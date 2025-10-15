Yuki Tsunoda bevindt zich op glad ijs bij Red Bull Racing. Ondanks dat de afgelopen twee Grands Prix positiever verliepen voor de Japanse teamgenoot van Max Verstappen, is hij nog altijd niet zeker van een stoeltje in 2026. Toch oogde Tsunoda opvallend positief na de race in Singapore.

De Japanner verving na twee races dit seizoen al Liam Lawson, die – net als eerdere teamgenoten – niet wist op te boksen tegen Verstappen. Sindsdien verliep het seizoen moeizaam voor Tsunoda, maar sinds de komst van Laurent Mekies – de opvolger van de ontslagen teambaas Christian Horner – lijkt er langzaam verbetering zichtbaar. In Azerbeidzjan finishte hij als zesde en kreeg hij eindelijk wat vertrouwen terug.

Tsunoda blijft positief

Tijdens de Grand Prix van Singapore scoorde Tsunoda opnieuw geen punten. Waar Verstappen als tweede eindigde achter George Russell, kwam hij als twaalfde over de finish. Toch was Tsunoda na afloop opvallend positief. “Eerlijk gezegd was het tempo een van de beste die ik tot nu toe in mijn Red Bull-carrière heb gehad,” zei hij tegenover de aanwezige pers. “Het positieve is het tempo op de lange termijn.”

Omdat Isack Hadjar uitstekend presteert bij zusterteam VCARB, lijkt hij de beste papieren te hebben om Tsunoda in de toekomst te vervangen. Toch blijft de Japanner strijdbaar. “Ik denk dat het combineren van alles – de snelheid over één ronde en de lange runs – de sleutel is. Als me dat lukt, denk ik dat het allemaal samenkomt. Dat is mijn belangrijkste doel.”

Tsunoda rekent op Mekies

Tsunoda rekent daarbij op de hulp van zijn nieuwe teambaas Mekies. Volgens de 25-jarige coureur heeft de Fransman voor een frisse wind gezorgd binnen Red Bull. “Ja, hij heeft me veel geholpen. Vooral de setup die ik dit jaar heb geprobeerd te gebruiken, was de setup die ik bijna elke race bij VCARB gebruikte. Maar ik vergat dat soort dingen, die specifieke setup die ik altijd had, omdat ik dacht dat dat standaard was.”

“Het voelt nu veel vertrouwder aan dan wat ik eerder bij Red Bull had, en ik kan de auto beter aanvoelen dan in eerdere races,” vervolgde Tsunoda. “Zonder Laurents idee had ik dat nooit kunnen bedenken. Dat waardeer ik enorm. Ook qua relatie is het heel goed. Het voelt letterlijk zoals bij VCARB, alleen het teamlogo is anders als ik met hem praat. Dus het is echt heel goed,” besloot hij.