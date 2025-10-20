user icon
Buitenlandse pers roemt Verstappen: "Red Bull droomt van grootste comeback ooit"

Buitenlandse pers roemt Verstappen: "Red Bull droomt van grootste comeback ooit"
  Gepubliceerd op 20 okt 2025 12:46
  Door: Jeroen Immink

Max Verstappen was niet te stoppen in de Verenigde Staten. De Nederlander pakte de volle buit in Austin door zowel de sprintrace als de Grand Prix te winnen op het Circuit of the Americas. Dankzij zijn ijzersterke weekend kruipt de Red Bull-coureur weer dichter naar Oscar Piastri en Lando Norris in de WK-stand. De internationale pers raakt niet uitgepraat over de viervoudig wereldkampioen.

Voor Verstappen en Red Bull Racing verliep het weekend in Austin vrijwel vlekkeloos. De Nederlander lijkt weer helemaal terug in de titelstrijd, en dat blijft ook buiten de paddock niet onopgemerkt. Buitenlandse media zien een Red Bull-team dat aan een indrukwekkende comeback bezig is.

Buitenlandse pers in de ban van Verstappen

In Italië zag La Gazzetta dello Sport hoe Verstappen zijn klasse etaleerde. “Hij is nu in de vorm van een wereldkampioen”, schrijft het medium. “Hij won de Grand Prix op zondag, nadat hij op vrijdag en zaterdag de pole had gepakt en de sprintrace had gewonnen. Verstappen staat nu nog veertig punten achter Piastri en is volledig terug in de titelstrijd.”

Ook in Spanje is men onder de indruk. Marca spreekt zelfs van een ‘repoker’ van Verstappen en Red Bull. “Alles verliep volgens plan. Hij wint de GP van de Verenigde Staten nadat hij ook de sprint en beide poles pakte. Er is geen ander woord om dit te beschrijven dan repoker.”

De Duitse krant Bild gaat nog een stap verder en droomt al van een historisch scenario. “Met zijn overwinning van start tot finish maakt Verstappen het kampioenschap spannender dan ooit. Bij Red Bull gelooft men nu in de grootste comeback ooit in de geschiedenis van de Formule 1.”

'Verstappen is een wild beest'

Ook in Frankrijk klinkt bewondering. L’Équipe noemt Verstappen een ‘wild beest’. “Niets kan regerend kampioen Max Verstappen nog tegenhouden. Hij pakt zijn derde overwinning in de laatste vier races, terwijl Piastri zijn voorsprong verder ziet slinken.”

Tot slot kijkt ook de Britse pers met ontzag naar de Nederlander. The Guardian zag dat McLaren geen schijn van kans had. “Dominant, ongenaakbaar en met een brede glimlach in de Texaanse zon: Verstappen is helemaal terug.”

De conclusie van de internationale media is duidelijk: Verstappen is terug in topvorm – en de strijd om de wereldtitel ligt weer helemaal open.

Skoda F1

Posts: 436

"Behalve Ted Natuurlijk!"

  • 4
  • 20 okt 2025 - 12:52
Reacties (13)

  • Skoda F1

    Posts: 436

    "Behalve Ted Natuurlijk!"

    • + 4
    • 20 okt 2025 - 12:52
  • 919

    Posts: 3.760

    4 races + 1 sprintrace, 64 punten ingelopen met nog 40 punten en 5 races + 2 sprintraces te gaan.

    Op naar de volgende ronde, Maxico?

    • + 4
    • 20 okt 2025 - 13:02
    • Remco_F1

      Posts: 3.196

      Als je het zo verteld dan kan het bijna niet anders dat het WK naar Max gaat. En het voordeel is ook dat Mercedes en Ferrari de laatste races veel punten pakt of anders gezegd afsnoept van de Mclarens.

      • + 4
      • 20 okt 2025 - 13:19
    • Krombacher

      Posts: 1.029

      Nou Remco; Viel mij op dat Russell en Hamilton niet echt hun best deden om hun voorgangers in te halen. Aan Mercedes en Ferrari heb je dus niet veel.

      • + 1
      • 20 okt 2025 - 13:34
    • MustFeed

      Posts: 10.312

      Het blijft natuurlijk een hele opgave. Er mag in prinipe ook niks mis gaan. Als Piastri 1 race wint dan is plotseling de wereldtitel weer enorm ver uit zicht.

      Daarnaast zoals ik al meer heb geschreven, de snelheid zit nog steeds bij McLaren. McLaren kan langer meegaan op de banden en als ze na de eerste bocht een keer voor Verstappen liggen dan zullen ze zeer waarschijnkijk ook winnen.

      Daar komt ook bij dat Norris ook nog meedoet en 26 punten voor ligt op Verstappen. En als Mercedes of Ferrari een keer sterk voor de dag komen pakken zij een overwinning en loopt Verstappen te weinig punten in om het verschil te overbruggen.

      Alles moet eigenlijk perfect verlopen of Verstappen heeft nog wat meer geluk nodig de laatste 5 races.

      • + 2
      • 20 okt 2025 - 13:58
  • Carrinthe

    Posts: 1.385

    "Ook in Spanje is men onder de indruk. Marca spreekt zelfs van een ‘repoker’"

    Het zal wel mijn gebrek aan opvoeding en mijn beperkte studie zijn maar ik ken het woord repoker niet

    • + 2
    • 20 okt 2025 - 13:06
    • 919

      Posts: 3.760

      Klinkt als een bettingsite. 😁

      • + 3
      • 20 okt 2025 - 13:11
  • RamboRussell

    Posts: 147

    Kan je ook gewoon hier lezen

    https://archive.li/1VHFY

    • + 0
    • 20 okt 2025 - 13:11
  • monzaron

    Posts: 624

    Een andere italiaanse krant was echt hilarisch, ze moesten naar de.kelder op zoek naar een andere bijnaam voor Verstappen, want ze hadden al al zoveel verbruiikt 👏

    • + 4
    • 20 okt 2025 - 13:26

