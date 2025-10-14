user icon
'Chaos compleet: adviezen Hamilton worden genegeerd door Ferrari'

  Door: Bob Plaizier

Lewis Hamilton kent een teleurstellend seizoen in dienst van Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen is nog niet in vorm, en worstelt met zijn auto. Volgens Italiaanse media begint de frustratie te groeien, en zou Hamilton graag veranderingen binnen het team willen zien. Ondertussen begint er ook ergernis te ontstaan richting de FIA.

Hamilton had waarschijnlijk meer verwacht van zijn eerste seizoen in dienst van Ferrari. De Brit staat slechts op de zesde plaats met 125 WK-punten achter zijn naam, zijn Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc staat vijfde met 173 punten achter zijn naam. Hamilton heeft alleen de sprintrace in China gewonnen, maar wist verder niet in de buurt te komen van het podium. Het zorgt voor frustratie bij de Brit, en volgens de Italiaanse krant Corriere della Sera begint dat alleen maar te groeien.

Hamilton zwaar gefrustreerd

Volgens de krant ergert Hamilton zich aan de gang van zaken binnen het team. Hij zou zich hebben gericht tot het management van Ferrari om zijn zorgen over onder meer de problemen met de set-up duidelijk te maken. Daarnaast zou hij ook niet blij zijn met het feit dat zijn input wordt genegeerd.

Volgens Corriere della Sera had Hamilton verwacht dat hij meer invloed zou hebben op keuzes die het team maakt. Het tegenovergestelde is het geval, zo stelt de Italiaanse krant. Hamiltons vragen blijven onbeantwoord en hij wordt geconfronteerd met interne politieke spelletjes.

Spanningen met de FIA

De krant stelt dat er binnen het team nog meer frustratie aanwezig is. Corriere della Sera meldt dat er ook spanning is ontstaan tussen de FIA en Ferrari. De autosportfederatie zou zeer veel inspecties uitvoeren bij de scharlakenrode auto's en dit zou dan weer zorgen voor een conservatieve aanpak bij het team.

De verhalen volgen na eerdere geruchten over interne onrust bij Ferrari. Zo zou teambaas Frédéric Vasseur in Singapore ruzie hebben gemaakt met een belangrijke engineer, en zou Charles Leclerc nadenken over een vertrek.

Ja want de adviezen van Hamilton zijn al jaren goud waard... Dat hebben we gezien bij Mercedes...

  • 14 okt 2025 - 14:49
    • Vallie

      Posts: 475

      Daar luisterden ze ook niet naar hem en gingen ze gewoon door met die rare sidepods. Was toen ook geflopt.

      • + 2
      • 14 okt 2025 - 14:55
    • F1jos

      Posts: 4.721

      Het is beter om op een paard te luisteren dan op een geit.

      • + 2
      • 14 okt 2025 - 15:08
    • HermanInDeZon

      Posts: 257

      Heeft ze toch maar mooi zes/zeven titel opgebracht die adviezen van Hamilton?

      • + 0
      • 14 okt 2025 - 15:23
    • Larry Perkins

      Posts: 60.613

      Maar nu is er een ander probleem, na elke GP maakt Lewis een fraai Excel-document met aantekeningen, oplossingen en adviezen voor maar liefst dertig Ferrari-engineers maar dat bestand kunnen de engineers niet openen of verwerken...

      • + 1
      • 14 okt 2025 - 15:24
  • Paulie

    Posts: 4.677

    Ferrari; Le-wie??

    • + 2
    • 14 okt 2025 - 14:55
  • Maximo

    Posts: 9.547

    Dat van die controles snap ik niet.

    Dus als je minder controles krijgt mag illegale onderdelen gebruiken of zoiets?

    Hoe kan dat nou een verwijt richting de FIA zijn?

    Ze zijn echt helemaal de weg kwijt daar..

    • + 2
    • 14 okt 2025 - 15:26
  • mario

    Posts: 14.316

    "Daarnaast zou hij ook niet blij zijn met het feit dat zijn input wordt genegeerd."

    Dat is al zo vaak het geval bij Ferrari... Ze vinden daar dat je God op je blote knietjes moet danken dat je voor Ferrari "mag" rijden en verder moet je je mond houden...

    "interne politieke spelletjes"

    Dat is ook al zo oud als de weg naar Rome vanuit Maranello met een Ferrari...

    • + 1
    • 14 okt 2025 - 15:28
  • Knalpijp

    Posts: 2.127

    Er is maar één weg, weg!

    • + 2
    • 14 okt 2025 - 16:06
    • Paulie

      Posts: 4.677

      deur de deur deur over de weg weg!

      • + 0
      • 14 okt 2025 - 16:20
    • Avb1

      Posts: 186

      Hij wou stoppen na 2021 maar dankzij Max is hij in een nachtmerrie belangt

      • + 0
      • 14 okt 2025 - 16:58
  • Avb1

    Posts: 186

    Iedereen weet dat Lewis een van de ... F1 coureurs is samen met Ricciardo etc...

    • + 0
    • 14 okt 2025 - 16:57

