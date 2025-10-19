user icon
McLaren vreest voor Verstappen: "Feit dat hij en Red Bull het snelst zijn"

McLaren vreest voor Verstappen: "Feit dat hij en Red Bull het snelst zijn"
  Gepubliceerd op 19 okt 2025 12:09
  • comments 4
  Door: Bob Plaizier

Max Verstappen greep gisteravond de pole position voor de Grand Prix van de Verenigde Staten. De Nederlander was sneller dan zijn McLaren-rivaal Lando Norris, en daar maken ze zich zorgen. Teambaas Andrea Stella stelt dat ze bij Red Bull goed werk hebben geleverd.

Verstappen is tot nu toe oppermachtig op het Circuit of the Americas in Austin. De Nederlandse Red Bull-coureur wist de sprintrace te winnen, en profiteerde daar van de dubbele uitvalbeurt van de McLarens. In de kwalificatie had Verstappen uiteindelijk genoeg aan één rondje om de pole position te pakken. Hij kwam te laat over de streep om zijn tweede run te beginnen, maar achteraf bleef dit geen ramp te zijn.

'Red Bull heeft goed werk geleverd'

Bij McLaren beginnen ze zich een beetje zorgen te maken. Teambaas Andrea Stella sprak zich uit bij Viaplay: "Op circuits zoals Bakoe, Singapore en tot op zekere hoogte ook Austin, vooral de plekken waar je hard moet remmen voor langzame bochten, weten we dat onze auto niet per se het beste is. Het zou alleen wel te makkelijk zijn en ook oneerlijk om alleen naar Red Bull te wijzen. Ik denk dat ze gewoon goed werk hebben geleverd: ze begrijpen hun auto goed en blijven hem ontwikkelen."

De sterkste combinatie

Stella stelt dat zijn team niet langer het snelst is: "We moeten het echt als een feit zien dat Red Bull en Max op dit moment waarschijnlijk de sterkste combinatie zijn. We moeten gewoon goed werk leveren, het maximale halen uit het potentieel dat we hebben en zo dicht mogelijk bij hen blijven."

"Er zullen nog wel circuits komen die onze auto iets beter liggen, zoals Qatar, Abu Dhabi en Brazilië. Er zijn nog zes races te gaan, en we moeten overal competitief zijn. Daarom ligt onze focus nu op een sterke race in Austin, over de toekomst denken we op een later moment we na."

Ouw-sjagerijn

Posts: 18.578

Yep.
We zijn bang voor Max en Redbull afl.60.
Een mijlpaal voor deze sait.

  • 3
  • 19 okt 2025 - 12:11
Reacties (4)

  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.578

    Yep.
    We zijn bang voor Max en Redbull afl.60.
    Een mijlpaal voor deze sait.

    • + 3
    • 19 okt 2025 - 12:11
    • LucaF1

      Posts: 461

      hahahaha

      • + 0
      • 19 okt 2025 - 12:34
  • jd2000

    Posts: 7.350

    Beetje zielig om nu in de underdog rol te kruipen. McLaren heeft nog steeds de beste auto maar niet de beste coureurs. Denk niet dat Max kampioen gaat worden, maar door hem blijft het leuk om te kijken.

    • + 1
    • 19 okt 2025 - 12:24
    • LucaF1

      Posts: 461

      waarom, doen ze allemaal ;-)

      • + 0
      • 19 okt 2025 - 12:35

