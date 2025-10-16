Yuki Tsunoda is met goede hoop afgereisd naar Austin voor de Grand Prix van de Verenigde Staten. De teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing kende een moeizame race in Singapore, maar put vertrouwen uit zijn sterke optreden in Baku.

De positie van Tsunoda bij Red Bull wankelt al enige tijd. Sinds hij Liam Lawson verving bij de Oostenrijkse renstal, is er weinig verbetering te zien ten opzichte van de vorige teamgenoten van Verstappen. Toch lijkt het team sinds de komst van Laurent Mekies als teambaas beter te presteren. De RB21 liep in Azerbeidzjan zichtbaar sterker, waar Tsunoda een solide race reed. Op dat resultaat hoopt de Japanner nu voort te bouwen.

Tsunoda over aankomende race in Austin

“Ik kijk uit naar deze week in Austin,” liet Tsunoda weten in de preview van Red Bull voor de Amerikaanse GP. “Het is altijd een leuke week: superdruk buiten de baan, maar wel plezierig. Ik geniet wel eens van een klassieke Texas BBQ, maar mijn volledige focus ligt op de baan en op het maximale resultaat dit weekend. Sprintweekends hebben hun eigen uitdagingen, dus het werk dat je op vrijdag in de auto doet, telt echt,” voegde hij eraan toe.

Tsunoda heeft weer vertrouwen

Tsunoda erkent dat het sinds de race in Baku beter gaat. De Japanner hoopt die lijn door te trekken, in de hoop zijn stoeltje naast Verstappen te behouden voor 2026. “Sinds Bakoe heb ik echt vertrouwen in de auto gekregen en begon alles op zijn plek te vallen voor mij en het team. Ik heb een goed ritme gevonden. Singapore leverde ook mooie gevechten op, maar ik hoop dat we in Austin weer in het window terechtkomen waarin ik het beste uit mezelf en de auto kan halen.”

Tsunoda heeft nog altijd geen bevestiging gekregen van Red Bull voor het komende Formule 1-seizoen. Door de sterke vorm van Isack Hadjar bij zusterteam VCARB is het maar de vraag of we de Japanner ook in 2026 nog in de F1 zullen zien.