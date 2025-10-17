Het team van Mercedes kwam afgelopen week met groot nieuws naar buiten. Ze kondigden George Russell en Andrea Kimi Antonelli aan voor 2026, en dit zorgde voor vragen. Mercedes lijkt namelijk de deur op een kier te houden voor Max Verstappen, en Toto Wolff legt nu uit hoe de vork in de steel steekt.

Verstappen werd afgelopen zomer veelvuldig in verband gebracht met een overstap naar het team van Mercedes. Vlak voor de zomerstop maakte Verstappen zelf een einde aan de geruchten, en liet Mercedes doorschemeren dat ze 'gewoon' door wilden gaan met Russell en Antonelli. De aankondiging bleef echter uit, en toen deze er eenmaal was, werd er nergens in het persbericht gesproken over de lengte van de contracten.

Stabiliteit bij Mercedes

Russell liet echter doorschemeren dat hij een meerjarige deal heeft getekend, en teambaas Wolff leek dat in Austin te bevestigen bij Sky Sports: "Ik denk dat je stabiliteit nodig hebt, en een eenjarig contract is nooit goed voor iemand. Maar zonder te veel in details te treden, er bestaan clausules over, maar we willen de coureurs het gevoel geven dat dit de kant is die we op willen gaan, en dat het een line-up is waar we blij mee zijn. De balans in het team is heel erg goed."

Heeft Mercedes nog interesse in Verstappen?

De vraag is dan of Mercedes nog steeds interesse heeft in Verstappen. Gevraagd of het een optie is om Verstappen voor 2027 aan te stellen als teamgenoot van Russell, reageert Wolff lachend: "Dat is zeker goed entertainment voor iedereen! Maar we willen hier geen geruchten gaan creëren. Kimi en George zijn onze keuzes voor de toekomst, en als we vooruitkijken, dan is dat ook een goede line-up."

Verstappen beschikt nog over een contract tot en met 2028 bij Red Bull. Hij kende afgelopen zomer een mindere periode, maar lijkt nu weer mee te kunnen vechten om de wereldtitel.