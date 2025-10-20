Leclerc trots op Ferrari: "We hebben ons niet laten afleiden!"

Charles Leclerc was de grote verrassing van het raceweekend in Austin. De Monegaskische Ferrari-coureur kwam als derde over de streep, en wist Lando Norris het leven zuur te maken. Na afloop was Leclerc tevreden, maar gaf hij toe dat het zwaar was.

Leclerc en zijn team Ferrari zijn bezig met een frustrerend seizoen in de Formule 1. Twee weken geleden in Singapore spoot de frustratie uit zijn oren, en daarna kwamen er veel verhalen naar buiten over onmin binnen Ferrari. In Austin startte Leclerc als derde, en schoot hij op zijn zachte banden naar voren bij de start. Hij pakte de tweede plaats, en wist deze lang te verdedigen ten opzichte van Norris. Pas in de absolute slotfase moest hij opgeven en moest hij genoegen nemen met de derde plaats.

Lastige strijd

Na afloop kreeg hij van Viaplay de vraag of het een lastige strijd was met Norris: "Ja, het was heel erg lastig. Dit vooral omdat ik op mijn softs moest letten, en moest verdedigen ten opzichte van Lando. Ik moest daarbij op mijn banden blijven letten, en dat was heel erg lastig. Maar ik denk dat we goed werk hebben geleverd, ik ben heel erg blij met de manier waarop we het weekend hebben benaderd."

Ferrari laat zich niet afleiden

Leclerc is vooral blij dat Ferrari zich niet heeft laten afleiden: "Er is heel veel ruis rondom het team, en het is nooit makkelijk om gefocust te blijven. Maar ik denk dat we elke keer weer laten zien dat we daardoor niet afgeleid raken. Dat is echt een heel erg goede zaak. Maar goed, we zijn niet blij met de performance die we nu laten zien."

"Ik heb wel het gevoel dat we dit weekend alles perfect hebben aangepakt. Na de kwalificatie is er helemaal niets gebeurd waar we spijt van hoeven te hebben. We hebben alles uit de auto gehaald, en daar ben ik super trots op."