Max Verstappen was oppermachtig in Austin, maar Lando Norris liet zien dat de verschillen kleiner waren dan de uitslag deed vermoeden. De Brit eindigde als tweede achter de Red Bull-coureur, maar volgens velen had het Formule 1-weekend in Texas zomaar anders kunnen verlopen.

Hoewel Norris zich als tweede kwalificeerde – drie tienden achter Verstappen – had McLaren goede hoop op een spannende strijd. Het Circuit of the Americas staat bekend om de zware bandenslijtage, en juist daarin lag dit keer de kracht van McLaren. Verstappen gaf na de sprintrace al toe dat hij moeite had om zijn achterbanden in leven te houden. “Als de McLarens niet met elkaar in aanraking waren gekomen in de eerste bocht, hadden ze me kunnen pakken”, zei hij toen.

Leclerc biedt hulp aan Verstappen

Voor de Grand Prix paste Red Bull de afstelling aan, maar de angst voor bandenslijtage bleef. Toch kwam het duel er nooit écht van, en dat had alles te maken met Ferrari. Charles Leclerc startte vanaf P3 op de zachte banden en dook bij de start binnendoor bij Norris, die daardoor vast kwam te zitten achter de Monegask.

“Na de sprint van zaterdag wilde ik geen risico nemen in bocht 1”, legde Norris uit. “Ik koos bewust de binnenlijn om een herhaling van dat incident te voorkomen. Charles deed het goed en ik verloor mijn positie.”

Volgens Stella zat er meer in voor Norris

Toen Norris Leclerc eindelijk voorbijging, had Verstappen al elf seconden voorsprong. De McLaren-coureur wist dat gat niet meer te dichten. “Gedurende de race kon ik het tempo van Max wel volgen, maar ik zat te lang vast. Meer zat er niet in”, klonk het realistisch.

Volgens teambaas Andrea Stella had McLaren de snelheid om voor de zege te gaan. “We hebben gezien dat onze pace sterk genoeg was om te winnen,” zei hij. “Maar het incident in de sprint en onze keuzes in de afstelling kostten ons waarschijnlijk die kans.”

De conclusie is duidelijk: Verstappen won, maar Norris bewees dat het verschil met Red Bull steeds klein blijft.