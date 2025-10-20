Max Verstappen was niet te stoppen in de Verenigde Staten. De Nederlander pakte de volle buit in Austin door zowel de sprintrace als de Grand Prix te winnen op het Circuit of the Americas. Dankzij zijn ijzersterke weekend kruipt de Red Bull-coureur weer dichter naar Oscar Piastri en Lando Norris in de WK-stand. De internationale pers raakt niet uitgepraat over de viervoudig wereldkampioen.

Voor Verstappen en Red Bull Racing verliep het weekend in Austin vrijwel vlekkeloos. De Nederlander lijkt weer helemaal terug in de titelstrijd, en dat blijft ook buiten de paddock niet onopgemerkt. Buitenlandse media zien een Red Bull-team dat aan een indrukwekkende comeback bezig is.

Buitenlandse pers in de ban van Verstappen

In Italië zag La Gazzetta dello Sport hoe Verstappen zijn klasse etaleerde. “Hij is nu in de vorm van een wereldkampioen”, schrijft het medium. “Hij won de Grand Prix op zondag, nadat hij op vrijdag en zaterdag de pole had gepakt en de sprintrace had gewonnen. Verstappen staat nu nog veertig punten achter Piastri en is volledig terug in de titelstrijd.”

Ook in Spanje is men onder de indruk. Marca spreekt zelfs van een ‘repoker’ van Verstappen en Red Bull. “Alles verliep volgens plan. Hij wint de GP van de Verenigde Staten nadat hij ook de sprint en beide poles pakte. Er is geen ander woord om dit te beschrijven dan repoker.”

De Duitse krant Bild gaat nog een stap verder en droomt al van een historisch scenario. “Met zijn overwinning van start tot finish maakt Verstappen het kampioenschap spannender dan ooit. Bij Red Bull gelooft men nu in de grootste comeback ooit in de geschiedenis van de Formule 1.”

'Verstappen is een wild beest'

Ook in Frankrijk klinkt bewondering. L’Équipe noemt Verstappen een ‘wild beest’. “Niets kan regerend kampioen Max Verstappen nog tegenhouden. Hij pakt zijn derde overwinning in de laatste vier races, terwijl Piastri zijn voorsprong verder ziet slinken.”

Tot slot kijkt ook de Britse pers met ontzag naar de Nederlander. The Guardian zag dat McLaren geen schijn van kans had. “Dominant, ongenaakbaar en met een brede glimlach in de Texaanse zon: Verstappen is helemaal terug.”

De conclusie van de internationale media is duidelijk: Verstappen is terug in topvorm – en de strijd om de wereldtitel ligt weer helemaal open.