Nog even en dan gaat de sprintrace van start voor de F1 Grand Prix van de Verenigde Staten. Wat voor weer kan Max Verstappen verwachten op het Circuit of the Americas? Volgens Weather.com hoeven de coureurs zich tijdens het raceweekend in Austin geen zorgen te maken over extreme temperaturen.

Verstappen pakte op fenomenale wijze de sprintpole in Austin. De regerend wereldkampioen van Red Bull Racing flikte het om zijn RB21 voor Lando Norris en Oscar Piastri te zetten. Verstappen verwachtte daarbij wel dat hij zijn borst nat mocht maken voor de McLaren’s en het weer zou daarin ook een rol kunnen spelen.

De weersverwachting in Austin

Tijdens de sprintrace op zaterdag kan het kwik nog oplopen tot zo’n 34 graden, maar op zondag blijft het met ongeveer 29 graden een stuk aangenamer. Voor de tijd van het jaar is dat vrij normaal in Texas. De zon schijnt volop, al staat er nauwelijks wind.

Terwijl het in Nederland zondagavond gaat regenen, wordt 8000 kilometer verderop de Grand Prix van de Verenigde Staten verreden onder een strakblauwe hemel. Geen regenradar, geen dreigende wolken en ook geen plotselinge temperatuurschommelingen — gewoon stabiel weer in Austin.

Temperaturen essentieel voor bandenmanagement

Dat betekent dat de coureurs en teams zich volledig kunnen richten op prestaties op de baan. De omstandigheden zijn voorspelbaar, wat gunstig is voor het bandenmanagement en de afstelling. Kortom: geen weerzorgen dit weekend, wél racen op de limiet.

Na afloop van de sprintkwalificatie, gaf adviseur Helmut Marko aan dat de temperaturen van essentieel belang kunnen zijn in Austin. Wanneer het warmer wordt, zou de McLaren naar verluidt beter zijn in het bandenmanagement dan de Red Bull. Het is dus de vraag of Verstappen voor Norris en Piastri kan blijven, mochten de temperaturen oplopen.