21. De Oostenrijkse renstal weet zich weer te meten met McLaren, dat tot voor kort domineerde. “McLaren heeft nog steeds de beste auto, maar het team ontwikkelt zich niet door het weekend heen. Ze vinden die finetuning niet. Red Bull wel – daar wordt continu verbeterd.”

Albers prijst de aanpak van Verstappen en zijn team. “Ze hebben op tijd de resetknop ingedrukt toen het niet liep. Onder Laurent en Max zie je dat de hele organisatie beter functioneert.”

Na het weekend in Austin lijkt Verstappen weer volledig terug in de titelstrijd. En als het aan Albers ligt, is dat geen toeval: Red Bull is simpelweg weer het best georganiseerde team van het veld.