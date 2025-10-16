user icon
Verstappen opent de aanval: "Willen het goede momentum vasthouden"

Verstappen opent de aanval: "Willen het goede momentum vasthouden"
  Gepubliceerd op 16 okt 2025 09:26
  Door: Bob Plaizier

Na vier sterke raceweekenden gaat Max Verstappen in Austin op jacht naar het volgende goede resultaat. De Nederlandse Red Bull-coureur is ambitieus, en stelt dat hij het goede momentum wil vasthouden. Hij heeft samen met zijn team Red Bull goed gekeken naar verbeterpunten.

Verstappen geldt na zijn zeges in Italië en Azerbeidzjan en zijn tweede plaats in Singapore als een outsider voor de wereldtitel. Hij heeft zijn achterstand op de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris aardig weten te verkleinen, en aast nu op een sterk resultaat op het Circuit of the Americas in Austin. Aangezien er een sprintweekend wordt afgewerkt, zijn er veel punten te verdienen.

'We moeten het momentum vasthouden'

Verstappen heeft zin in het raceweekend in de staat Texas, zo laat hij weten in zijn preview: "We hebben een positieve stap gezet in Singapore. We hebben de laatste tijd een sterke reeks races gehad en we willen het momentum vasthouden. Hopelijk kunnen we het dit weekend iets beter doen. Ik heb vorige week in de simulator in Milton Keynes gezeten ter voorbereiding en het team heeft hard gewerkt. We hebben geanalyseerd waar we ons kunnen verbeteren."

Juiste balans

Verstappen weet dat COTA een uitdagend circuit is. In het verleden boekte hij er successen, maar dat biedt geen garantie voor dit jaar: "Op dit circuit draait het om het vinden van de juiste balans in de afstelling tussen snelheid op de rechte stukken en downforce voor snelle bochten, en de hobbels kunnen het ook lastig maken."

Een grote uitdaging

De regerend wereldkampioen kan in ieder geval niet wachten om weer te gaan racen: "Austin is een gave stad en het eten is er geweldig, dus het is altijd een leuke plek om te racen. Het is weer een sprintweekend, dus we moeten er echt bovenop zitten, want er is minder tijd om dingen te finetunen, maar dat wordt voor iedereen een uitdaging."

Reacties (1)

