user icon
icon

Opvallend: FIA-president organiseert ontmoeting met Brown en Horner

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Opvallend: FIA-president organiseert ontmoeting met Brown en Horner
  • Gepubliceerd op 16 okt 2025 13:22
  • comments 3
  • Door: Bob Plaizier

FIA-president Mohammed Ben Sulayem heeft voor de nodige verbazing gezorgd met een post op Instagram. Hij deelde trots dat hij een etentje heeft gehad met McLaren-CEO Zak Brown én Christian Horner. Het is Horners eerste autosportgerelateerde optreden sinds zijn ontslag bij Red Bull Racing.

Horner was sinds 2005 de teambaas van Red Bull, maar moest afgelopen zomer zijn spullen pakken. De Brit werd na een reeks teleurstellende prestaties ontslagen en opgevolgd door Laurent Mekies. Horner en Red Bull bereikten een overeenstemming over een afkoopsom, waardoor de Brit nu op gardening leave is en weer kan terugkeren in de Formule 1.

Meer over FIA Leclerc en Ferrari bestraft na gigantische blunder: Dit hebben de stewards besloten

Leclerc en Ferrari bestraft na gigantische blunder: Dit hebben de stewards besloten

3 okt
 FIA-verkiezingen uitgespeeld: Ben Sulayem zet tegenstanders buitenspel

FIA-verkiezingen uitgespeeld: Ben Sulayem zet tegenstanders buitenspel

8 okt

Comeback van Horner?

Horner werd in de afgelopen weken dan ook veelvuldig in verband gebracht met een comeback in de Formule 1-wereld. Zijn naam werd genoemd bij onder meer Aston Martin, Ferrari en Alpine. Daarnaast gaf Haas-teambaas Ayao Komatsu in Singapore toe dat zijn team gesprekken had gevoerd met Horner. De Brit bleef zelf stil, en deelde verder slechts een aantal familiekiekjes. Hij liet zijn gezicht niet zien op de circuits, maar blijkt nu dus nog in contact te staan met de F1-wereld.

'Goed gezelschap'

FIA-president Ben Sulayem deelde op Instagram een foto waarop hij poseert met Horner en McLaren-CEO Zak Brown. Hij schrijft erbij: "Een avond doorgebracht in goed gezelschap, bedankt Christian Horner en Zak Brown!" Hij deelde tevens een foto waarop te zien is dat ze dineren in een restaurant. Het is niet duidelijk waar het diner heeft plaatsgevonden, en wanneer dit gebeurde. Aankomend weekend staat de Amerikaanse Grand Prix op de planning, en Brown is aanwezig in Austin.

Eerste optreden van Horner

Het is de eerste keer dat Horner sinds zijn ontslag zich laat zien in het gezelschap van andere prominenten uit de Formule 1-wereld. Hij had in zijn Red Bull-periode een gespannen relatie met Brown, en zijn coureur Max Verstappen had regelmatig meningsverschillen met de FIA. Wat er is besproken tijdens het diner, is niet bekendgemaakt.

John6

Posts: 11.135

Okay dan, onze Boulevard Reporter @Pietje had al een paar foto's geplaatst gisteren of eergisteren.

  • 1
  • 16 okt 2025 - 14:25
F1 Nieuws Christian Horner Zak Brown Mohammed Ben Sulayem McLaren GP Verenigde Staten 2025

Reacties (3)

Login om te reageren
  • Krombacher

    Posts: 1.026

    Pfff, die fittie is dus alleen voor de bühne?

    • + 0
    • 16 okt 2025 - 13:38
  • Flying Dutchman

    Posts: 2.791

    Waarschijnlijk een broodje shoarma gegeten.. daar hout uncle Ben van :-)

    • + 0
    • 16 okt 2025 - 14:15
  • John6

    Posts: 11.134

    Okay dan, onze Boulevard Reporter @Pietje had al een paar foto's geplaatst gisteren of eergisteren.

    • + 1
    • 16 okt 2025 - 14:25

US Grand Prix van de VS

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    19:30 - 20:30

    Sprint / Sprint startgrid

    19:00 - 19:30

    Race / Startgrid

    21:00 - 23:00

  • Sprint shootout

    23:30 - 00:15

    Kwalificatie

    23:00 - 00:00

    Snelste ronde

    21:00 - 21:00

USGrand Prix van de VS

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    19:30 - 20:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    19:00 - 19:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    21:00 - 23:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    23:30 - 00:15

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    23:00 - 00:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    21:00 - 21:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
650
2
Mercedes
323
3
Ferrari
298
4
Red Bull Racing
290
5
Williams
102
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
68
8
Sauber
55
9
Haas F1
46
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Christian Horner -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land GB
  • Geb. datum 16 nov 1973 (51)
  • Geb. plaats Leamington Spa, Warwickshire, England, GB
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar