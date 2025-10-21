user icon
Albers ziet Verstappen voor titel gaan: "Red Bull is daarin beter dan McLaren"

Albers ziet Verstappen voor titel gaan: "Red Bull is daarin beter dan McLaren"
  Gepubliceerd op 21 okt 2025 08:11
  comments 9
  Door: Jeroen Immink

Max Verstappen was oppermachtig in Austin. De Nederlander pakte op het Circuit of the Americas zowel de sprintpole, sprintzege, pole position als de overwinning in de Grand Prix van de Verenigde Staten. Volgens voormalig F1-coureur Christijan Albers was niet alleen Verstappen fantastisch, maar ook het hele team van Red Bull Racing.

Verstappen en Red Bull Racing kenden een uitstekend weekend in Austin. Een sprintpole, sprintzege, pole position en Grand Prix-overwinning brachten de viervoudig wereldkampioen naar een maximale score. Albers nam zijn pet af voor Verstappen. 

Albers ziet Verstappen voor titel gaan

In de podcast van De Telegraaf stak Albers zijn bewondering niet onder stoelen of banken. “De mogelijkheid is er zeker dat Max zijn vijfde titel pakt”, zei hij. “Je ziet dat McLaren de laatste races te veel fouten maakt, al was het in de sprintrace gewoon pech.” Daarmee doelde hij op het incident waarbij Nico Hülkenberg Oscar Piastri raakte, die vervolgens zijn teamgenoot Lando Norris uitschakelde.

Albers ziet dat Red Bull na een mindere periode weer helemaal de weg omhoog heeft gevonden. “Sinds Laurent Mekies het stokje van Christian Horner heeft overgenomen, is er rust teruggekeerd. Er worden weer goede beslissingen genomen. De sfeer is beter en de resultaten volgen vanzelf,” aldus de oud-coureur.

Albers ziet Red Bull McLaren overklassen

Volgens Albers heeft Red Bull bovendien belangrijke stappen gezet met de RB21. De Oostenrijkse renstal weet zich weer te meten met McLaren, dat tot voor kort domineerde. “McLaren heeft nog steeds de beste auto, maar het team ontwikkelt zich niet door het weekend heen. Ze vinden die finetuning niet. Red Bull wel – daar wordt continu verbeterd.”

Albers prijst de aanpak van Verstappen en zijn team. “Ze hebben op tijd de resetknop ingedrukt toen het niet liep. Onder Laurent en Max zie je dat de hele organisatie beter functioneert.”

Na het weekend in Austin lijkt Verstappen weer volledig terug in de titelstrijd. En als het aan Albers ligt, is dat geen toeval: Red Bull is simpelweg weer het best georganiseerde team van het veld.

Paulie

Posts: 4.753

Potdomme! M'n rooster (Ricciardo topic) klopt alweer geen pepernoot van. Albers had zich helemaal niet aangemeld om Max op de dinsdag te bewieroken

  • 2
  • 21 okt 2025 - 08:19
  • Paulie

    Posts: 4.753

    Potdomme! M'n rooster (Ricciardo topic) klopt alweer geen pepernoot van. Albers had zich helemaal niet aangemeld om Max op de dinsdag te bewieroken

    • + 2
    • 21 okt 2025 - 08:19
    • nr 76

      Posts: 7.069

      Ik denk dat de dinsdag voor Häkkinen ook wat te vroeg komt, omdat hij nog lang niet klaar is met superlatieven verzamelen.
      Dat kan weleens in de knoop komen met de anaalist van vrijdag...

      • + 0
      • 21 okt 2025 - 09:17
    • Regenrace

      Posts: 2.040

      Men probeert de 100 te halen deze maand. Dan zit je toch al gauw op 3 per dag.

      • + 0
      • 21 okt 2025 - 09:36
  • schwantz34

    Posts: 41.114

    Max en RBR hebben jarenlange ervaring hoe om te gaan met druk en het pakken van titels. Dat is iets waar de coureurs van McLaren nog niet aan toe zijn, om over hun teamleiding nog maar te zijgen met die achterlijke papaya rules die van hun coureurs in hun onderlinge titelstrijd een stelletje mekkerende makke schaapjes heeft gemaakt waar Max ook nog eens van kan profiteren. Hoe dom kan je zijn?.

    • + 1
    • 21 okt 2025 - 08:41
    • Remco_F1

      Posts: 3.197

      Ik lees constant dat het een slechte aanpak is maar nooit hoe de aanpak zou moeten zijn, dus bij deze de vraag; Hoe had Mclaren het aan moeten pakken volgens jou?

      • + 1
      • 21 okt 2025 - 09:16
    • schwantz34

      Posts: 41.114

      Racen kan je simpelweg niet micro managen tussen 2 teammaten die voor de titel strijden zonder heibel in de tent, so let them race ffs!

      Maar daar is het nu al veels te laat voor...

      • + 1
      • 21 okt 2025 - 09:23
    • Rimmer

      Posts: 12.905

      Je hebt gelijk Remco.
      Er is geen “juiste” aanpak. McLaren heeft geen keuze.
      Je kan Lando in deze fase niet laten vallen en zeggen dat hij geen kampioen mag worden. Dat kan niet.
      Andersom, tegen Piastri zeggen dat hij geen kampioen mag worden en Lando moet helpen kan ook niet.
      McLaren doet niets verkeerd en laat beide gewoon racen voor de titel zoals het hoort. Tenzij Lando heel ver achter Oscar komt te staan blijft het gewoon een strijd tussen drie rijders. Dat is het voordeel voor Max maar met 40 punten achterstand kan het sprookje dit weekend alweer voorbij zijn en dat weet McLaren ook. Met de beste auto van het veld is het tegelijk ook een voordeel om 2 man vooraan te hebben die meedoen en dus blijven ze gewoon zo doorgaan. Dat zou elk team ook doen.

      • + 2
      • 21 okt 2025 - 09:23
    • Regenrace

      Posts: 2.040

      Er is hier nog een gouden regel: als Max het goed doet ligt het aan Max. Als Max het slecht doet ligt het aan de auto.
      Voor de concurrentie geldt dit andersom. Dus als Norris het goed doet, ligt het aan de auto, etc.

      • + 0
      • 21 okt 2025 - 09:39
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.582

    "Max Verstappen was oppermachtig in Austin. De Nederlander pakte op het Circuit of the Americas zowel de sprintpole, sprintzege, pole position als de overwinning in de Grand Prix van de Verenigde Staten"

    Das potdomme niet verkeerd gedaan in de 4e wagen op de grid zeg.
    En dan zijn er nog steeds mensen die zeggen dat Max niet de messias/profeet is of de goden zoon himself.
    Er is uitgerekend dat Max plusminus 4 sec. meer eruit haalt dan erin zit.

    "En dat is niet het enige, Max zijn plasser is ook 4cm langer dan opgegeven"....aldus 'n tevreden en horny Kelly.

    • + 0
    • 21 okt 2025 - 09:45

