user icon
icon

Piastri aast op vertrek: "Ze kijken al naar de mogelijkheden bij Ferrari"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Piastri aast op vertrek: "Ze kijken al naar de mogelijkheden bij Ferrari"
  • Gepubliceerd op 15 okt 2025 08:48
  • comments 8
  • Door: Bob Plaizier

Het team van McLaren staat na de Grand Prix van Singapore onder hoogspanning. Oscar Piastri en Lando Norris raakten elkaar daar, en dat zorgde voor frustratie. Piastri was niet blij met het feit dat McLaren weigerde in te grijpen. Juan Pablo Montoya wijst nu naar de geruchtenstroom.

Norris moest bij de start van de Grand Prix van Singapore uitwijken nadat hij het achterwiel van Max Verstappens Red Bull had geraakt. Door zijn uitwijkmanoeuvre raakte hij het wiel van Piastri, die daardoor terrein verloor. De Australiër reageerde furieus, en hij vroeg McLaren om in te grijpen. Er werd koortsachtig overlegd aan de pitmuur, maar McLaren wilde niets doen. Na afloop vierde McLaren het veroveren van de constructeurstitel, terwijl Piastri teleurgesteld afdroop.

Meer over Oscar Piastri De waarheid achter de afwezigheid van Piastri bij het titelfeest van McLaren

De waarheid achter de afwezigheid van Piastri bij het titelfeest van McLaren

6 okt
 'Sensatie in de maak: Piastri laat oog vallen op Ferrari-zitje'

'Sensatie in de maak: Piastri laat oog vallen op Ferrari-zitje'

7 okt

'Piastri is hysterisch'

In de dagen na de Grand Prix van Singapore gingen er veel geruchten rond over de toekomst van Piastri. Voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya heeft dat ook gehoord, en hij deelt zijn visie in zijn podcast voor AS Colombia: "Er gaan geruchten rond dat Piastri hysterisch is, en dat ze al naar opties kijken om naar Ferrari te gaan. Mensen zeggen veel, en ik weet zeker dat het de bedoeling is om McLaren onder druk te zetten. Elk team heeft hun favorieten, en degene die daar het langst zit, is Lando."

Frustraties duidelijk zichtbaar

Montoya zag dat de frustratie bij Piastri na de race al zichtbaar was. De Colombiaan wijst ook naar Piastri's manager Mark Webber, een ervaringsdeskundige op het gebied van teamorders: "Hij was zeker boos over wat er gebeurde, en Webber moet ook goed opletten om geen olie op het vuur te gooien. Je kan niet zomaar ergens weglopen, omdat de dingen niet gaan op de manier die je wil."

Het seizoen gaat aankomend weekend verder met de Grand Prix van de Verenigde Staten. Piastri zal hier zijn voorsprong op Norris en Max Verstappen gaan verdedigen.

Regenrace

Posts: 2.016

Ik weet bijna zeker dat deze site gerund wordt door Yvonne Coldeweijer.

  • 3
  • 15 okt 2025 - 09:47
F1 Nieuws Juan Pablo Montoya Oscar Piastri McLaren

Reacties (8)

Login om te reageren
  • Freek-Willem

    Posts: 6.264

    Piastri is gek als ie nu weggaat.
    By far de beste auto dit seizoen.
    Gewoon volgend jaar afwachten en dan kijken waar de kansen liggen

    • + 0
    • 15 okt 2025 - 08:54
  • Knalpijp

    Posts: 2.132

    Ze willen Piastri niet, broodje aap verhaal.
    Ze willen Max in 2027.

    • + 0
    • 15 okt 2025 - 09:15
    • DutchTifosi

      Posts: 2.760

      Waarom niet allebei? Lewis zou weleens kunnen stoppen na 2026 en Charles is (meer dan terecht) ontevreden.

      • + 0
      • 15 okt 2025 - 09:53
  • Paulie

    Posts: 4.682

    de IJskoude hysterische Piastri

    • + 0
    • 15 okt 2025 - 09:19
    • Regenrace

      Posts: 2.016

      Ik weet bijna zeker dat deze site gerund wordt door Yvonne Coldeweijer.

      • + 3
      • 15 okt 2025 - 09:47
  • Regenrace

    Posts: 2.016

    Sinds de mega afkoopsom van Horner aast iedereen op vertrek.

    • + 0
    • 15 okt 2025 - 09:48
  • DutchTifosi

    Posts: 2.760

    Charles: "ruilen Oscar?"

    • + 0
    • 15 okt 2025 - 09:55
  • powered by bye

    Posts: 494

    Oscar heeft een contract tot eind 2028 en je weet wat Zak gaat doen als je hm verscheurd dus wie geloofd Montoya

    • + 0
    • 15 okt 2025 - 09:59

US Grand Prix van de VS

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    19:30 - 20:30

    Sprint / Sprint startgrid

    19:00 - 19:30

    Race / Startgrid

    21:00 - 23:00

  • Sprint shootout

    23:30 - 00:15

    Kwalificatie

    23:00 - 00:00

    Snelste ronde

    21:00 - 21:00

USGrand Prix van de VS

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    19:30 - 20:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    19:00 - 19:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    21:00 - 23:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    23:30 - 00:15

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    23:00 - 00:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    21:00 - 21:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
650
2
Mercedes
323
3
Ferrari
298
4
Red Bull Racing
290
5
Williams
102
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
68
8
Sauber
55
9
Haas F1
46
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

CO Juan Pablo Montoya -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Colombia
  • Geb. datum 20 sep 1975 (50)
  • Geb. plaats Bogotá, Colombia, Colombia
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 1,68 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar