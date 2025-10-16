user icon
George Russell blijft ook in 2026 actief bij Mercedes. De Brit heeft zijn toekomst bij de Zilverpijlen veiliggesteld en dat levert hem een flinke financiële opsteker op. Volgens Britse media klimt Russell met zijn nieuwe deal zelfs naar de top van de bestbetaalde coureurs in de Formule 1.

De verlenging hing al even in de lucht, maar woensdag kwam de officiële bevestiging: Russell en Kimi Antonelli vormen ook in 2026 het rijdersduo van Mercedes. De Duitse renstal maakte niet bekend hoe lang de contracten precies lopen, maar duidelijk is dat het vertrouwen in Russell groot blijft. Er werd even gespeculeerd over een mogelijke komst van Max Verstappen bij Mercedes, maar tijdens de Hongaarse GP, bevestigde de Nederlander bij Red Bull Racing te blijven in 2026. 

Megabedrag

Met het nieuwe contract krijgt de vijfvoudig Grand Prix-winnaar er flink wat bij op zijn bankrekening. Meerdere Britse media melden dat Russell zo’n 30 miljoen pond per jaar gaat verdienen, goed voor ruim 34 miljoen euro. Daarmee verdubbelt hij bijna zijn vorige salaris, dat nog rond de 15 miljoen dollar lag en komt hij in de buurt van Verstappen en Lewis Hamilton als het gaat om de bestbetaalde coureurs in de F1. 

Omgerekend zou Russell nu ongeveer 40 miljoen dollar per jaar opstrijken. Dat bedrag brengt hem naar de derde plek op de lijst van grootverdieners in de Formule 1. Alleen Max Verstappen (65 miljoen dollar) en Lewis Hamilton (60 miljoen dollar) zouden nog meer verdienen dan de Brit uit King’s Lynn. 

Flinke beloning

Voor Russell een flinke beloning na een ijzersterk seizoen bij Mercedes. Nadat Hamilton vertrok naar Ferrari, werd van de Brit verwacht dat hij de eerste man zou gaan worden bij het Duitse merk en tot nu toe lijkt hem dat goed af te gaan. Dit seizoen won hij de Grands Prix van Canada en Singapore en staat hij keurig op een vierde plaats achter Oscar Piastri, Lando Norris en Verstappen.

  • dutchiceman

    Posts: 5.448

    Lariekoek. Oftewel onzin.

    • + 1
    • 16 okt 2025 - 16:53
  • Knookie.nl

    Posts: 998

    Blimey!

    • + 0
    • 16 okt 2025 - 17:05
  • Larry Perkins

    Posts: 60.672

    Toffe Toto heeft 'Second Choice George' bewust een hoog salaris gegeven, als hij dan volgend seizoen Verstappen wil aanschaffen, kan de sluwe, slinkse, gewiekste vos tegen zijn aandeelhouders zeggen dat Max maar een fractie duurder is...

    (ik zie snel verbanden, en ook als eerste!)

    • + 5
    • 16 okt 2025 - 17:06
    • Knookie.nl

      Posts: 998

      Maandverbanden?

      • + 1
      • 16 okt 2025 - 17:10
    • Larry Perkins

      Posts: 60.672

      Nee dagelijks, regelmatig zelfs meerdere op een dag...

      • + 0
      • 16 okt 2025 - 17:15
    • Knookie.nl

      Posts: 998

      Heet dat niet een luier?😜

      • + 1
      • 16 okt 2025 - 17:50
  • Pietje Bell

    Posts: 31.489

    Vanmiddag een lang interview met Russell op het Engelse Motorsport.
    Staat nog niet op de Nederlandse site. Google op:

    George Russell opens up about his childhood “anger and anxiety”

    Russell bears witness to the sheer commitment required to climb the karting and
    single-seater ladder towards F1.

    "My father worked in agriculture and ran his own business,” the Briton wrote. “He was
    working all day every day in order to support my racing dreams. He was gone to work
    before I woke up, and by the time he was back I was usually in bed.
    So whenever we weren’t at the track on the weekends, I was always kind of in my head
    wondering, ‘Where is my dad?’.

    “I didn’t have many friends at school because every weekend, when other kids had
    birthday parties or would go around to friends’ houses, I was at the racetrack,”
    the 27-year-old added. “Eventually the invites stopped coming. I knew the reason
    of course, but my focus was just elsewhere. It didn’t mean that I had no desire having
    mates, as we all do. Of course I did.
    At first, I thought I could make friends with the other drivers, but I learned early on
    that you can’t really be friends with your rivals."

