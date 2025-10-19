user icon
'Red Bull ziet Hadjar als ideale opvolger van Verstappen'
  Gepubliceerd op 19 okt 2025 09:26
  10
  Door: Bob Plaizier

De kans is groot dat Isack Hadjar volgend jaar de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen wordt bij Red Bull Racing. De jonge Franse coureur is bezig met een indrukwekkend seizoen, en bij Red Bull zouden ze hem intern zelfs zien als de ideale opvolger van Verstappen op de lange termijn.

Hadjar rijdt dit seizoen voor Red Bulls zusterteam Racing Bulls, en hij maakt daar een sterke indruk. De Fransman maakte in zijn jaren in de Formule 2 een heetgebakerde indruk, en men vreesde dat hij dit jaar vooral in beeld zou komen met gevloek en getier. Niets bleek minder waar, want op een mislukte debuutrace na maakte hij heel veel indruk. In Zandvoort eindigde hij zelfs op het podium, en hij staat momenteel negende in het WK met 39 punten.

Ideale opvolger van Verstappen

Er gaan veel verhalen over Hadjar rond, en het is een publiek geheim dat hij volgend jaar de teamgenoot van Verstappen wordt bij Red Bull. Volgens de krant De Limburger zijn ze intern bij Red Bull enorm fan van Hadjar. Ze zouden er zelfs van overtuigd zijn dat hij de ideale man is om Verstappen op termijn op te volgen als de eerste coureur.

Is promotie een goed idee?

De Limburger stelt dat binnen Red Bull lange tijd niet alle neuzen dezelfde kant opstonden. Aangezien iedereen onder de indruk is van Hadjar, zouden stemmen binnen Red Bull beweren dat het voor hem beter zou zijn om hem nog een jaartje bij Racing Bulls te houden. Hiermee wilden ze voorkomen dat hij door Verstappen zou worden kapot gereden, zoals gebeurde met veel andere coureurs.

De krant meldt dat er dan ook een gesprek heeft plaatsgevonden tussen Hadjar en de top van Red Bull. Daar zou Hadjar hebben aangegeven dat hij niet van zichzelf verwacht dat hij Verstappen kan verslaan. Het is een groot verschil met zijn voorgangers, die dit wel beweerden.

TylaHunter

Posts: 10.564

Je merkt dat Hadjar ook zn slechte weekenden heeft. COTA is tot op heden zo een.

  • 1
  • 18 okt 2025 - 20:03
Reacties (10)

  • TylaHunter

    Posts: 10.564

    Je merkt dat Hadjar ook zn slechte weekenden heeft. COTA is tot op heden zo een.

    • + 1
    • 18 okt 2025 - 20:03
    • F1jos

      Posts: 4.740

      Gisteren was het niet ideaal, Max is in wezen onvervangbaar.

      • + 0
      • 19 okt 2025 - 11:21
    • dutchiceman

      Posts: 5.455

      En Max heeft precies wat te maken met dit verhaal?
      Los van dat het alleen om zijn teamgenoot gaat.

      • + 0
      • 19 okt 2025 - 11:50
    • dutchiceman

      Posts: 5.455

      Sorry ik had het stuk even moeten lezen.

      • + 0
      • 19 okt 2025 - 11:50
    • dutchiceman

      Posts: 5.455

      Tis ook mijn zondag

      • + 0
      • 19 okt 2025 - 12:01
  • snailer

    Posts: 30.312

    Hij doet het gemiddeld goed. Het verbaasde me best. Echter is Hadjar niet de man voor mij.
    Iedereen is maar bezig met Verstappen of van nature al niet mentaal sterk genoeg.

    Uiteindelijk is er echt niemand die naast Verstappen top presteert. Soms denk ik aan Bottas. Die heeft bewezen lange periode te functioneren op voldoende niveau naast een zeer dominante rijder.

    Russell is op het moment alleen maar bezig te bewijzen aan zichzelf en de wereld dat hij net zo goed is als Verstappen.
    Leclerc is te wisselvallig.
    We zien nu wat er gebeurt met Piastri als er druk is.
    Norris is mogelijk qua snelheid de rijder die van natuurlijk dicht in de buurt van Verstappen komt. Maar die mist naar mijn mening zelfreflectie en heeft een redelijk gebrek aan werkethiek.

    Bottas => RBR

    • + 1
    • 19 okt 2025 - 09:39
    • OfficialPradero

      Posts: 1.442

      grotendeels mee eens, alleen denk ik dat Leclerc bij een team als Mercedes of McLaren / Redbull wel degelijk beter had gepresteerd. Ferrari is de weg al een tijdje kwijt.

      • + 0
      • 19 okt 2025 - 10:09
    • snailer

      Posts: 30.312

      Ik heb het niet over beter of slechter presteren. Leclerc is 1 van de besten. Ik heb het over wisselvalligheid bij Leclerc. Verder zal ik altijd fan van hem blijven. ook van hem moet ik toevoegen. Verstappen blijft mijn favoriet. Van Verstappen ben ik net zo'n grote fan als ik ooit van Rindt was, van Ronnie Peterson en van Senna.
      Lecler zit meer in het rijtje Villeneuve, Piquet, Montoya.
      Alonso zit tussen de twee groepen in.

      Je ziet. Allemaal aanvallende rijders. Wat dat betreft apart dat ik nooit fan ben geweest van Michael Schumacher. Denk dat hij te kort in beeld kwam na het overlijden van Senna. Was niet toe aan een nieuwe favoriet.

      • + 0
      • 19 okt 2025 - 10:26
  • Snorremans

    Posts: 71

    De volgende voor de slachtbank. Lijkt het nu leuk/goed te doen maar dat werd ook gedacht van alle voorgangers van Tsunoda.

    Hoe hard het ook is voorlopig krijgt hij niet het voordeel van de twijfel. Dat ligt niet zo zeer aan hem. Wel aan de prestaties van Verstappen.

    • + 1
    • 19 okt 2025 - 10:26
  • Taures

    Posts: 1.505

    Ik zou Hadjar direkt inzetten, slechter als Yuki zou het niet worden.

    • + 0
    • 19 okt 2025 - 12:15

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
650
2
Mercedes
323
3
Ferrari
298
4
Red Bull Racing
290
5
Williams
102
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
68
8
Sauber
55
9
Haas F1
46
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

