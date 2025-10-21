Verstappen werkt aan megastunt: "In Zandvoort had ik je een idioot genoemd!"

Max Verstappen kende een geweldig raceweekend in Austin. Op het Circuit of the Americas wist hij zowel de sprintrace als de Grand Prix te winnen, en liep hij weer in op de McLarens in het wereldkampioenschap. Verstappen had hier zelf ook geen rekening mee gehouden, zo lachte hij na de race.

Verstappen is bezig met een indrukwekkende reeks in de Formule 1. De Nederlander heeft sinds Zandvoort geen steek laten vallen, en wist in de tweede seizoenshelft al drie races te winnen. Hij profiteerde van het geworstel bij McLaren, en heeft nu goede resultaten nodig in de resterende races. Het grote wonder is dan ook nog steeds mogelijk.

Kan Verstappen de stunt voltooien?

Na de zomerstop had Verstappen na zijn tweede plaats in Zandvoort geen vertrouwen in de titel, zo lacht hij in gesprek met De Telegraaf: "Als je me toen had verteld dat ik nu nog mee zou doen, dan had ik je niet geloofd. Dan had ik gezegd dat je een idioot was!"

McLaren nog steeds ijzersterk

Volgens Verstappen gaat het niet makkelijk worden, hij stelt dat McLaren in Austin eigenlijk heel erg snel was: "Want hier in Amerika heb ik het verschil gemaakt in de beginfase van de race."

In de eerste fase van de race zat Lando Norris vast achter de Ferrari van Charles Leclerc: "Je zag dat wanneer Lando ook in de vrije lucht reed, hij dezelfde snelheid had als ik of zelfs wat sneller was. We hebben in de laatste weken veel terrein gewonnen, maar de onderlinge verschillen zijn nog steeds heel erg klein."

"We moeten proberen om in de laatste vijf raceweekenden van dit jaar alles vrijwel perfect te doen. Details maken echt het verschil. Dus elke week moeten wij ervoor zorgen dat we de best mogelijke afstelling kunnen vinden, en vervolgens geen fouten maken."