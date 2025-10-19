Marko lacht: "McLaren begint nerveus te worden!"

Max Verstappen start de Grand Prix van de Verenigde Staten vandaag vanaf de pole position. De Nederlander gaat verder met zijn jacht op de McLarens, en wist zijn achterstand in het WK op zaterdag al te verkleinen. Volgens Red Bull-adviseur Helmut Marko begint men bij McLaren nerveus te worden.

Verstappen heeft na de zomerstop stappen gezet, en wist zijn achterstand op McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris te verkleinen. Op de zaterdag in Austin schreef hij de sprintrace op zijn naam, en zag hij hoe de McLarens uitvielen. In de kwalificatie pakte hij de pole position, en was hij net sneller dan Norris. Piastri zakte door het ijs, en hij kwam niet verder dan de zesde tijd.

Staat McLaren onder druk?

McLaren-teambaas Andrea Stella stelde na de kwalificatie dat het een feit is dat Red Bull en Verstappen nu de sterkste combinatie is. Bij Viaplay werd Red Bull-adviseur Helmut Marko met deze teksten geconfronteerd: "Natuurlijk staan ze onder druk. Ze hebben de gemakkelijke manier waarop ze races wisten te winnen, verloren. Maar het is zeker een goed team, ze hebben een snelle auto en ze hebben ook twee snelle coureurs."

'Ze worden nerveus'

Marko stelde na de sprintrace al dat de startcrash van de McLarens niet per se hun schuld was. Ook Fernando Alonso en Nico Hülkenberg raakten betrokken bij het incident, en de stewards zagen ook geen aanleiding om een straf uit te delen. Ook bij McLaren stelden ze dat er geen schuldige was.

Marko stelt dan ook dat er op dat gebied niet zoveel aan de hand is: "De crash in de eerste bocht was niet de schuld van de coureurs. Ik denk dus niet dat het nog een echte uitdaging is, maar we moeten wel hard blijven pushen. Het maakt ze nerveus, en dat lijkt duidelijk te werken."