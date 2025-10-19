'Red Bull ziet Hadjar als ideale opvolger van Verstappen'

De kans is groot dat Isack Hadjar volgend jaar de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen wordt bij Red Bull Racing. De jonge Franse coureur is bezig met een indrukwekkend seizoen, en bij Red Bull zouden ze hem intern zelfs zien als de ideale opvolger van Verstappen op de lange termijn.

Hadjar rijdt dit seizoen voor Red Bulls zusterteam Racing Bulls, en hij maakt daar een sterke indruk. De Fransman maakte in zijn jaren in de Formule 2 een heetgebakerde indruk, en men vreesde dat hij dit jaar vooral in beeld zou komen met gevloek en getier. Niets bleek minder waar, want op een mislukte debuutrace na maakte hij heel veel indruk. In Zandvoort eindigde hij zelfs op het podium, en hij staat momenteel negende in het WK met 39 punten.

Ideale opvolger van Verstappen

Er gaan veel verhalen over Hadjar rond, en het is een publiek geheim dat hij volgend jaar de teamgenoot van Verstappen wordt bij Red Bull. Volgens de krant De Limburger zijn ze intern bij Red Bull enorm fan van Hadjar. Ze zouden er zelfs van overtuigd zijn dat hij de ideale man is om Verstappen op termijn op te volgen als de eerste coureur.

Is promotie een goed idee?

De Limburger stelt dat binnen Red Bull lange tijd niet alle neuzen dezelfde kant opstonden. Aangezien iedereen onder de indruk is van Hadjar, zouden stemmen binnen Red Bull beweren dat het voor hem beter zou zijn om hem nog een jaartje bij Racing Bulls te houden. Hiermee wilden ze voorkomen dat hij door Verstappen zou worden kapot gereden, zoals gebeurde met veel andere coureurs.

De krant meldt dat er dan ook een gesprek heeft plaatsgevonden tussen Hadjar en de top van Red Bull. Daar zou Hadjar hebben aangegeven dat hij niet van zichzelf verwacht dat hij Verstappen kan verslaan. Het is een groot verschil met zijn voorgangers, die dit wel beweerden.