Het team van McLaren staat na de Grand Prix van Singapore onder hoogspanning. Oscar Piastri en Lando Norris raakten elkaar daar, en dat zorgde voor frustratie. Piastri was niet blij met het feit dat McLaren weigerde in te grijpen. Juan Pablo Montoya wijst nu naar de geruchtenstroom.

Norris moest bij de start van de Grand Prix van Singapore uitwijken nadat hij het achterwiel van Max Verstappens Red Bull had geraakt. Door zijn uitwijkmanoeuvre raakte hij het wiel van Piastri, die daardoor terrein verloor. De Australiër reageerde furieus, en hij vroeg McLaren om in te grijpen. Er werd koortsachtig overlegd aan de pitmuur, maar McLaren wilde niets doen. Na afloop vierde McLaren het veroveren van de constructeurstitel, terwijl Piastri teleurgesteld afdroop.

'Piastri is hysterisch'

In de dagen na de Grand Prix van Singapore gingen er veel geruchten rond over de toekomst van Piastri. Voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya heeft dat ook gehoord, en hij deelt zijn visie in zijn podcast voor AS Colombia: "Er gaan geruchten rond dat Piastri hysterisch is, en dat ze al naar opties kijken om naar Ferrari te gaan. Mensen zeggen veel, en ik weet zeker dat het de bedoeling is om McLaren onder druk te zetten. Elk team heeft hun favorieten, en degene die daar het langst zit, is Lando."

Frustraties duidelijk zichtbaar

Montoya zag dat de frustratie bij Piastri na de race al zichtbaar was. De Colombiaan wijst ook naar Piastri's manager Mark Webber, een ervaringsdeskundige op het gebied van teamorders: "Hij was zeker boos over wat er gebeurde, en Webber moet ook goed opletten om geen olie op het vuur te gooien. Je kan niet zomaar ergens weglopen, omdat de dingen niet gaan op de manier die je wil."

Het seizoen gaat aankomend weekend verder met de Grand Prix van de Verenigde Staten. Piastri zal hier zijn voorsprong op Norris en Max Verstappen gaan verdedigen.