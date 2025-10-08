user icon
'Bom barst bij Ferrari: Leclerc maakt werk van vertrek, Vasseur maakt ruzie'
  Gepubliceerd op 08 okt 2025 10:09
  45
  Door: Bob Plaizier

Het team van Ferrari is bezig met een teleurstellend seizoen in de Formule 1. Ze zijn simpelweg te langzaam, en in Singapore beleefden ze weer een rampzalig raceweekend. Achter de schermen rommelt het, zo stellen Italiaanse media. De bom lijkt te zijn gebarsten, en teambaas Frédéric Vasseur zou ruzie hebben gemaakt met het personeel. Ondertussen zou Charles Leclerc steeds serieuzer nadenken over een vertrek.

Ferrari eindigde vorig jaar op de tweede plaats in het constructeurskampioenschap. Ze vochten tot en met het laatste raceweekend van het jaar om de titel, en ze hoopten deze stijgende lijn voort te zetten in het huidige seizoen. Het bleef bij een droom, want Ferrari kan momenteel geen vuist maken in de strijd met de concurrentie. McLaren, Mercedes en Red Bull zijn te snel, en in de afgelopen races bleven Charles Leclerc en Lewis Hamilton zelfs hangen in het middenveld.

Grote problemen in Singapore

In Singapore kwam Leclerc niet verder dan de zesde plaats op ruim 45 seconden van racewinnaar George Russell. Leclerc reageerde gefrustreerd en liet weten dat hij dit jaar geen zege verwacht. Zijn teamgenoot Lewis Hamilton had het nog zwaarder, want hij kampte in de slotfase van de race met ernstige remproblemen. Hij moest hierdoor een aantal bochten afsnijden, want hem een tijdstraf van vijf seconden opleverde. Hierdoor werd hij geklasseerd als achtste.

Bom gebarsten

Achter de schermen lijkt de spanning hoog op te lopen bij Ferrari. De Italiaanse sportkrant Corriere dello Sport meldt dat de bom is gebarsten in Singapore. Volgens de krant had teambaas Frédéric Vasseur na afloop van de kwalificatie een hoogoplopende discussie met een belangrijke engineer. Het zou gaan om Matteo Togninalli, een gerespecteerde man binnen het team. Het is niet helemaal duidelijk waar die ruzie overging.

Leclerc zorgt voor onrust

Volgens Corriere dello Sport is dat niet het enige problemen, want meerdere engineers zouden woest zijn op Leclerc vanwege zijn zware kritiek. De Monegask liet meerdere keren weten dat hij niet tevreden is en dat nieuwe successen er voorlopig niet inzitten.

Leclerc wordt al geruime tijd in verband gebracht met een vertrek bij het team. Volgens Corriere dello Sport zouden de mensen van Leclerc al in gesprek zijn met andere teams met het oog op 2027. Een definitief besluit is nog niet genomen, ook omdat er volgend jaar nieuwe regels gaan gelden in de Formule 1 en Ferrari dan stappen kan zetten.

NicoS

Posts: 19.466

Charles is de volgende in het rijtje Alonso en Vettel,……ervaring rijker, illusie armer…..

  • 13
  • 8 okt 2025 - 10:29
  • shakedown

    Posts: 1.446

    Aston Martin, sla je slag!

    LeClerc naar AM
    Piastri naar Ferrari

    • + 3
    • 8 okt 2025 - 10:17
    • Damon Hill

      Posts: 19.374

      En wat heeft Piastri daaraan dan? Piastri zit al bij het beste team, en gaat vervolgens naar Ferrari dat al sinds 2007 geen rijderstitel meer heeft gepakt, en waarschijnlijk ook in de komende jaren niet de favoriet gaat zijn. Nee, totaal onlogische keuze als Piastri dat zou doen.

