user icon
icon

Wolff geeft duidelijkheid: Komt Verstappen naar Mercedes in 2027?

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Wolff geeft duidelijkheid: Komt Verstappen naar Mercedes in 2027?
  • Gepubliceerd op 17 okt 2025 21:36
  • comments 1
  • Door: Bob Plaizier

Het team van Mercedes kwam afgelopen week met groot nieuws naar buiten. Ze kondigden George Russell en Andrea Kimi Antonelli aan voor 2026, en dit zorgde voor vragen. Mercedes lijkt namelijk de deur op een kier te houden voor Max Verstappen, en Toto Wolff legt nu uit hoe de vork in de steel steekt.

Verstappen werd afgelopen zomer veelvuldig in verband gebracht met een overstap naar het team van Mercedes. Vlak voor de zomerstop maakte Verstappen zelf een einde aan de geruchten, en liet Mercedes doorschemeren dat ze 'gewoon' door wilden gaan met Russell en Antonelli. De aankondiging bleef echter uit, en toen deze er eenmaal was, werd er nergens in het persbericht gesproken over de lengte van de contracten.

Meer over Mercedes Onrust binnen Mercedes: "Russell wil Wolff niet langer als adviseur"

Onrust binnen Mercedes: "Russell wil Wolff niet langer als adviseur"

10 okt
 <b> BREAKING: </b> Mercedes bevestigt rijdersduo voor 2026

BREAKING: Mercedes bevestigt rijdersduo voor 2026

15 okt

Stabiliteit bij Mercedes

Russell liet echter doorschemeren dat hij een meerjarige deal heeft getekend, en teambaas Wolff leek dat in Austin te bevestigen bij Sky Sports: "Ik denk dat je stabiliteit nodig hebt, en een eenjarig contract is nooit goed voor iemand. Maar zonder te veel in details te treden, er bestaan clausules over, maar we willen de coureurs het gevoel geven dat dit de kant is die we op willen gaan, en dat het een line-up is waar we blij mee zijn. De balans in het team is heel erg goed."

Heeft Mercedes nog interesse in Verstappen?

De vraag is dan of Mercedes nog steeds interesse heeft in Verstappen. Gevraagd of het een optie is om Verstappen voor 2027 aan te stellen als teamgenoot van Russell, reageert Wolff lachend: "Dat is zeker goed entertainment voor iedereen! Maar we willen hier geen geruchten gaan creëren. Kimi en George zijn onze keuzes voor de toekomst, en als we vooruitkijken, dan is dat ook een goede line-up."

Verstappen beschikt nog over een contract tot en met 2028 bij Red Bull. Hij kende afgelopen zomer een mindere periode, maar lijkt nu weer mee te kunnen vechten om de wereldtitel.

F1 Nieuws Max Verstappen Toto Wolff Red Bull Racing Mercedes GP Verenigde Staten 2025

Reacties (1)

Login om te reageren
  • schwantz34

    Posts: 41.045

    Een nyckszeggende Wolff houdt zijn kaken stijf op elkaar met zijn clausules bladiebla....

    • + 0
    • 17 okt 2025 - 21:57

US Grand Prix van de VS

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Sprint / Sprint startgrid

    19:00 - 19:30

    Race / Startgrid

    21:00 - 23:00

  • Sprint shootout

    23:30 - 00:15

    Kwalificatie

    23:00 - 00:00

    Snelste ronde

    21:00 - 21:00

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

USGrand Prix van de VS

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    19:00 - 19:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    21:00 - 23:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    23:30 - 00:15

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    23:00 - 00:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    21:00 - 21:00

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
650
2
Mercedes
323
3
Ferrari
298
4
Red Bull Racing
290
5
Williams
102
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
68
8
Sauber
55
9
Haas F1
46
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar