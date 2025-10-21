Verstappen werkt aan megastunt: "In Zandvoort had ik je een idioot genoemd!"

user icon
Max Verstappen kende een geweldig raceweekend in Austin. Op het Circuit of the Americas wist hij zowel de sprintrace als de Grand Prix te winnen, en liep hij weer in op de McLarens in het wereldkampioenschap. Verstappen had hier zelf ook geen rekening mee gehouden, zo lachte hij na de race.

Verstappen is bezig met een indrukwekkende reeks in de Formule 1. De Nederlander heeft sinds Zandvoort geen steek laten vallen, en wist in de tweede seizoenshelft al drie races te winnen. Hij profiteerde van het geworstel bij McLaren, en heeft nu goede resultaten nodig in de resterende races. Het grote wonder is dan ook nog steeds mogelijk.

Kan Verstappen de stunt voltooien?

Na de zomerstop had Verstappen na zijn tweede plaats in Zandvoort geen vertrouwen in de titel, zo lacht hij in gesprek met De Telegraaf: "Als je me toen had verteld dat ik nu nog mee zou doen, dan had ik je niet geloofd. Dan had ik gezegd dat je een idioot was!"

McLaren nog steeds ijzersterk

Volgens Verstappen gaat het niet makkelijk worden, hij stelt dat McLaren in Austin eigenlijk heel erg snel was: "Want hier in Amerika heb ik het verschil gemaakt in de beginfase van de race."

In de eerste fase van de race zat Lando Norris vast achter de Ferrari van Charles Leclerc: "Je zag dat wanneer Lando ook in de vrije lucht reed, hij dezelfde snelheid had als ik of zelfs wat sneller was. We hebben in de laatste weken veel terrein gewonnen, maar de onderlinge verschillen zijn nog steeds heel erg klein."

"We moeten proberen om in de laatste vijf raceweekenden van dit jaar alles vrijwel perfect te doen. Details maken echt het verschil. Dus elke week moeten wij ervoor zorgen dat we de best mogelijke afstelling kunnen vinden, en vervolgens geen fouten maken."

NicoS

Posts: 19.503

Piastri heeft ook met Norris te maken hè, dus zo simpel is het niet.

  • 5
  • 21 okt 2025 - 11:47
  • mordor

    Posts: 2.061

    Piastri moet zich herpakken, en a la Prost, mathematical zijn voorsprong koesteren. Wel leuk de opleving van RB, maar deze voorsprong is te groot voor Max

    • + 3
    • 21 okt 2025 - 11:29
    • NicoS

      Posts: 19.503

      Piastri heeft ook met Norris te maken hè, dus zo simpel is het niet.

      • + 5
      • 21 okt 2025 - 11:47
    • BoerTeun

      Posts: 1.462

      Ik denk ook dat ie te groot is maar druk kan vreemde dingen doen met een coureur.

      • + 5
      • 21 okt 2025 - 11:48
    • Rimmer

      Posts: 12.906

      In principe kon het allang niet meer. Na Zandvoort 104 punten achterstand met een rukauto was onmogelijk.
      Inmiddels kan het zeker wel weer maar niet als het zo doorgaat als nu. Er moet nog iets gebeuren waarbij Oscar veel punten verliest.
      Pas als Max het in eigen hand heeft (bv als hij alles wint is hij kampioen) kan er serieus naar een titel gekeken worden. Nu is hij nog afhankelijk van anderen en dus kan er nog niet op een titel gemikt worden.
      Het enige dat ze kunnen doen is alles perfect uitvoeren en dan maar hopen. Stel dat Lando zondag uitvalt en 0 scoort.
      Dan kan de focus van McLaren volledig op Oscar en dat kan de doodsteek voor Max betekenen.
      Het is dus steeds te vroeg om te juichen, het is veel te precair allemaal. Maar leuk is het wel. :)

      • + 5
      • 21 okt 2025 - 11:57
    • mordor

      Posts: 2.061

      @nico zeker waar, maar een team order ligt altijd op de loer, om max te frustreren. Helaas kan Max (zoals gewoonlijk) geen beroep doen op de 2e RB. Dus mLC heeft een groot strategisch voordeel tov Max

      • + 1
      • 21 okt 2025 - 11:58
    • Skoda F1

      Posts: 440

      Team orders bij mcl gaan pas geleden als Lando voor Piastri weet te komen in de stand om het wk.. Tot die tijd papaya rules!

      • + 2
      • 21 okt 2025 - 12:29
    • MustFeed

      Posts: 10.319

      Als Verstappen alles wint dan ga ik er wel vanuit dat hij kampioen is. Piastri zou het kampioenschap nog kunnen winnen door iedere race 2e te worden, maar dat zie ik totaal niet gebeuren, Norris gaat wel minimaal 1 keer nog voor Piastri finishen.

