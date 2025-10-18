user icon
McLaren crashen samen: Piastri beukt Norris eraf

  • Gepubliceerd op 18 okt 2025 19:04
  • comments 59
  • Door: Bob Plaizier

De titelrace in de Formule 1 ligt weer helemaal open. Bij de start van de sprintrace op het Circuit of the Americas in Austin ging het mis in de eerste bocht. McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris raakten elkaar en vielen daardoor allebei uit.

Norris en Piastri startten de sprintrace op het Circuit of the Americas op de tweede en de derde plaats, vlak achter hun grote rivaal Max Verstappen. De Nederlander kwam goed weg, en de twee McLarens hadden het wat lastiger, Piastri zakte weg en raakte de Sauber van Hülkenberg. Hierdoor raakte hij Norris, en moesten ze allebei opgeven.

Nieuwe controverse

Verstappen had geen last van het moment, en zag in zijn spiegels hoe er een wolk van debri ontstond. In de eerste bocht lag er zeer veel troep, en ook Fernando Alonso moest opgeven. Het gooide de titelrace open, want beide McLarens scoren hierdoor geen punten. McLaren-CEO Zak Brown was er snel bij, en liet bij Sky Sports weten dat geen van van zijn coureurs schuld heeft aan de crash.

Voor McLaren was dit een pijnlijke tik. Twee weken geleden ontstond er al controverse in Singapore toen Norris tegen Piastri aanreed in de eerste bocht. Norris had intern op zijn kop gekregen, en hij kreeg consequenties van zijn team opgelegd. Wat deze consequenties precies inhouden, maakte het team niet bekend. 

Flinke schade

De schade bij Norris was het grootst, hij moest zijn auto direct naast de baan parkeren. Piastri had schade opgelopen aan zijn ophanging, en moest zijn auto een paar bochten verderop parkeren. Ze moeten vanaf de zijlijn toekijken hoe de rest van de sprintrace zal verlopen. Ze zullen hun aandacht gaan verleggen naar de kwalificatie van later vandaag en de Grand Prix die morgen op de planning staat. Ze staan nu in ieder geval onder hoogspanning.

schwantz34

Posts: 41.072

Ja, die matennaaier deed een Strolletje bij Max, maar die reageerde godzijdank wél razendsnel itt Ocon!

  • 17
  • 18 okt 2025 - 19:38
Reacties (59)

Login om te reageren
  • dutchiceman

    Posts: 5.452

    Piastri dook even vol links terwijl hij wel had kunnen weten dat daar andere zaten.

    • + 15
    • 18 okt 2025 - 19:10
    • DRS-zone

      Posts: 383

      Volgens mij was dat Norris?

      • + 0
      • 18 okt 2025 - 19:13
    • dutchiceman

      Posts: 5.452

      Dat gezegd hebbende: Norris remde heel laat, maar hij had wellicht ook kunnen weten dat Piastri daar nog zat.

      Toch ga ik voor Piastri

      • + 2
      • 18 okt 2025 - 19:14
    • red slow

      Posts: 3.243

      Norriss laat hem doorrollen en remt te laat.

      Maar laat ze dit morgen maar nog een keertje doen.

      • + 13
      • 18 okt 2025 - 19:15
    • nr 76

      Posts: 7.044

      NotOscar was zijn P2 aan het verliezen, en dacht die te houden door extra laat te remmen.
      Piastri maakkte daarop een switchback en kwam Hulk tegen.

      Wat mij betreft heeft Piastri hier de meeste schuld aan.

      • + 14
      • 18 okt 2025 - 19:24
    • Mrduplex

      Posts: 1.634

      Lando deed helemaal niks fout,Piastri kan de druk niet aan,wat dacht ie door daar terug te kruisen??

      • + 1
      • 18 okt 2025 - 19:27
    • red slow

      Posts: 3.243

      Het doorkruisen in die bocht is wel vaker gebeurd en zonder incident.

      Achja race incident

      • + 2
      • 18 okt 2025 - 19:44
    • nr 76

      Posts: 7.044

      En ook al vaker met incident.

