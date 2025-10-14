user icon
Nürburgring-coureur daagt Verstappen uit: "We kunnen hem verslaan!"

Nürburgring-coureur daagt Verstappen uit: "We kunnen hem verslaan!"
  • Gepubliceerd op 14 okt 2025 09:26
  • comments 10
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen heeft een aantal drukke weken achter de rug. Hij racete niet alleen in de Formule 1, hij kwam ook in actie op de Nürburgring Nordschleife. Hij wist daar direct te winnen bij zijn GT3-debuut, en GT3-coureur Fabio Scherer daagt Verstappen nu uit.

Na de zomerstop kwam Verstappen elk weekend in actie. Hij nam deel aan vier Grands Prix, waarvan hij er twee wist te winnen, en nam deel aan twee NLS-races op de Nürburgring Nordschleife. Zijn eerste race stond in het teken van het behalen van de juiste papieren, waarna hij twee weken later zijn debuut als GT3-coureur maakte. Samen met Chris Lulham bestuurde hij een Ferrari 296 GT3, en ze wisten direct te winnen.

Afgelopen weekend stond er weer een NLS-race op het programma, maar Verstappen stond dit keer niet op de deelnemerslijst. Tijdens het raceweekend in de Eiffel wist Fabio Scherer een onofficieel ronderecord te rijden door de pole te pakken met een tijd van 7:48 minuten. Aangezien de officiële records alleen tijdens de races worden bijgehouden, zal deze tijd niet de echte recordboekjes ingaan.

Goede tijd

Scherer liet in zijn interview na afloop weten dat hij er blij mee was: "Het was echt ongelooflijk. Ik had een goed gevoel, maar ik had geen referentietijd op mijn stuur staan. En ik dacht al: dat zit hier en daar wel goed. Toen ik mijn tijd zag, viel ik bijna van mijn stoel! De auto lag echt fantastisch. Alles viel gewoon op zijn plek. En met zo weinig ervaring op de Nordschleife was dat echt enorm goed."

Uitdaging voor Verstappen

Scherer werd er door de interviewer op gewezen dat een bepaalde Nederlandse coureur zijn tijd ook zal hebben gezien. Lachend daagde hij Verstappen uit: "Het is een eer dat men dat zo zegt. Het is natuurlijk heel erg gaaf om tegen Max te racen. Natuurlijk kun je het niet echt vergelijken, de omstandigheden waren nu zeker anders, maar het uitgangspunt heeft wel potentie. Ik denk dat we hem, als alle goed valt, volgend jaar onder bepaalde omstandigheden kunnen bijhouden."

da_bartman

Posts: 6.189

"Ik denk dat we hem, als alles goed valt, volgend jaar onder bepaalde omstandigheden kunnen bijhouden." dit is het meest strijdlustige dat Fabio zegt. Alleen deze schraivert zou daar zo'n titel aan ontleden.

  • 8
  • 14 okt 2025 - 09:53
Reacties (10)

  • monzaron

    Posts: 612

    Ik werd uitgedaagd om dit te lezen🥱

    • + 2
    • 14 okt 2025 - 09:38
  • meister

    Posts: 4.093

    Maar natuurlijk en dan als ze Max hebben verslagen nog tromgeroffel, borst en schouderklopjes geven ook.
    Ik zou zeggen schaam je dan diep

    • + 1
    • 14 okt 2025 - 09:52
  • da_bartman

    Posts: 6.189

    "Ik denk dat we hem, als alles goed valt, volgend jaar onder bepaalde omstandigheden kunnen bijhouden." dit is het meest strijdlustige dat Fabio zegt. Alleen deze schraivert zou daar zo'n titel aan ontleden.

    • + 8
    • 14 okt 2025 - 09:53
    • snailer

      Posts: 30.186

      Het is dus eigenlijk een zeer respectvol antwoord, da_bartman.

      Overigens zal hij zeker verslagen kunnen worden. ELke auto heeft voorkeurbanen en er is ook nog eens een tweede of derde rijder die een deel van de race doet.

      • + 0
      • 14 okt 2025 - 10:58
  • Avb1

    Posts: 177

    Max niet maar zijn teamgenoot vertrouw ik niet.

    • + 0
    • 14 okt 2025 - 10:27
  • Larry Perkins

    Posts: 60.601

    Hieperdepiep hoeraaaaa!

    Allemaal gefeliciteerd met de verjaardag van Gabriel Bortoleto!

    Vandaag mag de rookie 21 kaarsjes uitblazen...

    • + 3
    • 14 okt 2025 - 10:41
    • Pietje Bell

      Posts: 31.463

      Dan viert hij dus zijn verjaardag in Texas, want hij is daar gisteren al gespot net als de hele F1 meute behalve Max uiteraard, want die zal wel weer net als voorgaande jaren vanmiddag pas vertrekken.
      Voorgaande jaren een vlucht van 13 uur incl. de gebruikelijke tussen stop in Bangor., die met zijn nieuwe jet waarschijnlijk niet nodig zal zijn.
      Tijdverschil Austin is 7 uur.

      • + 0
      • 14 okt 2025 - 10:58
    • snailer

      Posts: 30.186

      Verstappen heeft waarschijnlijk een sport specialist qua time zones in de armen genomen. Er zijn twee manieren om jumps goed te verteren.
      De eenvoudigste is om zo kort als mogelijk te arriveren.

      De tweede is acclimatiseren aan het nieuwe dag-nacht ritme.
      En dat kan voor zover ik weet weer op twee manieren. Een dag per uur aan dagen eerder arriveren. Dat werkt niet en alle rijders zullen dus last hebben van de overgang als ze dit hanteren.
      Via een technisch hulpmiddel. Er zijn brillen die het gevoel geven dat het overdag nacht is en in de nacht dag. het lichaam wordt dan knstmatig en op afstand geacclimatiseerd aan de time zone.

      Ik vermoed dat Verstappen niet met zo'n bril op gaat lopen. Hij zal kiezen voor de eerste optie. Hoor dat hij vaak als laatste arriveert en soms zelfs op de donderdag voor de pers momenten.

      • + 0
      • 14 okt 2025 - 11:29
    • Pietje Bell

      Posts: 31.463

      Oh, en alvast Hieperdepiep hoeraaaaa!

      Overmorgen mag Leclerc 28 kaarsjes uitblazen .....

      en zal dus ook zijn verjaardag in Texas vieren.

      • + 0
      • 14 okt 2025 - 11:39
  • AUDI_F1

    Posts: 3.342

    Tijden kunje het beste vergelijken als de omstandigheden gelijk zijn. En dat waren ze bij de kwalificatie van versie 9 en 10 niet. Maar benieuwd naar de 24h in 2026

    • + 1
    • 14 okt 2025 - 11:02

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
650
2
Mercedes
323
3
Ferrari
298
4
Red Bull Racing
290
5
Williams
102
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
68
8
Sauber
55
9
Haas F1
46
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

