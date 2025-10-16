FIA-president Mohammed Ben Sulayem heeft voor de nodige verbazing gezorgd met een post op Instagram. Hij deelde trots dat hij een etentje heeft gehad met McLaren-CEO Zak Brown én Christian Horner. Het is Horners eerste autosportgerelateerde optreden sinds zijn ontslag bij Red Bull Racing.

Horner was sinds 2005 de teambaas van Red Bull, maar moest afgelopen zomer zijn spullen pakken. De Brit werd na een reeks teleurstellende prestaties ontslagen en opgevolgd door Laurent Mekies. Horner en Red Bull bereikten een overeenstemming over een afkoopsom, waardoor de Brit nu op gardening leave is en weer kan terugkeren in de Formule 1.

Comeback van Horner?

Horner werd in de afgelopen weken dan ook veelvuldig in verband gebracht met een comeback in de Formule 1-wereld. Zijn naam werd genoemd bij onder meer Aston Martin, Ferrari en Alpine. Daarnaast gaf Haas-teambaas Ayao Komatsu in Singapore toe dat zijn team gesprekken had gevoerd met Horner. De Brit bleef zelf stil, en deelde verder slechts een aantal familiekiekjes. Hij liet zijn gezicht niet zien op de circuits, maar blijkt nu dus nog in contact te staan met de F1-wereld.

'Goed gezelschap'

FIA-president Ben Sulayem deelde op Instagram een foto waarop hij poseert met Horner en McLaren-CEO Zak Brown. Hij schrijft erbij: "Een avond doorgebracht in goed gezelschap, bedankt Christian Horner en Zak Brown!" Hij deelde tevens een foto waarop te zien is dat ze dineren in een restaurant. Het is niet duidelijk waar het diner heeft plaatsgevonden, en wanneer dit gebeurde. Aankomend weekend staat de Amerikaanse Grand Prix op de planning, en Brown is aanwezig in Austin.

Eerste optreden van Horner

Het is de eerste keer dat Horner sinds zijn ontslag zich laat zien in het gezelschap van andere prominenten uit de Formule 1-wereld. Hij had in zijn Red Bull-periode een gespannen relatie met Brown, en zijn coureur Max Verstappen had regelmatig meningsverschillen met de FIA. Wat er is besproken tijdens het diner, is niet bekendgemaakt.