      • + 2
      • 18 okt 2025 - 19:46
  • Pipje

    Posts: 641

    Morgen nog een keer dit en the game is on

    • + 10
    • 18 okt 2025 - 19:10
  • HermanInDeZon

    Posts: 266

    Norris wat?

    • + 0
    • 18 okt 2025 - 19:11
  • Avb1

    Posts: 212

    Meer van dit AUB de komende races

    • + 11
    • 18 okt 2025 - 19:12
    • F1fever

      Posts: 715

      De generale repetitie was alvast goed 😉

      • + 10
      • 18 okt 2025 - 19:13
    • Cicero

      Posts: 1.541

      Als ze het max meer gaan gunnen dan hun eigen teamgenoot, dan heeft mcl echt een probleem

      • + 5
      • 18 okt 2025 - 19:24
  • schwantz34

    Posts: 41.071

    Danke schön Nico! 💥👍🤣

    • + 14
    • 18 okt 2025 - 19:12
    • nr 76

      Posts: 7.044

      Mwa, was het niet Sainz die daar ook eens een switchvack probeerde, en de rest van het veld tegenkwam?
      Je weet dat er wagens aabkomen als je zo ver naar binnen sbijdt

      • + 1
      • 18 okt 2025 - 19:19
    • Rimmer

      Posts: 12.895

      Geen dänk. (Dubbele puntjes want het blijft een duutser)

      • + 2
      • 18 okt 2025 - 19:23
    • Golf-GTI

      Posts: 1.530

      Nicht dafür, zeggen ze dan Rimmer

      • + 0
      • 18 okt 2025 - 19:47
    • elflitso

      Posts: 1.536

      Het was er ook wel heel erg druk. Ook de Hulk kon geen enkele kant op. Met een insturende Piastri was een clash onvermijdelijk. Tja dat deze dan Norris raakt is pure pech voor McLaren

      • + 0
      • 18 okt 2025 - 20:11
  • Taures

    Posts: 1.503

    Yuki ging ook als een torpedo tegen een van de VCA RB

    • + 2
    • 18 okt 2025 - 19:12
  • Snorremans

    Posts: 70

    Lekker bezig heren...morgen weer!

    • + 4
    • 18 okt 2025 - 19:13
  • Beri

    Posts: 6.717

    Hahaha

    • + 3
    • 18 okt 2025 - 19:15
  • Skoda F1

    Posts: 427

    Lando doet weer even een Landotje..

    • + 1
    • 18 okt 2025 - 19:18
    • Mrduplex

      Posts: 1.634

      Piastri zn fout,alweer een grote blunder van m

      • + 2
      • 18 okt 2025 - 19:28
    • nr 76

      Posts: 7.044

      Behalve dat NotOscar wel heeeel laat remde, deed hij niet zoveel verkeerd volgens mij

      • + 4
      • 18 okt 2025 - 19:31
    • Skoda F1

      Posts: 427

      De bedoeling van team papaya moet zijn zo dicht mogelijk op de reet van verstappen te zitten! En dat bereik je niet door je teamgenoot en je zelf in bocht1 dood te remmen omdat jij zonodig P2 wilt hebben. Het was Piastri zijn bocht en zijn kans om op snelheid verstappen aan te vallen..

      • + 1
      • 18 okt 2025 - 20:01
    • Mrduplex

      Posts: 1.634

      Ja natuurlijk nu is het Norris z’n schuld 🤣 moet niet gekker worden vandaag

      • + 4
      • 18 okt 2025 - 20:03
    • Skoda F1

      Posts: 427

      Wel na de gesprekken die ze met zak hooi hebben gevoerd..

      • + 0
      • 18 okt 2025 - 20:10
    • Canson Po

      Posts: 2.726

      Goh als er een fout zit is het Norris, Piastri is er duidelijk voorbij voor de apex dan is het toch klaar, Norris denkt de plaats nog terug te nemen door breed de bocht te nemen, tsja dan krijg je dit natuurlijk, Piastri probeerde om plaats te laten maar kan nergens meer heen ...

      • + 0
      • 18 okt 2025 - 20:50
  • Pipje

    Posts: 641

    Wat een super alerte reactie van Max op die kamikaze actie van Russell

    • + 15
    • 18 okt 2025 - 19:31
    • schwantz34

      Posts: 41.071

      Ja, die matennaaier deed een Strolletje bij Max, maar die reageerde godzijdank wél razendsnel itt Ocon!

