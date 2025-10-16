George Russell blijft ook in 2026 actief bij Mercedes. De Brit heeft zijn toekomst bij de Zilverpijlen veiliggesteld en dat levert hem een flinke financiële opsteker op. Volgens Britse media klimt Russell met zijn nieuwe deal zelfs naar de top van de bestbetaalde coureurs in de Formule 1.

De verlenging hing al even in de lucht, maar woensdag kwam de officiële bevestiging: Russell en Kimi Antonelli vormen ook in 2026 het rijdersduo van Mercedes. De Duitse renstal maakte niet bekend hoe lang de contracten precies lopen, maar duidelijk is dat het vertrouwen in Russell groot blijft. Er werd even gespeculeerd over een mogelijke komst van Max Verstappen bij Mercedes, maar tijdens de Hongaarse GP, bevestigde de Nederlander bij Red Bull Racing te blijven in 2026.

Megabedrag

Met het nieuwe contract krijgt de vijfvoudig Grand Prix-winnaar er flink wat bij op zijn bankrekening. Meerdere Britse media melden dat Russell zo’n 30 miljoen pond per jaar gaat verdienen, goed voor ruim 34 miljoen euro. Daarmee verdubbelt hij bijna zijn vorige salaris, dat nog rond de 15 miljoen dollar lag en komt hij in de buurt van Verstappen en Lewis Hamilton als het gaat om de bestbetaalde coureurs in de F1.

Omgerekend zou Russell nu ongeveer 40 miljoen dollar per jaar opstrijken. Dat bedrag brengt hem naar de derde plek op de lijst van grootverdieners in de Formule 1. Alleen Max Verstappen (65 miljoen dollar) en Lewis Hamilton (60 miljoen dollar) zouden nog meer verdienen dan de Brit uit King’s Lynn.

Flinke beloning

Voor Russell een flinke beloning na een ijzersterk seizoen bij Mercedes. Nadat Hamilton vertrok naar Ferrari, werd van de Brit verwacht dat hij de eerste man zou gaan worden bij het Duitse merk en tot nu toe lijkt hem dat goed af te gaan. Dit seizoen won hij de Grands Prix van Canada en Singapore en staat hij keurig op een vierde plaats achter Oscar Piastri, Lando Norris en Verstappen.