    • + 0
    • 16 okt 2025 - 17:10
    • Larry Perkins

      Posts: 60.672

      George Russell vertelt over zijn jeugd "woede en angst"

      Russell getuigt van de pure toewijding die nodig is om de karting en eenpersoons ladder richting F1.

      "Mijn vader werkte in de landbouw en had zijn eigen bedrijf", schreef de Brit. "Hij was de hele dag, elke dag aan het werk om mijn racedromen te ondersteunen. Hij was weg om te werken
      voordat ik wakker werd, en tegen de tijd dat hij terug was, lag ik meestal in bed.
      Dus als we in het weekend niet op de baan waren, zat ik altijd een beetje in mijn hoofd zich afvragend: 'Waar is mijn vader?'.

      "Ik had niet veel vrienden op school, want elk weekend, als andere kinderen dat wel hadden. verjaardagsfeestjes of zou rondgaan naar de huizen van vrienden, ik was op het circuit."
      De 27-jarige voegde eraan toe. "Uiteindelijk kwamen de uitnodigingen niet meer. Ik wist de reden natuurlijk, maar mijn focus lag gewoon ergens anders. Het betekende niet dat ik geen behoefte had aan vrienden, zoals we allemaal doen. Natuurlijk deed ik dat.
      In het begin dacht ik dat ik vrienden kon worden met de andere coureurs, maar ik leerde het al vroeg dat je niet echt vrienden kunt zijn met je rivalen."

      Nu staat er wel een (automatische) vertaling in het Nederlands op deze seit…

      (@LP, graag gedaan!)

      • + 0
      • 16 okt 2025 - 17:23
    • Larry Perkins

      Posts: 60.672

      * Nu staat er wel een (automatische) vertaling in het Nederlands op deze seit...
      Voor de duidelijkheid: ik bedoel het stukje hierboven.

      • + 0
      • 16 okt 2025 - 17:25
    • Pietje Bell

      Posts: 31.489

      Das allemaal leuk en aardig, maar de hele context van zijn verhaal ontbreekt, want ik had er zomaar hier en daar een paar quotes uitgeplukt wat jij uiteraard niet kon weten.

      • + 0
      • 16 okt 2025 - 17:51
    • Larry Perkins

      Posts: 60.672

      Maakt niet uit, het is in ieder geval wel duidelijk dat @Ouw inderdaad de enige 'vriend' van Russell is...

      • + 4
      • 16 okt 2025 - 17:57
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.556

      ......en daar ben ik maar wàt trots op.

      • + 0
      • 16 okt 2025 - 19:55
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.556

    Ik heb de banden al aangehaald met vriend......en dat is niet omdat hij nu ineens veel munten gaat verdienen.

    • + 0
    • 16 okt 2025 - 17:12
  • Taures

    Posts: 1.500

    Wat wil hij met zoveel geld gaan doen?
    Vroeger had hij geen tijd voor vrienden, nu helemaal niet.
    Hij krijgt meer op zijn bord van zijn sponsoren overal naar toe vliegen je gezicht laten zien.

    • + 1
    • 16 okt 2025 - 17:28
    • Larry Perkins

      Posts: 60.672

      George mag van zijn sponsoren juist NIET zijn gezicht laten zien!

      • + 4
      • 16 okt 2025 - 17:36
    • Taures

      Posts: 1.500

      🫣😂

      • + 0
      • 16 okt 2025 - 18:27
  • snailer

    Posts: 30.217

    Echt he. Wat heeft in vredesnaam het salaris van Verstappen hier mee te maken.

    • + 0
    • 16 okt 2025 - 17:44
    • Pietje Bell

      Posts: 31.489

      Het salaris van Lewis en Max wordt op alle Britse sites vermeld, omdat hij nu bij de drie best betaalde F1 coureurs behoort.

      • + 0
      • 16 okt 2025 - 18:03
  • elflitso

    Posts: 1.525

    Is slim gespeelt van Toto en van George ook natuurlijk. George een paar knaken er bij en Toto is verzekert van een coureur voor 2026 met een 1+1 contract. Daarnaast, Toto is manager van George dus deelt mee in de ruif van George.

    • + 0
    • 16 okt 2025 - 19:55

