Piastri zakt door het ijs: "Kwam niet in mijn ritme"

Oscar Piastri kende geen sterke kwalificatie op het Circuit of the Americas in Austin. De Australiër kwam niet verder dan de zesde tijd, en zal morgen dus een flinke inhaalrace moeten rijden. Na afloop zocht hij naar antwoorden, en reflecteerde hij op zijn incident eerder op de dag.

Voor Piastri was de zaterdag in Austin een dag om snel te vergeten. In de sprintrace zat zijn avontuur er al na één bocht op toen hij na contact met Nico Hülkenberg tegen zijn teamgenoot Lando Norris opreed, en de zesde tijd in de kwalificatie stelt hem ook niet tevreden. Zijn titelrivalen Max Verstappen en Norris starten op de eerste rij, en dat betekent dat Piastri flink aan de bak moet.

Wat ging er mis?

Na afloop van de kwalificatie zocht hij naar antwoorden, en sprak hij zich uit bij Sky Sports: "Ik heb niet echt een foutje gemaakt. Ik had het gevoel dat het niet lukte om in een ritme te komen tijdens de hele sessie, ik was gewoon aan het worstelen. We gaan natuurlijk kijken naar waardoor dit precies komt. Maar ja, dat was zeker een gevecht."

Maakt McLaren kans op de zege?

Door zijn vroege uitvalbeurt in de sprintrace heeft Piastri geen enkel idee hoe zijn auto het doet in de racetrim, en daar is hij dan ook helder over: "Het is lastig om te zeggen. Max ziet er het hele weekend al heel erg scherp uit, dus we moeten eerst afwachten of dat zich laat vertalen naar morgen. Maar goed, we hebben nog geen idee."

Het incident met Norris

Over zijn crash met Norris was Piastri ook duidelijk: "Ik denk dat het gewoon een race-incident was. Lando en ik waren ver weg van de apex, en het is onmogelijk om alles te zien vanaf dat punt. Als ik had geweten dat het drie wijd was, dan had ik misschien iets anders gedaan. Maar je moet op je instinct vertrouwen, en dat deed ik."