      • + 16
      • 18 okt 2025 - 19:38
    • Mrduplex

      Posts: 1.634

      Ja dwaze actie van m, met z’n verleden kan je inmiddels wel vraagtekens bij Russell gaan zetten

      • + 10
      • 18 okt 2025 - 19:43
    • De Vogel is Geland

      Posts: 582

      Had Max 5 seconden voor gekregen.

      • + 7
      • 18 okt 2025 - 19:52
    • MustFeed

      Posts: 10.293

      Volgens de Britten was het een fantastische actie van Russell. :/

      • + 4
      • 18 okt 2025 - 19:53
    • SennaS

      Posts: 10.613

      Kennelijk kan George ook wat van kamikaze en is niet alleen voorbehouden aan Max of sommige andere coureurs.

      • + 1
      • 18 okt 2025 - 19:55
    • MustFeed

      Posts: 10.293

      "Had Max 5 seconden voor gekregen"

      Nee hoor. Onze vrolijke clown Herbert gaf Verstappen vorig jaar 10 seconden straf toen Verstappen Norris buiten de baan duwde waarbij Verstappen op de baan bleef en Norris buiten de baan Verstappen inhaalde.

      • + 5
      • 18 okt 2025 - 20:11
  • jd2000

    Posts: 7.345

    Jammer dat het in de sprintrace gebeurt. Hoofdrace was beter geweest.

    • + 7
    • 18 okt 2025 - 19:32
    • schwantz34

      Posts: 41.071

      Wat niet is gaat nog komen! ;)


      De interne Papaya tijdbom tikt nog steeds als een malle!



      tik tak tik tak tik tak

      • + 4
      • 18 okt 2025 - 19:59
  • Taures

    Posts: 1.503

    Russel is ook doorgedraaid nu hij loonsverhoging heeft gekregen, want die divebomb was gewoon niet haalbaar.
    Wat een zooitje weer op de baan 🫣

    • + 16
    • 18 okt 2025 - 19:34
    • marcelf1fan

      Posts: 433

      En natuurlijk geen 'Investigation'...

      • + 6
      • 18 okt 2025 - 19:42
    • Taures

      Posts: 1.503

      Raar dat Bearman 10 sec straf kreeg en Russel niets voor zijn actie.

      • + 7
      • 18 okt 2025 - 19:47
    • nr 76

      Posts: 7.044

      Die van Stroll lukte een stuk beter...

      • + 4
      • 18 okt 2025 - 19:48
  • schwantz34

    Posts: 41.071

    Bam! Max is dankzij Hulkie weer simply lovely 8 p.ntjes dieper in het hoofd gekropen van de toch al 7 kleuren stront voor hem schijtende Papaya brigade!

    • + 9
    • 18 okt 2025 - 19:44
    • nr 76

      Posts: 7.044

      7 kleuren en een streepje papaya...

      • + 3
      • 18 okt 2025 - 19:47
  • StevenQ

    Posts: 9.791

    Piastri wilde de binnenbocht pakken maar daar zat Hulk al, en Hulk had Alonso aan de binnenkant dus die had ook geen ruimte.

    • + 7
    • 18 okt 2025 - 19:45
  • da_bartman

    Posts: 6.205

    Wat een slechte titel weer. Ik heb heel wat anders gezien

    • + 2
    • 18 okt 2025 - 19:51
    • nr 76

      Posts: 7.044

      De namen zijn nu omgedraaid, maar het klopt nog steeds niet echt zo

      • + 1
      • 18 okt 2025 - 19:59
  • SennaS

    Posts: 10.613

    Domme fout van Piasti om zo naar links te sturen terwijl Nico als een kip zonder kop die bocht nam.
    Max weer 8 punten dichterbij. Je ziet duidelijk dat die rbr auto momenteel de auto to beat is.
    Morgen worden de big points verdeeld en zal het op tire management aankomen
    Papaya rules en Max maken het toch nog enigszins spannend.

    • + 2
    • 18 okt 2025 - 19:51
    • nr 76

      Posts: 7.044

      Nico als een kip zonder kop?? Waar moest die dan naar toe? Links van hem zat Alonso.

