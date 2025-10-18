McLaren crashen samen: Piastri beukt Norris eraf

De titelrace in de Formule 1 ligt weer helemaal open. Bij de start van de sprintrace op het Circuit of the Americas in Austin ging het mis in de eerste bocht. McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris raakten elkaar en vielen daardoor allebei uit.

Norris en Piastri startten de sprintrace op het Circuit of the Americas op de tweede en de derde plaats, vlak achter hun grote rivaal Max Verstappen. De Nederlander kwam goed weg, en de twee McLarens hadden het wat lastiger, Piastri zakte weg en raakte de Sauber van Hülkenberg. Hierdoor raakte hij Norris, en moesten ze allebei opgeven.

Nieuwe controverse

Verstappen had geen last van het moment, en zag in zijn spiegels hoe er een wolk van debri ontstond. In de eerste bocht lag er zeer veel troep, en ook Fernando Alonso moest opgeven. Het gooide de titelrace open, want beide McLarens scoren hierdoor geen punten. McLaren-CEO Zak Brown was er snel bij, en liet bij Sky Sports weten dat geen van van zijn coureurs schuld heeft aan de crash.

Voor McLaren was dit een pijnlijke tik. Twee weken geleden ontstond er al controverse in Singapore toen Norris tegen Piastri aanreed in de eerste bocht. Norris had intern op zijn kop gekregen, en hij kreeg consequenties van zijn team opgelegd. Wat deze consequenties precies inhouden, maakte het team niet bekend.

Flinke schade

De schade bij Norris was het grootst, hij moest zijn auto direct naast de baan parkeren. Piastri had schade opgelopen aan zijn ophanging, en moest zijn auto een paar bochten verderop parkeren. Ze moeten vanaf de zijlijn toekijken hoe de rest van de sprintrace zal verlopen. Ze zullen hun aandacht gaan verleggen naar de kwalificatie van later vandaag en de Grand Prix die morgen op de planning staat. Ze staan nu in ieder geval onder hoogspanning.