Leclerc trots op Ferrari: "We hebben ons niet laten afleiden!"

  • Gepubliceerd op 20 okt 2025 10:46
  • comments 3
  • Door: Bob Plaizier

Charles Leclerc was de grote verrassing van het raceweekend in Austin. De Monegaskische Ferrari-coureur kwam als derde over de streep, en wist Lando Norris het leven zuur te maken. Na afloop was Leclerc tevreden, maar gaf hij toe dat het zwaar was.

Leclerc en zijn team Ferrari zijn bezig met een frustrerend seizoen in de Formule 1. Twee weken geleden in Singapore spoot de frustratie uit zijn oren, en daarna kwamen er veel verhalen naar buiten over onmin binnen Ferrari. In Austin startte Leclerc als derde, en schoot hij op zijn zachte banden naar voren bij de start. Hij pakte de tweede plaats, en wist deze lang te verdedigen ten opzichte van Norris. Pas in de absolute slotfase moest hij opgeven en moest hij genoegen nemen met de derde plaats.

Lastige strijd

Na afloop kreeg hij van Viaplay de vraag of het een lastige strijd was met Norris: "Ja, het was heel erg lastig. Dit vooral omdat ik op mijn softs moest letten, en moest verdedigen ten opzichte van Lando. Ik moest daarbij op mijn banden blijven letten, en dat was heel erg lastig. Maar ik denk dat we goed werk hebben geleverd, ik ben heel erg blij met de manier waarop we het weekend hebben benaderd."

Ferrari laat zich niet afleiden

Leclerc is vooral blij dat Ferrari zich niet heeft laten afleiden: "Er is heel veel ruis rondom het team, en het is nooit makkelijk om gefocust te blijven. Maar ik denk dat we elke keer weer laten zien dat we daardoor niet afgeleid raken. Dat is echt een heel erg goede zaak. Maar goed, we zijn niet blij met de performance die we nu laten zien."

"Ik heb wel het gevoel dat we dit weekend alles perfect hebben aangepakt. Na de kwalificatie is er helemaal niets gebeurd waar we spijt van hoeven te hebben. We hebben alles uit de auto gehaald, en daar ben ik super trots op."

Reacties (3)

  • mordor

    Posts: 2.059

    Het was in ieder geval vermakelijk. Charles had een klein wonder nodig, om de 2e plek vast te kunnen houden.

    • + 0
    • 20 okt 2025 - 10:58
  • Skoda F1

    Posts: 433

    Leclerc was ook uitermate trots op zijn teamgenoot! Die dit weekend het record van Pironi op magistrale wijze verpulverde..

    • + 0
    • 20 okt 2025 - 11:00
  • Krombacher

    Posts: 1.028

    Waarom ging Leclerc nog in gevecht met Hamilton net voordat Leclerc ging pitten? Hiermee vertraagde hij Hamilton en kon deze geen aansluiting of jacht meer maken op Norris.

    • + 0
    • 20 okt 2025 - 11:21

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
678
2
Mercedes
339
3
Ferrari
334
4
Red Bull Racing
331
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Sauber
59
9
Haas F1
48
10
Alpine F1
20
Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