      • + 12
      • 8 okt 2025 - 10:36
    • Rimmer

      Posts: 12.846

      Voor 2026 ligt alles al vast terwijl voor 2027 heel veel open ligt, bij meerdere teams.
      Ik denk dat in 2027 Alonso, Hamilton en Stroll stoppen terwijl Verstappen, Leclerc, Piastri, Sainz en Russell in principe open staan voor een ander team.
      De mannen die gaan stoppen houden samen met Max alle verdere contractbesprekingen voorlopig in een wurggreep.

      • + 11
      • 8 okt 2025 - 10:37
    • Starscreamer

      Posts: 1.348

      Wat heeft Piastri aan Ferrari? Nou 1 ding… iedereen wilt er rijden.

      • + 12
      • 8 okt 2025 - 10:40
    • Remco_F1

      Posts: 3.173

      Iedereen wilt er rijden? Zet Verstappen maar op het lijstje ❌Ferrari

      • + 5
      • 8 okt 2025 - 10:42
    • snailer

      Posts: 30.080

      @Starscreamer,
      "Wat heeft Piastri aan Ferrari? Nou 1 ding… iedereen wilt er rijden."

      Dat klopt niet. Hoeveel voorbeelden wil je die niet wilden?


      De berichten over de Ferrari motor voor volgend jaar zijn daarbij helemaal niet positief. (Info Joe Saward, zeer ingewijde journaille)

      Denk zo dat Leclerc niet alleen weg wil omdat het nu niet lekker gaat bij Ferrari.

      Haal Schumacher weg bij Ferrari die een stel goede mensen meenam en waar voor een keer met besloot Schumacher groter te maken dan Ferrari. Bekijk dan eens hoe vaak ze succesvol waren.
      Vanaf 1979, het laatste WDC kampioenschap voor Schumacher, zou men zeggen en schrijven 1 WDC hebben gehaald. Juist. Dat gelukkige kampioenschap van Kimi. Zowel Hamilton als Alonso hadden een country mile voor Kimi moeten eindigen, maar ze maakten alle twee grote missers dat jaar.
      Tot slot zou ik zeggen dat ook dat kampioenschap nog een nawee van Schumacher was.

      Legendes zijn verhalen uit de oudheid. Inderdaad is Ferrari legendarisch. Het is een naam uit de verre geschiedenis.

      Nu heb ik makkelijk praten. Heb echt helemaal niets met Ferrari. Maar ik vind kiezen voor Ferrari niet bepaald slim. Zeker nu niet. En Leclerc, die van Ferrari houdt, is niet voorniks op zoek naar een ander zitje.

      Ferrari is ondertussen voorbijgestreefd dit jaar door zowel Mercedes als RBR. Het is een middenmoter geworden.

      • + 11
      • 8 okt 2025 - 11:05
    • Rimmer

      Posts: 12.846

      Denk dat Max best voor Ferrari wil rijden hoor. Het kan ook best gebeuren. Als Ferrari afscheid neemt van Lewis en Leclerc dan is er geld genoeg om Max exorbitant te betalen en wat RBR personeel mee te laten komen. Jonge goedkope Bortoleto ernaast. Het kan werken.
      Grootste probleem is dat Max zich altijd vrij uitspreekt. Hij heeft geleerd om wat voorzichtiger te zijn maar intern zal hij nooit stilletjes en braaf pootje geven. Hij zal snoeihard zijn mening geven in de briefing. Mijn inziens gaat het daarom nooit werken bij Ferrari. Althans, niet het huidige Ferrari.
      Als er een andere teambaas komt of Vasseur krijgt nu eens echt de macht ipv stroman zijn dan misschien.
      Ik zou het wel mooi vinden. Stiekem.

      • + 10
      • 8 okt 2025 - 11:08
    • shakedown

      Posts: 1.446

      Piastri zit nu nog bij het beste team, maar ik krijg nergens het idee dat hij volledig gesteund wordt in het team. Dan kun je wel kampioen worden en de grote man zijn, als je niet het gevoel heb op de juiste plek te zitten, ga je weg.

