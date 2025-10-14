Nu het Formule 1-seizoen zijn einde nadert, lijkt de onrust bij McLaren met de week toe te nemen. Dat concludeert voormalig F1-coureur Martin Brundle. Volgens de Engelsman staat de relatie tussen Oscar Piastri en Lando Norris op ontploffen.

McLaren beschikte vanaf de eerste race van het seizoen over de beste auto, waardoor Norris – die vorig jaar als tweede eindigde achter Max Verstappen – als topfavoriet voor de wereldtitel werd gezien. De Brit won meteen de openingsrace in Australië, maar vervolgens kwam Piastri als een komeet uit de lucht vallen. De Australiër pakte al zeven zeges en heeft daardoor een voorsprong van 22 punten in het klassement.

Verstappen en Russell lopen in op McLaren-coureurs

Nu Red Bull Racing en Max Verstappen weer iets gevonden lijken te hebben in de RB21, én George Russell en Mercedes wisten te winnen in Singapore, neemt de druk bij McLaren toe. In Singapore haalde Norris zijn teamgenoot Piastri bij de start op agressieve wijze in, tot groot ongenoegen van de Australiër. Volgens Brundle heeft dat moment de onderlinge verstandhouding geen goed gedaan.

“Het zal een pittige teamdebriefing zijn geweest na afloop van de race, en ik twijfel er geen moment aan dat de dynamiek tussen de twee McLaren-coureurs in de toekomst onherroepelijk zal veranderen”, schrijft Brundle in zijn column voor Sky Sports. “Het was slechts een kwestie van tijd.”

Brundle heeft advies voor McLaren

Brundle denkt dat McLaren weinig heeft aan teamorders. Volgens de 66-jarige moeten Zak Brown en teambaas Andrea Stella hun coureurs juist loslaten. “Misschien moet McLaren hun rijders nu gewoon vrijlaten om te vechten, zolang ze elkaar niet in de weg zitten. Eventuele nucleaire gevolgen worden getemperd door de noodzaak om races uit te rijden, punten te scoren en FIA-straffen te vermijden. Zo voorkomen ze dat Verstappen hen beiden te pakken krijgt of dat ze zonder de nieuwste onderdelen komen te zitten, terwijl de focus al verschuift naar 2026.”

Na de zomerstop won McLaren slechts één race. Piastri zegevierde tijdens de Dutch GP op Zandvoort, maar nadien kwamen Verstappen en Russell dichterbij. De Nederlander won de races op Monza en Baku, terwijl Russell in Singapore als eerste over de streep kwam.