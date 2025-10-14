Lewis Hamilton kent een teleurstellend seizoen in dienst van Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen is nog niet in vorm, en worstelt met zijn auto. Volgens Italiaanse media begint de frustratie te groeien, en zou Hamilton graag veranderingen binnen het team willen zien. Ondertussen begint er ook ergernis te ontstaan richting de FIA.

Hamilton had waarschijnlijk meer verwacht van zijn eerste seizoen in dienst van Ferrari. De Brit staat slechts op de zesde plaats met 125 WK-punten achter zijn naam, zijn Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc staat vijfde met 173 punten achter zijn naam. Hamilton heeft alleen de sprintrace in China gewonnen, maar wist verder niet in de buurt te komen van het podium. Het zorgt voor frustratie bij de Brit, en volgens de Italiaanse krant Corriere della Sera begint dat alleen maar te groeien.

Hamilton zwaar gefrustreerd

Volgens de krant ergert Hamilton zich aan de gang van zaken binnen het team. Hij zou zich hebben gericht tot het management van Ferrari om zijn zorgen over onder meer de problemen met de set-up duidelijk te maken. Daarnaast zou hij ook niet blij zijn met het feit dat zijn input wordt genegeerd.

Volgens Corriere della Sera had Hamilton verwacht dat hij meer invloed zou hebben op keuzes die het team maakt. Het tegenovergestelde is het geval, zo stelt de Italiaanse krant. Hamiltons vragen blijven onbeantwoord en hij wordt geconfronteerd met interne politieke spelletjes.

Spanningen met de FIA

De krant stelt dat er binnen het team nog meer frustratie aanwezig is. Corriere della Sera meldt dat er ook spanning is ontstaan tussen de FIA en Ferrari. De autosportfederatie zou zeer veel inspecties uitvoeren bij de scharlakenrode auto's en dit zou dan weer zorgen voor een conservatieve aanpak bij het team.

De verhalen volgen na eerdere geruchten over interne onrust bij Ferrari. Zo zou teambaas Frédéric Vasseur in Singapore ruzie hebben gemaakt met een belangrijke engineer, en zou Charles Leclerc nadenken over een vertrek.