      Vergelijk het met Verstappen. Hij voelt zich thuis bij Red Bull en hij blijft, ook al is het niet het sterkste team. Hij kan zo naar Mercedes, Ferrari of Aston. Maar hij voelt zich goed. dan blijf je.

      En mijn gevoel zegt dat Piastri weg moet bij McLaren. McLaren is Norris. Mijn gevoel zegt dat dat niet gaat veranderen. Piastri kan bij Ferrari veel meer brengen. LeClerc daar weg, Hamilton daar weg en maak er een team van met Piastri en bijvoorbeeld Antonelli, dan denk ik echt dat Ferrari weer wat meer schwung krijgt. Of ze sneller worden weet ik niet, het wordt er wel interessanter.

      • + 2
      • 8 okt 2025 - 11:17
    • snailer

      Posts: 30.080

      @Rimmer,
      "Mijn inziens gaat het daarom nooit werken bij Ferrari. Althans, niet het huidige Ferrari."
      Zolang Elkann er zit zal verstappen niet komen daar. Dit is de kern van mijn betoog. Ferrari moet zich niet groter tonen dan de rijder of de teambaas. Elkann is mogelijk een goede ceo in het bedrijfsleven, maar hij bemoeit zich veel te veel met het F1 team terwijl hij gewoon geen race achtergrond heeft. Ook niet in management rond racen. Hij heeft er geen verstand van. En hij managet het F1 team alsof het een commercieel bedrijf is.
      Op zich niet verkeerd, maar hij moet de F1 overlaten aan mensen die er echt verstand van hebben. En op dit moment bepaalt hij alles.
      Weg met Elkann. Zet er een ceo op die zich niet met de dagelijkse gang bemoeit en die wil luisteren naar de absoluut beste rijder van dit moment: Verstappen.

      Alleen dan komt Verstappen. Heeft hij zelf indirect gezegd. "Ik ga alleen naar Ferrari om te winnen."

      • + 3
      • 8 okt 2025 - 11:23
    • Pietje Bell

      Posts: 31.403

      "Hij zal snoeihard zijn mening geven in de briefing.
      Mijn inziens gaat het daarom nooit werken bij Ferrari."

      Precies. Ferrari pikt het niet als iemand hen zegt waar het op staat, de vinger op de zere plek legt.
      Dat wordt bij RBR juist gewaardeerd en bij Ferrari verguist.

      • + 9
      • 8 okt 2025 - 11:31
    • mario

      Posts: 14.258

      Wat heeft Oscar jou misdaan @shakedown, dat hij naar Ferrari moet????

      • + 3
      • 8 okt 2025 - 11:37
    • shakedown

      Posts: 1.446

      @mario Helemaal niets! Ik vind het een fantastische rijder. Maar ik zie niet dat McLaren het team is waar hij echt in staat is zich te profileren.

      • + 1
      • 8 okt 2025 - 11:43
    • mario

      Posts: 14.258

      @shakedown: Was meer als een grapje bedoeld, maar ik zie niemand van de top en bovengemiddeld goede coureurs nu vrijwillig naar Ferrari verkassen... Dat is in veel gevallen een stap achteruit...

      • + 2
      • 8 okt 2025 - 11:48
    • Michael Schumacher

      Posts: 1.898

      Ik hoor hier nogal wat aannames, logisch natuurlijk want niemand werkt bij Ferrari.

      Hoezo zou Ferrari (in zijn geheel dus kennelijk) niet om kunnen gaan met directe opbouwende kritiek? Waarom zou Verstappen het verschil maken terwijl een rijder echt niet zo doorslaggevend is op een team als men denkt? (Mijn aanname).

      Ik hoop dat Charles blijft, samen met Lewis tot en met tenminste 2027. Naar mijn idee een uitstekende balans tussen die twee, allebei in staat races te winnen, allebei in staat kampioenschappen te winnen en allebei (zelf)kritisch genoeg om de vrede te bewaren.