      Het grootste probleem is echter dat het heel onwaarschijnlijk is dat Verstappen alles wint. McLaren heeft duidelijk nog de snelste wagen en als een McLaren na bocht 1 een keer voor Verstappen ligt is de kans heel groot dat Verstappen de race niet wint.

      Naast McLaren heb je ook nog Mercedes en Ferrari die mogelijk een race goed voor de dag kunnen komen en een overwinning pakken. Als Verstappen 2e wordt in een race mag Piastri eigenlijk niet hoger dan P5 finishen.

      Het klinkt allemaal heel leuk dat Verstappen de afgelopen 4 race weekenden 64 punten is ingelopen, maar laten we er niet meteen vanuit gaan dat dit nu de norm is.

      En zelfs al zou Piastri een race uitvallen dan heb je ook nog Norris die een behoorlijke voorsprong heeft in het klassement.

      Hopelijk heeft Verstappen wat geluk in Mexico en loopt die nog een keer 25 punten in. Als het verschil na Mexico minder dan 20 punten ten opzichte van beide McLaren rijders dan geef ik Verstappen een redelijke kans op het kampioenschap. Nu is het nog steeds een hele kleine kans.

      • + 3
      • 21 okt 2025 - 12:38
    • NicoS

      Posts: 19.503

      Er is van alles mogelijk, en zolang het mogelijk is, is er de kans op de titel.
      Zoals Max zelf zegt, bekijken we het race voor race.
      Je kunt tig scenario’s bedenken, maar niemand heeft een glazen bol.
      Het zal wel allemaal moeten kloppen voor Max, daar bestaat geen twijfel over.
      Het voordeel voor Max is dat de papaya boys allebei het zelfde doel hebben. Bij hun zal de druk vele malen groter zijn dan bij Max.
      Max had de titel al uit z’n hoofd gezet, het feit dat hij toch weer een kans krijgt is meer een bonus die hijzelf, maar ook niemand nog had verwacht.

      • + 1
      • 21 okt 2025 - 13:04
    • SennaS

      Posts: 10.636

      Als mcl niet de performance weer krijgt van 5 races geleden dan gaan fer en mer punten wegpakken, zoals in de voorgaande races.
      Mcl heeft een stapje terug gedaan en worden zelfs soms overtroffen door fer en mercedes.
      Dan maakt Max wel degelijk een kans met 5 races te gaan.

      • + 0
      • 21 okt 2025 - 13:25
  • hupholland

    Posts: 9.310

    Gezien de laatste 5 wedstrijden wordt het niet eenvoudig voor Piastri om gewoon maar ff 5x op rij 2e te worden. Wat dat betreft denk ik dat Max het inmiddels echt wel in eigen hand heeft, als hij alles wint is hij gewoon WK, dat kan haast niet anders. Maar om alles te winnen moet er wel heel veel goed gaan. Piastri hoeft ook maar 1 goede dag te hebben en de winst te pakken en het ziet er weer heel anders uit. 40 punten is nog steeds een enorm gat en McLaren heeft volgens mij gewoon nog de beste auto. Verstappen zal wel het verschil moeten blijven maken en dat is niet persé zo vanzelfsprekend als het nu lijkt. Maar we gaan het zien, de kansen zijn wel flink gestegen het afgelopen weekend, maar in principe zijn de McLaren boys nog wel gewoon favoriet. Maar vanzelfsprekend is die titel nu zeker niet meer.
    Raikkonen maakte in 2 wedstrijden 17 punten goed, Verstappen staat omgerekend naar de oude telling 16 punten achter.

    • + 2
    • 21 okt 2025 - 11:58
    • MustFeed

      Posts: 10.319

      Of anders gerekend. Met de huidige puntentelling zou Raikkonen 44 punten hebben goedgemaakt op Hamilton in 2 races.

      Ik weet alleen niet of Raikkonen met de huidige puntentelling 43 punten achter Hamilton zou hebben gestaan. Dat mag iemand anders uitrekenen :D

      • + 1
      • 21 okt 2025 - 12:52
  • SennaS

    Posts: 10.636

    Volgens mij was Max aan het cruizen met 10 sec voorsprong en Norris was aan het pushen.
    Vanaf Monza heeft rbr wat gevonden en mcl is wat teru g gevallen , want ook fer en mercedes zitten nu mcl dwars.

    • + 0
    • 21 okt 2025 - 13:22

MX Grand Prix van Mexico

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    20:30 - 21:30

    Vrije training 3

    19:30 - 20:30

    Race / Startgrid

    21:00 - 23:00

  • Vrije training 2

    23:59 - 01:00

    Kwalificatie

    23:00 - 00:00

    Snelste ronde

    21:00 - 23:00

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
678
2
Mercedes
339
3
Ferrari
334
4
Red Bull Racing
331
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Sauber
59
9
Haas F1
48
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

