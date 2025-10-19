user icon
Lando Norris lacht: "Ik moet morgen niet crashen!"

Lando Norris lacht: "Ik moet morgen niet crashen!"
  • Gepubliceerd op 19 okt 2025 00:38
  • comments 7
  • Door: Bob Plaizier

Lando Norris heeft een uitstekende kwalificatie in Austin achter de rug. De Australische McLaren-coureur noteerde de tweede tijd, en zal op zondag gaan jagen op de zege. Na afloop kon hij het niet laten om een grapje te maken, en stelde hij dat hij niet moet crashen in de race.

De druk staat vol op de ketel bij de McLarens. Ze zien Max Verstappen steeds dichter en dichterbij komen, en eerder op de dag ging het helemaal mis in de sprintrace. Bij de start raakten Norris en Oscar Piastri elkaar, waardoor Verstappen het gat wist te verkleinen. In de kwalificatie had Piastri het zwaar, maar kwam Norris nog redelijk in de buurt van Verstappen.

Na afloop was Norris redelijk tevreden toen hij sprak met interviewer van dienst David Coulthard: "Het was vandaag om de één of andere reden wat lastiger. Gisteren voelde ik me heel erg comfortabel. Ik weet niet of anderen zich hebben verbeterd, of dat de wind ons dwars zit, maar we hadden het allebei heel erg lastig om rondjes te rijden die net zo snel zijn als Max."

"We waren aan het pushen, en ik ben nog steeds blij met P2. Het had slechter kunnen uitpakken, maar er was voor ons vandaag geen kans om de pole te pakken."

Niet crashen

Norris kan het niet laten om te verwijzen naar zijn sprintcrash als hij wordt gevraagd naar de race van zondag: "Ik moet niet worden geraakt, dat is mijn doel! Ik kijk uit naar hopelijk een goede race, en een goed gevecht met Max. We hebben in het verleden een paar leuke duels gehad, dus ik kijk ernaar uit om dat weer te gaan doen!"

Norris had het vorig jaar ook aan de stok met Verstappen in Austin, wat voor veel controverse zorgde.