      Dit is naar mijn idee een flink opgeklopt verhaal welke nog geen 5% tegen de waarheid aanschurkt.

      • + 2
      • 8 okt 2025 - 12:53
    • shakedown

      Posts: 1.446

      @schukmacher: First day on the Internet?

      • + 5
      • 8 okt 2025 - 12:57
    • Michael Schumacher

      Posts: 1.898

      @shakedown:

      Correct.

      • + 0
      • 8 okt 2025 - 13:32
  • NicoS

    Posts: 19.466

    Charles is de volgende in het rijtje Alonso en Vettel,……ervaring rijker, illusie armer…..

    • + 13
    • 8 okt 2025 - 10:29
    • Paulie

      Posts: 4.647

      ik denk dat het een goed idee is voor hen om een praatgroep te beginnen, alle emoties eruit gooien, uitgebreid huilen met z'n allen..

      • + 3
      • 8 okt 2025 - 11:00
    • GP pjotr

      Posts: 66

      Alleen gingen Vettel en Alonso naar Ferrari toen ze al wereldkampioen waren. Ik denk dat ooit nog wereldkampioen worden voor Leclerq heel lastig gaat worden.

      • + 4
      • 8 okt 2025 - 11:17
    • HarryLam

      Posts: 4.912

      Vasseur heeft groot gelijk, eruit met die spagettivreters en eens toppers inhuren want er gaat elke race wel iets fout daar.

      • + 2
      • 8 okt 2025 - 11:23
    • da_bartman

      Posts: 6.175

      Toch zie ik Leclerc niet vertrekken bij Ferrari.

      • + 0
      • 8 okt 2025 - 11:30
    • walteij

      Posts: 2.078

      Bijna niemand begint zijn carrière bij Ferrari, maar de carrière van coureurs is bij heel veel coureurs beeindigd bij Ferrari.

      • + 6
      • 8 okt 2025 - 11:31
    • Clay Regazzoni

      Posts: 1.190

      Ferrari is gewoon een prut team !

      • + 4
      • 8 okt 2025 - 12:01
    • Skoda F1

      Posts: 393

      Ferrari is toch dat team van die rooie petjes en die sleutelhangers met zon paardje

      • + 3
      • 8 okt 2025 - 12:10
  • jd2000

    Posts: 7.338

    Terugkerend patroon bij Ferrari. Coureur heeft kritiek en in plaats daarvan er iets mee te doen is men zwaar beledigd. Men is daar nogal ten onrechte zeer zelfingenomen . Ook al kan je een leuk rood sportwagentje bouwen, betekent nog niet dat je een goede F1 wagen kan bouwen

    • + 8
    • 8 okt 2025 - 10:34
    • Rimmer

      Posts: 12.846

      Nou ja, dat is het hele probleem. Ze bouwen goede F1 wagens en zitten bijna altijd bij de beste twee a drie constructeurs. Alleen dat laatste stapje naar een kampioenschap lukt steeds niet. Niet met Alonso, niet met Vettel, met geluk 1x met Kimi maar verder ook niet Kimi, niet met Leclerc en niet met Hamilton.
      Als het zo vaak net niet lukt moet Ferrari misschien eens in de spiegel kijken waar het probleem zit. Je kan het namelijk niet elk jaar op de concurrentie afschuiven en met dergelijke rijders kan je daar ook niet de schuld leggen want die jongens kunnen dat laatste stapje zetten, dat hebben ze bewezen.

      • + 8
      • 8 okt 2025 - 10:43
    • Remco_F1

      Posts: 3.173

      Grote ego`s en gesloten deurtjes bij Ferrari achter de schermen, kun je niks mis mee als coureur/teambaas.

