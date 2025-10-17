Het team van Ferrari is bezig met een teleurstellend seizoen in de Formule 1. De tegenvallende resultaten zorgen voor frustratie, en Charles Leclerc werd in de afgelopen weken in verband gebracht met een vertrek bij het team. De Monegask vertelt nu de waarheid over deze verhalen.

Leclerc is al zijn hele Formule 1-loopbaan verbonden aan Ferrari, en hij werd gezien als de man die de Scuderia nieuwe successen ging bezorgen. In de afgelopen jaren wist hij meerdere races te winnen, maar de wereldtitel kwam nooit serieus in zicht. Ook dit jaar moet Leclerc het doen met een bijrol, en vecht hij vaak om een plekje in het middenveld.

Twee weken geleden kende hij een teleurstellende Grand Prix van Singapore, en dat zorgde voor frustratie. Leclerc werd in de dagen daarna in verband gebracht met een vertrek na 2026. Het barstte van de geruchten over de interne sfeer bij Ferrari, en Leclercs manager zou contact hebben gezocht met andere teams.

'Mijn enige obsessie'

In Austin reageerde Leclerc bij Motorsport.com voor het eerst op de verhalen: "Wat ik kan zeggen, is wat ik altijd al heb gezegd. En dat is heel erg duidelijk: ik houd van Ferrari en mijn enige obsessie op dit moment is om in het rood te winnen, of dat nu dit jaar is of in de toekomst. Ik wil Ferrari weer terug aan de top brengen."

Irritant

Leclerc is niet zo blij met het feit dat er veel wordt gespeculeerd over zijn toekomst in de Formule 1. De Monegask haalt uit: "Er wordt om de één of andere reden zoveel gezegd, niet alleen over mij, maar over het hele team. Er zijn te veel mensen die dingen roepen die niet zijn gebaseerd op feiten, en dat is lichtelijk irritant."

Wat krijgt Leclerc te horen?

De Monegask leest de verhalen zelf niet: "Ik kijk er eigenlijk niet meer naar. Vroeger deed ik dat nog wel, maar het brengt me uiteindelijk niets. Ik kan me er alleen niet helemaal voor afsluiten. Natuurlijk hoor je tijdens een mediadag wat er speelt, omdat je er vragen over krijgt."

"Tussen de races door besteed ik er echter geen aandacht aan, omdat er gewoon geen waarheid in zit. De realiteit is dat we als team keihard werken en heel eensgezind zijn in ons doel om terug te keren aan de top."