      En hoe weet je nou of de RedBull sneller was dan de mcLarens?

      • + 9
      • 18 okt 2025 - 19:58
    • Snelrondje

      Posts: 8.865

      Oh, waar moest Nico dan heen? De RB duidelijk de auto to beat? Nee, het verschil wordt door de coureur gemaakt. De McLaren doet niet onder voor de RB. Je favoriete coureurs maken teveel fouten en kunnen de druk blijkbaar niet meer aan.

      • + 8
      • 18 okt 2025 - 20:00
    • schwantz34

      Posts: 41.071

      Nico kon geen kant op met Alonso naast zich, Piastri dacht daar ff dat hij alleen op de baan was door volle bak naar links te sturen. Nou, dat was hij dus mooi niet met alle gevolgen van dien!

      • + 5
      • 18 okt 2025 - 20:06
    • Smock

      Posts: 234

      De Red Bull is idd niet per se de auto te verslaan, maar snap dat je het zegt aangezien alle oranje brilletjes altijd maar de McLaren de hemel in prijzen qua snelheid. Max maakt het spannend, maar alle oranjebrilletjes zullen straks teleurgesteld achter blijven, want de kans dat hij én Oscar én Norris gaat verslaan is best klein. En ach, de oranjebrilletjes zullen dan zeggen dat de McLaren het raketschip was en dat Max nooit kans heeft gehad in de veeeeeeel mindere Red Bull en blablabla.

      • + 0
      • 18 okt 2025 - 20:21
    • ILMOP

      Posts: 1.150

      Pff...wat een onzin weer zeg. Als die wagen niet top is, kan Max er ook niets mee. Het feit dat Max nu races weet te winnen en poles weet te pakken impliceert dat de wagen weer competitief is. Als dit zelfs door de mensen die bij RBR wordt gezegd, wie zijn wij om dit in twijfel te trekken. Die wagens van McLaren zijn bij lange niet meer dominant. Vandaar dat wij momenteel een spannende eindslot krijgen voorgeschoteld.

      • + 1
      • 18 okt 2025 - 20:24
    • nr 76

      Posts: 7.044

      Ilmop, het klopt ook gewoon wat je zegt, de mcLarens zijn niet mwer dominant en de wagens zijn competitief.
      Maar dat Verstappen daarmee 2 races en een sprint wint, en een enorme hap uit de voorsprong weghaalt, is dan toch de verdienste van Verstappen die de potentie van de wagen tot het uiterste benut?
      Bij dat andere team lukt dat blijkbaar niet.

      • + 0
      • 18 okt 2025 - 20:44
    • ILMOP

      Posts: 1.150

      Dat is zeker waar @nr 76. Hij heeft tot nu toe zijn hoofd koel gehouden en het maximale eruit gehaald. Ere wie ere toekomt. Dat zeker!

      • + 0
      • 18 okt 2025 - 20:49
  • Erwinnaar

    Posts: 5.175

    De titelrace ligt totaal NIET OPEN. McLaren heeft het gewoon in eigen handen nog steeds.
    Maar na morgen, als Verstappen minimaal 11 punten meer haalt dan Piastri dan kan Verstappen op eigen kracht alsnog kampioen worden. Moet die wel alles winnen en Piastra altijd 2 worden.....

    • + 2
    • 18 okt 2025 - 20:17
  • Flexwing

    Posts: 174

    Morgen nog maar een keer crashen

    • + 0
    • 18 okt 2025 - 20:30
  • Jermaine

    Posts: 7.124

    Dit willen we juist in de HOOFD race

    • + 0
    • 18 okt 2025 - 20:42
  • Pleen

    Posts: 690

    Hoppaaa ... ik roep al een tijd dat nog niets is gewonnen. Beide papaya's mogen van geluk spreken dat het niet in de hoofdrace is gebeurd anders was de schade nog veel hoger geweest en ze mogen ook van geluk spreken dat Max niet gewonnen heeft in Singapore anders was hij ook nog eens 7 punten ingelopen. Man nogmaals ... it ain't over 'till it's over!!

    • + 0
    • 18 okt 2025 - 20:43