      • + 6
      • 8 okt 2025 - 10:43
    • snailer

      Posts: 30.080

      Dit had ik toevallig hierboven geschreven, Rimmer:

      "Haal Schumacher weg bij Ferrari die een stel goede mensen meenam en waar voor een keer met besloot Schumacher groter te maken dan Ferrari. Bekijk dan eens hoe vaak ze succesvol waren.
      Vanaf 1979, het laatste WDC kampioenschap voor Schumacher, zou men zeggen en schrijven 1 WDC hebben gehaald. Juist. Dat gelukkige kampioenschap van Kimi. Zowel Hamilton als Alonso hadden een country mile voor Kimi moeten eindigen, maar ze maakten alle twee grote missers dat jaar.
      Tot slot zou ik zeggen dat ook dat kampioenschap nog een nawee van Schumacher was."

      Het haalt exact aan wat je zegt. 1 maal waren ze niet groter dan de rijder en accepteerden ondergeschiktheid. Het wer direct 1 van de meest siccesvolle periodes in F1. Eigenlijk alleen overtroffen door Mercedes vanaf 2014.

      Ze hoeven maar 1 ding te doen: Verstappen halen en hem en zijn management team zorgen voor structuur. Juiste teams optuigen. Luisteren naar de wensen van Verstappen.
      Een herhaling dis van Schumachers komst

      • + 5
      • 8 okt 2025 - 11:13
    • Flying Dutchman

      Posts: 2.779

      snailer
      Het klopt wat je had geschreven over Schumacher en hoe hij Ferrari groot maakte. Zonder hem (en zijn invloed) zou Ferrari waarschijnlijk zelfde niveau hebben zoals begin 90s.
      Echter, of het nu Verstappen ook lukt - betwijfel ik. Alonso-in-prime was op zijn minst zo goed, kwam bij een inmiddels redelijk goed (als je vs. 90' vergelijkt) gestructureerd team binnen en toch niet gelukt.
      Met beperkte testkilometers, beperkte budget enz. betwijfel ik of Verstappen het voor elkaar zal krijgen binnen een paar jaar.. zelfs als hij wat mensen meeneemt. Zeges - ja, podium - zeker.. maar een titel? Don't think so.
      Wellicht op lange termijn: +- 5-6 jaar kan het wel lukken maar dan is hij allang gedemotiveerd en misschien zelfs gestopt.
      Wel zou ik het persoonlijk echt supergaaf vinden als hij naar Ferrari gaat.

      • + 1
      • 8 okt 2025 - 12:22
  • Damon Hill

    Posts: 19.374

    "Hey Alain, die krullen staan je nog steeds goed! En hallo ouwe Fernando, knap wat je op deze leeftijd laat zien... en daar hebben we de held uit Heppenheim, hoe gaat het met je nu je bezig bent met diertjes en bei-tjes?"

    Aldus Leclerc die aanschuift bij het theeclubje dat bestaat uit Ferrari mannen die allemaal dezelfde droom hadden, en allemaal dezelfde afloop beleefden.
    Leert Ferrari er wat van? Nee, natuurlijk niet! Die zoeken gewoon het volgende slachtoffer.

    Ik zou het wel begrijpen als Leclerc het zou willen proberen in een nieuwe omgeving. Alonso blijft niet eeuwig F1 racen, dus in 2027 komt er sowieso een plek vrij bij Aston Martin. Met Adrian Newey als ontwerper en een Honda achterin kán dat een interessante keuze zijn. Want ja, je kan nog wel 10 jaar bij Ferrari doorgaan, maar 10 jaar later ben je nog steeds niet de verlosser. Beter jezelf uit die lijden verlossen en naar een ander team gaan dat misschien betere papieren heeft op de lange termijn.

    • + 4
    • 8 okt 2025 - 10:39
    • Paulie

      Posts: 4.647

      Het is niet zo vreemd dat Leclerc alvast wat verkennende gesprekken met andere teams heeft, oftewel de banden hier en daar wat aanhalen, voor het geval dat...
      Voor aankomend seizoen ligt alles vast, Leclerc zal (net als Verstappen) eerst een zien waar zijn team voor de aankomende nieuwe F1 periode staat.
      Voor Ferrari is het alle hens aan dek als ze hun kroonprins niet willen kwijtraken, Charles is lang genoeg loyaal geweest aan Ferrari en wil niet zijn eigen F1 loopbaan op het spel zetten. Ferrari moet aan de bak. Temeer omdat beweerd wordt dat Mercedes ver vooruit loopt met ontwikkeling van de krachtbron, wat niet alleen dat team maar ook McLaren in de kaart speelt.
      Die teams zijn de aantrekkelijkste opties voor de toprijders. Het huidige Ferrari zal niet bovenaan het lijstje van Verstappen staan, ik denk zelfs ook niet bovenaan George z'n lijstje...

      • + 4
      • 8 okt 2025 - 10:56
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.498

    Ik denk dat er iemand moet zijn die de boel daar eens lekker gaat opschudden en heilige huisjes gaat omver schoppen.....en dit is mss de start.
    Charles met de vuist op tafel slaan en Frederic 'n grote bek tegen zijn engineer.....het is 'n begin natuurlijk.

    • + 3
    • 8 okt 2025 - 11:16
    • snailer

      Posts: 30.080

      Charles en met de vuist op tafel.... Juist....

      Charles is overduidelijk geen leider gepleken (zeg niet dat hij geen leider is) die even Ferrari kan omturnen zoals weleer Schumacher deed. Samen met de mensen die hij meenam.

      Vasseur is overduidelijk niet opgewassen gebleken tegen Elkann.

      • + 1
      • 8 okt 2025 - 11:33
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 18.498

      Bij Ferrari lezen ze hier mee snailer.
      Dus mss dat ze het zich gaan aantrekken al die kritiek.

      • + 0
      • 8 okt 2025 - 11:47
    • misstappen

      Posts: 3.338

      weet je het is met werken met Italianen? Ze hebben allemaal een enorm ego, prima zit in hun cultuur, maar als je dan uber-macho er tegenover gaat staan, dan wordt er ineens wel respect getoond en hoor je er bij. Ik denk dat daar de schoen wringt bij Vasseur, Hamilton en LeClerc. Te aardig en wellicht te soft qua karakter. Schumi had het wel voor elkaar, gewoon omdat hij behalve heel goed kon sturen ook het hele sterke karakter had. (of eigenlijk heeft, ik wil bij deze grootheid niet in het verleden praten..)

      • + 2
      • 8 okt 2025 - 12:15
    • Rimmer

      Posts: 12.846

      Michael dwong natuurlijk respect af met zijn sterke persoonlijkheid. Maar bovenal ging Michael over lijken. Hij was de generaal die voor de troepen uitliep, de grenzen overschreed en niet schroomde om genadeloos en zelfs ronduit onsportief te worden in zijn jacht naar overwinningen. Zo’n man kan met de vuist op tafel slaan. Zo’n man kan eisen stellen en er is niemand in de fabriek die daar iets op terug kan zeggen.

      Spoelen we even door naar Vettel, Leclerc en nu ook Hamilton.
      Dat zijn toch een stel geitenneukers bij elkaar joh. Laten we eerlijk zijn. Lopen die voorop? Geven die elk weekend, elke race 110%?
      Zijn die bereid anderen eraf te rammen, in staat om
      62 ronden lang een gat dicht te houden desnoods met geweld? Buiten die de regels in eigen voordeel?
      Nee natuurlijk niet. Het zijn toiletdames die dankbaar lachen als je een eurootje in het schaaltje gooit.
      Een man als Max heeft het respect van de fabriek. Iedereen weet dat hij er minstens net zo hard voor vecht en net zo vol overgave alles voor laat als Michael
      deed. Max is ook een generaal die voorop gaat en de eerste klappen uitdeelt. Hij vraagt slechts van de rest om hem te volgen.
      Max zou bij Ferrari kunnen slagen maar hij heeft daarbij de onvoorwaardelijke steun van Ferrari nodig. Ferrari moet accepteren dat Max groter dan het team is. Zoals ze destijds ook van Michael accepteerden. Als ze dat doen doet Max de rest.
      Max had met een aantal auto’s waar Alonso, Vettel. Kimi en Leclerc in reden wel een titel gehaald. Max rijdt in zijn eigen klasse zoals Schumacher dat ook lange tijd deed.

      • + 2
      • 8 okt 2025 - 13:26
    • Paulie

      Posts: 4.647

      @rimmer
      "Zijn die bereid anderen eraf te rammen" ehm hoop dat je het niet over Lewis hebt? iets met 51G Hihi....

      • + 0
      • 8 okt 2025 - 14:11
    • Flying Dutchman

      Posts: 2.779

      Rimmer
      Wat je over Schumacher zegt - gedeeltelijk mee eens. Zijn grootste troef was niet zijn karakter: iemand anders kan wellicht ook zon karakter hebben. Echte en grootste troef van Schumacher was in eerste instantie zijn enorme talent.
      Ze geloofden bij Ferrari hun ogen toen Schumacher en Irvine in 1996 naar hun toe kwamen en hoe snel Schumacher gelijk was: in een auto die niet voor hem ontwikkeld was en ook niet door hem getest. Sommigen dachten dat er zelfs een computerfout was. Jean Alesi zei ook dat het onmogelijk was.
      Dat was Schumacher zijn grootste troef.

      En als je vervolgens dat combineert met een zeer sterke karakter, geen compromis, echte more-than-a-killer-instinct, grote ego maar one-with-a team, race 'aflezen' een paar seconden sneller tijdens de kwalificaties, 6 seconden sneller tijdens regen in Monaco, fysieke conditie en veel... heel veel meer - dan heb je een moordwapen-total-package.
      One of a kind.
      Niveau van Schumacher komt niet 1x per 10 jaar voor maar echt once in a lifetime.
      Alleen Senna komt in de buurt maar overklast hem zeker niet.
      Verstappen verwacht ik ooit gelijk daarachter komen.. ergens op plek 3-4 van GOAT lijst. Maar ik wil hem eerst bij een andere team zien.. het liefst bij Ferrari.

      • + 1
      • 8 okt 2025 - 14:26
    • Flying Dutchman

      Posts: 2.779

      ***Ze geloofden bij Ferrari hun ogen 'niet'

      • + 0
      • 8 okt 2025 - 14:27
  • marcelf1fan

    Posts: 428

    Leclerc naar RBR, dat is een sterk team, ik zie het wel zitten!

    • + 1
    • 8 okt 2025 - 11:42
  • gridiron

    Posts: 2.850

    Bij Ferrari rommelt het toch altijd achter de schermen?

    • + 0
    • 8 okt 2025 - 12:02
    • schwantz34

      Posts: 40.982

      Ferrari kan beter overstappen naar het "wk schermen achter de schermen", als ze dat aandurven zullen ze de titels aanéénrijgen!

      • + 1
      • 8 okt 2025 - 12:21
  • Knalpijp

    Posts: 2.113

    Charles en Oscar ruilen van team.

    • + 0
    • 8 okt 2025 - 14:01
    • Paulie

      Posts: 4.647

      Nee.
      Zowel Charles als Lewis zitten niet op hun plek. Ik denk dat zij van team ruilen.

      • + 0
      • 8 okt 2025 - 14:14
  • monzaron

    Posts: 603

    Zou een mooie start kunnen zijn voor Verstappen, Red Bull zit de volgende 2 jaar in een overgangsfase ivm met nieuwe wagen/motor. Als Ferrari de rode loper uit gaat leggen voor Verstappen, is dat voor beide ook een nieuwe start dat ook binnen 2 jaar zijn vruchten af kan werpen. ;)

    • + 0
    • 8 okt 2025 - 15:47

