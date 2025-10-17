user icon
icon

Leclerc vertelt de waarheid: Blijft hij bij Ferrari?

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Leclerc vertelt de waarheid: Blijft hij bij Ferrari?
  • Gepubliceerd op 17 okt 2025 10:46
  • comments 7
  • Door: Bob Plaizier

Het team van Ferrari is bezig met een teleurstellend seizoen in de Formule 1. De tegenvallende resultaten zorgen voor frustratie, en Charles Leclerc werd in de afgelopen weken in verband gebracht met een vertrek bij het team. De Monegask vertelt nu de waarheid over deze verhalen.

Leclerc is al zijn hele Formule 1-loopbaan verbonden aan Ferrari, en hij werd gezien als de man die de Scuderia nieuwe successen ging bezorgen. In de afgelopen jaren wist hij meerdere races te winnen, maar de wereldtitel kwam nooit serieus in zicht. Ook dit jaar moet Leclerc het doen met een bijrol, en vecht hij vaak om een plekje in het middenveld.

Meer over Ferrari 'Bom barst bij Ferrari: Leclerc maakt werk van vertrek, Vasseur maakt ruzie'

'Bom barst bij Ferrari: Leclerc maakt werk van vertrek, Vasseur maakt ruzie'

8 okt
 'Sensatie in de maak: Piastri laat oog vallen op Ferrari-zitje'

'Sensatie in de maak: Piastri laat oog vallen op Ferrari-zitje'

7 okt

Twee weken geleden kende hij een teleurstellende Grand Prix van Singapore, en dat zorgde voor frustratie. Leclerc werd in de dagen daarna in verband gebracht met een vertrek na 2026. Het barstte van de geruchten over de interne sfeer bij Ferrari, en Leclercs manager zou contact hebben gezocht met andere teams.

'Mijn enige obsessie'

In Austin reageerde Leclerc bij Motorsport.com voor het eerst op de verhalen: "Wat ik kan zeggen, is wat ik altijd al heb gezegd. En dat is heel erg duidelijk: ik houd van Ferrari en mijn enige obsessie op dit moment is om in het rood te winnen, of dat nu dit jaar is of in de toekomst. Ik wil Ferrari weer terug aan de top brengen."

Irritant

Leclerc is niet zo blij met het feit dat er veel wordt gespeculeerd over zijn toekomst in de Formule 1. De Monegask haalt uit: "Er wordt om de één of andere reden zoveel gezegd, niet alleen over mij, maar over het hele team. Er zijn te veel mensen die dingen roepen die niet zijn gebaseerd op feiten, en dat is lichtelijk irritant."

Wat krijgt Leclerc te horen?

De Monegask leest de verhalen zelf niet: "Ik kijk er eigenlijk niet meer naar. Vroeger deed ik dat nog wel, maar het brengt me uiteindelijk niets. Ik kan me er alleen niet helemaal voor afsluiten. Natuurlijk hoor je tijdens een mediadag wat er speelt, omdat je er vragen over krijgt."

"Tussen de races door besteed ik er echter geen aandacht aan, omdat er gewoon geen waarheid in zit. De realiteit is dat we als team keihard werken en heel eensgezind zijn in ons doel om terug te keren aan de top."

snailer

Posts: 30.240

Paar weetjes Herve Leclerc was ook een oud racer. Hij was Monegask en moest toch wel een paar centen omdraaien om Charles en zijn broer aan het racen te houden. Nuet elke Monegask is rijk. Ik ben er van overtuigd dat Herve meer heeft moeten opofferen dan bijvoorbeeld de vader van Hamilton. Gelukk... [Lees verder]

  • 3
  • 17 okt 2025 - 13:50
F1 Nieuws Charles Leclerc Ferrari GP Verenigde Staten 2025

Reacties (7)

Login om te reageren
  • shakedown

    Posts: 1.463

    waar kan hij heen? Ik denk dat hij zijn zinnen op het Mercedes stoeltje had gezet. Nu die niet meer beschikbaar zijn, is dit ineens het antwoord?

    • + 0
    • 17 okt 2025 - 11:02
    • Paulie

      Posts: 4.724

      Leclerc;
      Waar kan ik heen,
      ik kan niet naar Duitsland
      Ik kan niet naar Duitsland, daar zijn ze zo streng
      Waar kan ik heen, ik kan niet naar Chili
      Ik wil niet naar Chili, daar doen ze zo eng
      Ik wil niet wonen in Koeweit
      Want Koeweit dat is me te heet
      En wat Amerika betreft
      Dat land bestaat niet echt

      • + 0
      • 17 okt 2025 - 14:43
  • DutchTifosi

    Posts: 2.763

    Ik denk dat er zeker een kern van waarheid is dat hij serieus nadenkt voor na 2026. Hij rijdt al bij Ferrari sinds 2019, en ondanks alle mooie beloftes en toezeggingen door de jaren heen, lijkt niks echt te veranderen.

    Het moet nu extra frustrerend zijn, want hij rijdt ook in een auto dat nooit voluit kan gaan zonder angst te hebben dat de remmen het begeven of dat er een diskwalificatie dreigt.

    • + 0
    • 17 okt 2025 - 11:14
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.568

    Charles heeft gewoon de verkeerde vader.
    Een andere vader zou daar naar de top gaan en beginnen met de structuur te veranderen en zorgen dat er geluisterd gaat woorden..... desnoods met geweld.
    Wie die vader is?.....het kan er maar één zijn....

    • + 0
    • 17 okt 2025 - 11:49
    • Freek-Willem

      Posts: 6.274

      Lawrence of Anthony?

      • + 0
      • 17 okt 2025 - 12:49
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.568

      Nee joh....die gebruiken toch geen geweld?

      Nog 'n keer raden.

      • + 0
      • 17 okt 2025 - 13:34
    • snailer

      Posts: 30.238

      Paar weetjes Herve Leclerc was ook een oud racer. Hij was Monegask en moest toch wel een paar centen omdraaien om Charles en zijn broer aan het racen te houden. Nuet elke Monegask is rijk. Ik ben er van overtuigd dat Herve meer heeft moeten opofferen dan bijvoorbeeld de vader van Hamilton. Gelukkig hadden de broers dusdanig talent dat ze al snel werden gesponsord. Maar net als bij veel ouders moesten de Leclercs ook de start funden.

      Overigens is papa Leclerc al een behoorlijke tijd niet meer onder ons. Hij overleed op zeer jonge leeftijd (Dacht een jaar of 55)

      Er bestaat niet zo iets als 'een verkeerde vader'. Je kan niet even verhuizen voor een andere.

      • + 2
      • 17 okt 2025 - 13:50

US Grand Prix van de VS

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    19:30 - 20:30

    Sprint / Sprint startgrid

    19:00 - 19:30

    Race / Startgrid

    21:00 - 23:00

  • Sprint shootout

    23:30 - 00:15

    Kwalificatie

    23:00 - 00:00

    Snelste ronde

    21:00 - 21:00

USGrand Prix van de VS

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    19:30 - 20:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    19:00 - 19:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    21:00 - 23:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    23:30 - 00:15

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    23:00 - 00:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    21:00 - 21:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
650
2
Mercedes
323
3
Ferrari
298
4
Red Bull Racing
290
5
Williams
102
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
68
8
Sauber
55
9
Haas F1
46
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

MC Charles Leclerc 16
Charles Leclerc
  • Team Ferrari
  • Punten 1.603
  • Podiums 48
  • Grand Prix 167
  • Land MC
  • Geb. datum 16 okt 1997 (28)
  • Geb. plaats Monte Carlo, MC
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar