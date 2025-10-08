Het team van Ferrari is bezig met een teleurstellend seizoen in de Formule 1. Ze zijn simpelweg te langzaam, en in Singapore beleefden ze weer een rampzalig raceweekend. Achter de schermen rommelt het, zo stellen Italiaanse media. De bom lijkt te zijn gebarsten, en teambaas Frédéric Vasseur zou ruzie hebben gemaakt met het personeel. Ondertussen zou Charles Leclerc steeds serieuzer nadenken over een vertrek.

Ferrari eindigde vorig jaar op de tweede plaats in het constructeurskampioenschap. Ze vochten tot en met het laatste raceweekend van het jaar om de titel, en ze hoopten deze stijgende lijn voort te zetten in het huidige seizoen. Het bleef bij een droom, want Ferrari kan momenteel geen vuist maken in de strijd met de concurrentie. McLaren, Mercedes en Red Bull zijn te snel, en in de afgelopen races bleven Charles Leclerc en Lewis Hamilton zelfs hangen in het middenveld.

Grote problemen in Singapore

In Singapore kwam Leclerc niet verder dan de zesde plaats op ruim 45 seconden van racewinnaar George Russell. Leclerc reageerde gefrustreerd en liet weten dat hij dit jaar geen zege verwacht. Zijn teamgenoot Lewis Hamilton had het nog zwaarder, want hij kampte in de slotfase van de race met ernstige remproblemen. Hij moest hierdoor een aantal bochten afsnijden, want hem een tijdstraf van vijf seconden opleverde. Hierdoor werd hij geklasseerd als achtste.

Bom gebarsten

Achter de schermen lijkt de spanning hoog op te lopen bij Ferrari. De Italiaanse sportkrant Corriere dello Sport meldt dat de bom is gebarsten in Singapore. Volgens de krant had teambaas Frédéric Vasseur na afloop van de kwalificatie een hoogoplopende discussie met een belangrijke engineer. Het zou gaan om Matteo Togninalli, een gerespecteerde man binnen het team. Het is niet helemaal duidelijk waar die ruzie overging.

Leclerc zorgt voor onrust

Volgens Corriere dello Sport is dat niet het enige problemen, want meerdere engineers zouden woest zijn op Leclerc vanwege zijn zware kritiek. De Monegask liet meerdere keren weten dat hij niet tevreden is en dat nieuwe successen er voorlopig niet inzitten.

Leclerc wordt al geruime tijd in verband gebracht met een vertrek bij het team. Volgens Corriere dello Sport zouden de mensen van Leclerc al in gesprek zijn met andere teams met het oog op 2027. Een definitief besluit is nog niet genomen, ook omdat er volgend jaar nieuwe regels gaan gelden in de Formule 1 en Ferrari dan stappen kan zetten.