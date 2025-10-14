user icon
Bom lijkt te barsten tussen Norris en Piastri: 'Kwestie van tijd'

Bom lijkt te barsten tussen Norris en Piastri: 'Kwestie van tijd'
  Gepubliceerd op 14 okt 2025 18:48
  • comments 14
  Door: Jeroen Immink

Nu het Formule 1-seizoen zijn einde nadert, lijkt de onrust bij McLaren met de week toe te nemen. Dat concludeert voormalig F1-coureur Martin Brundle. Volgens de Engelsman staat de relatie tussen Oscar Piastri en Lando Norris op ontploffen.

McLaren beschikte vanaf de eerste race van het seizoen over de beste auto, waardoor Norris – die vorig jaar als tweede eindigde achter Max Verstappen – als topfavoriet voor de wereldtitel werd gezien. De Brit won meteen de openingsrace in Australië, maar vervolgens kwam Piastri als een komeet uit de lucht vallen. De Australiër pakte al zeven zeges en heeft daardoor een voorsprong van 22 punten in het klassement.

Nu Red Bull Racing en Max Verstappen weer iets gevonden lijken te hebben in de RB21, én George Russell en Mercedes wisten te winnen in Singapore, neemt de druk bij McLaren toe. In Singapore haalde Norris zijn teamgenoot Piastri bij de start op agressieve wijze in, tot groot ongenoegen van de Australiër. Volgens Brundle heeft dat moment de onderlinge verstandhouding geen goed gedaan.

“Het zal een pittige teamdebriefing zijn geweest na afloop van de race, en ik twijfel er geen moment aan dat de dynamiek tussen de twee McLaren-coureurs in de toekomst onherroepelijk zal veranderen”, schrijft Brundle in zijn column voor Sky Sports. “Het was slechts een kwestie van tijd.”

Brundle heeft advies voor McLaren

Brundle denkt dat McLaren weinig heeft aan teamorders. Volgens de 66-jarige moeten Zak Brown en teambaas Andrea Stella hun coureurs juist loslaten. “Misschien moet McLaren hun rijders nu gewoon vrijlaten om te vechten, zolang ze elkaar niet in de weg zitten. Eventuele nucleaire gevolgen worden getemperd door de noodzaak om races uit te rijden, punten te scoren en FIA-straffen te vermijden. Zo voorkomen ze dat Verstappen hen beiden te pakken krijgt of dat ze zonder de nieuwste onderdelen komen te zitten, terwijl de focus al verschuift naar 2026.”

Na de zomerstop won McLaren slechts één race. Piastri zegevierde tijdens de Dutch GP op Zandvoort, maar nadien kwamen Verstappen en Russell dichterbij. De Nederlander won de races op Monza en Baku, terwijl Russell in Singapore als eerste over de streep kwam.

Larry Perkins

Posts: 60.623

Sinds de wapenstilstand in Gaza vallen er flink wat bommen in de F1...

  • 2
  • 14 okt 2025 - 21:09
Reacties (14)

  • Larry Perkins

    Posts: 60.623

    Sinds de wapenstilstand in Gaza vallen er flink wat bommen in de F1...

    • + 2
    • 14 okt 2025 - 21:09
    • Sander

      Posts: 1.508

      Er komen na 2026 ook aardig wat gijzelaars vrij.

      • + 1
      • 14 okt 2025 - 21:17
    • schwantz34

      Posts: 41.027

      Max heeft een helebull fans in Israël en Gaza die zijn enorme vechtlust wel kunnen waarderen Larry!

      • + 0
      • 14 okt 2025 - 21:47
    • NicoS

      Posts: 19.473

      Misschien kan Trump ook vrede stichten bij McLaren, schijnt goede vriendjes te zijn met Zak…..;)

      • + 1
      • 14 okt 2025 - 21:54
    • Larry Perkins

      Posts: 60.623

      Wellicht @NicoS.

      NB: Trump heeft nog lang geen vrede gesticht in Gaza en het is maar de vraag of die er echt komt, er is alleen nog maar een (wankele) wapenstilstand...

      • + 0
      • 14 okt 2025 - 23:32
    • schwantz34

      Posts: 41.027

      Als Max moet kiezen tussen zo'n irritant zittend cool vest, of een op maat gemaakte bomgordel is de keuze snel gemaakt...

      • + 0
      • 15 okt 2025 - 00:07
  • schwantz34

    Posts: 41.027

    Het is gewoon simply lovely een kwestie van heel weinig tijd voordat de aftikkende Papaya tijdbom tussen Lando en Oscar tot ontploffing komt, die Max daardoor als gevolg weer volledig in de titelstrijd zal doen brengen. Met dank aan Zak en Stella, die wel even dachten dat ze met hun belachelijke en naive teamorders hun 2 coureurs wel even konden micro managen om ze koest te houden tot het bittere eind. Nou, mooi niet dus!


    tik tak, tik tak tik tak...


    💥

    • + 0
    • 14 okt 2025 - 21:16
  • tour71

    Posts: 1.557

    denk eerder tussen piastri en mclaren, piastri zal norris het niet kwalijk nemen, net als norris het piastri niet kwalijk zal nemen. Ze zitten er alletwee met hetzelfde doel. Piastri is (normaal gesproken) consequenter en stabieler, en norris heeft meer racepace maar heeft moeite met zn zelfvertrouwen. Mclaren had en moet veel duidelijker zijn. Nu lopen ze het risico "2 honden vechten om een been" en de 4 voudig kampioen loopt straks er mee heen.

    • + 0
    • 14 okt 2025 - 21:19
  • Larry Perkins

    Posts: 60.623

    Nyck de Vries.

    • + 0
    • 14 okt 2025 - 21:24
    • Larry Perkins

      Posts: 60.623

      Nyck de Vries is ook weer genoemd!

      • + 1
      • 14 okt 2025 - 21:24
    • Larry Perkins

      Posts: 60.623

      Nyck de Vries is ook op COTA gearriveerd. Het is maar een klein mannetje dus hij heeft maar een klein bommetje op zak...

      • + 0
      • 14 okt 2025 - 21:24
    • schwantz34

      Posts: 41.027

      Heeft Nyck een trekt-Ouwtje op zak?

      • + 0
      • 14 okt 2025 - 22:20
  • AUDI_F1

    Posts: 3.343

    Het lijkt wel een slechte versie van Ex on the Beach. Het eene drama nog groter dan het andere.
    Een Bom die lijkt barsten bij McLaren, het rommelt bij ferrari, Hamilton wordt niet gehoord en Verstappen bepaald de toekomst van Russel, die overigeens net zo goed zou zijn als Verstappen. Hebben we misschien te maken komkommertijd als er een weekend niet gereden wordt?

    • + 0
    • 14 okt 2025 - 23:20
    • schwantz34

      Posts: 41.027

      Het rommelt binnen Ferrari, het is bonje bij McLaren, Sjors heeft (dankzij max) nog steeds geen nieuw contract bij Mercedes, Horner misschien naar Ferrari, ik zie tussen alle "normale boodschappen" toch echt niet veel overstekende komkommers op de weg hoor.

      • + 0
      • 14 okt 2025 - 23:32

