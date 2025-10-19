user icon
Piastri zakt door het ijs: "Kwam niet in mijn ritme"

Piastri zakt door het ijs: "Kwam niet in mijn ritme"
  Gepubliceerd op 19 okt 2025 01:03
  4
  Door: Bob Plaizier

Oscar Piastri kende geen sterke kwalificatie op het Circuit of the Americas in Austin. De Australiër kwam niet verder dan de zesde tijd, en zal morgen dus een flinke inhaalrace moeten rijden. Na afloop zocht hij naar antwoorden, en reflecteerde hij op zijn incident eerder op de dag.

Voor Piastri was de zaterdag in Austin een dag om snel te vergeten. In de sprintrace zat zijn avontuur er al na één bocht op toen hij na contact met Nico Hülkenberg tegen zijn teamgenoot Lando Norris opreed, en de zesde tijd in de kwalificatie stelt hem ook niet tevreden. Zijn titelrivalen Max Verstappen en Norris starten op de eerste rij, en dat betekent dat Piastri flink aan de bak moet.

Wat ging er mis?

Na afloop van de kwalificatie zocht hij naar antwoorden, en sprak hij zich uit bij Sky Sports: "Ik heb niet echt een foutje gemaakt. Ik had het gevoel dat het niet lukte om in een ritme te komen tijdens de hele sessie, ik was gewoon aan het worstelen. We gaan natuurlijk kijken naar waardoor dit precies komt. Maar ja, dat was zeker een gevecht."

Maakt McLaren kans op de zege?

Door zijn vroege uitvalbeurt in de sprintrace heeft Piastri geen enkel idee hoe zijn auto het doet in de racetrim, en daar is hij dan ook helder over: "Het is lastig om te zeggen. Max ziet er het hele weekend al heel erg scherp uit, dus we moeten eerst afwachten of dat zich laat vertalen naar morgen. Maar goed, we hebben nog geen idee."

Het incident met Norris

Over zijn crash met Norris was Piastri ook duidelijk: "Ik denk dat het gewoon een race-incident was. Lando en ik waren ver weg van de apex, en het is onmogelijk om alles te zien vanaf dat punt. Als ik had geweten dat het drie wijd was, dan had ik misschien iets anders gedaan. Maar je moet op je instinct vertrouwen, en dat deed ik."

schwantz34

Posts: 41.088

Het zelfvertrouwen is bij de voorheen koele kikker Piastri, (dankzij de in bloedvorm zijnde, en snel inlopende Max in zijn na de zomerstop sterk verbeterde auto) aan het smelten als sneeuw voor de zon. Als Max morgen weet te winnen, en Oscar niet op het podium staat is het game on voor de titel ... [Lees verder]

  3
  19 okt 2025 - 01:18
Reacties (4)

  Larry Perkins

    Posts: 60.762

    Brown herziet zijn mening over crash sprintrace en Hulkenberg reageert…

    Nadat Zak Brown de tijd had gehad om de beelden te bekijken, kwam hij terug op zijn eerdere opmerkingen.
    "Ik heb het bekeken en ik denk dat ik mijn mening heb bijgesteld. Ik kan Nico daar niet echt de schuld van geven", bevestigde Brown.
    "In de hitte van het moment was ik natuurlijk behoorlijk van streek door wat ik daar zag, veel incidenten in bocht 1. Maar ik denk niet dat Nico daar de oorzaak van is."

    Hulkenberg sprak met de media in Austin over het conflict, nadat hij zich als elfde had gekwalificeerd voor de Grand Prix.
    "Ja, nee, ik had nergens heen te gaan. We waren natuurlijk allemaal aan het racen. Fernando [Alonso] nam een beetje de binnenkant, maar ik wist dat hij erin dook, maar ik wist niet precies waar hij was.
    Hij zat op dat moment in een blinde hoek, dus ik wilde wat ruimte voor hem overlaten. En toen draaide Oscar zich heel plotseling en agressief om. Ik wilde terug naar de uitgang, maar ik was er natuurlijk bij. Ja, jammer voor ons allemaal."

    Toen hem werd verteld dat Brown zijn eerdere opmerkingen had ingetrokken, voegde de Sauber-coureur eraan toe:
    "Goed. Dus we zijn het er allemaal over eens. Toch frustrerend en teleurstellend, want de auto was sterk en als we hem zo hadden gehouden, hadden we punten gescoord. Ik heb daar vrij veel vertrouwen in, maar ja, ik had het wel, ik had het kunnen, ik had het moeten doen." (MS Global, automatische vertaling)

    Graag gedaan!

    + 2
    19 okt 2025 - 01:13
    monzaron

      Posts: 619

      Thnx and good night 👍

      + 0
      19 okt 2025 - 01:16
  schwantz34

    Posts: 41.088

    Het zelfvertrouwen is bij de voorheen koele kikker Piastri, (dankzij de in bloedvorm zijnde, en snel inlopende Max in zijn na de zomerstop sterk verbeterde auto) aan het smelten als sneeuw voor de zon. Als Max morgen weet te winnen, en Oscar niet op het podium staat is het game on voor de titel tot het bittere eind in AD!

    + 3
    19 okt 2025 - 01:18

