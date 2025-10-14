Nürburgring-coureur daagt Verstappen uit: "We kunnen hem verslaan!"

Max Verstappen heeft een aantal drukke weken achter de rug. Hij racete niet alleen in de Formule 1, hij kwam ook in actie op de Nürburgring Nordschleife. Hij wist daar direct te winnen bij zijn GT3-debuut, en GT3-coureur Fabio Scherer daagt Verstappen nu uit.

Na de zomerstop kwam Verstappen elk weekend in actie. Hij nam deel aan vier Grands Prix, waarvan hij er twee wist te winnen, en nam deel aan twee NLS-races op de Nürburgring Nordschleife. Zijn eerste race stond in het teken van het behalen van de juiste papieren, waarna hij twee weken later zijn debuut als GT3-coureur maakte. Samen met Chris Lulham bestuurde hij een Ferrari 296 GT3, en ze wisten direct te winnen.

Afgelopen weekend stond er weer een NLS-race op het programma, maar Verstappen stond dit keer niet op de deelnemerslijst. Tijdens het raceweekend in de Eiffel wist Fabio Scherer een onofficieel ronderecord te rijden door de pole te pakken met een tijd van 7:48 minuten. Aangezien de officiële records alleen tijdens de races worden bijgehouden, zal deze tijd niet de echte recordboekjes ingaan.

Goede tijd

Scherer liet in zijn interview na afloop weten dat hij er blij mee was: "Het was echt ongelooflijk. Ik had een goed gevoel, maar ik had geen referentietijd op mijn stuur staan. En ik dacht al: dat zit hier en daar wel goed. Toen ik mijn tijd zag, viel ik bijna van mijn stoel! De auto lag echt fantastisch. Alles viel gewoon op zijn plek. En met zo weinig ervaring op de Nordschleife was dat echt enorm goed."

Uitdaging voor Verstappen

Scherer werd er door de interviewer op gewezen dat een bepaalde Nederlandse coureur zijn tijd ook zal hebben gezien. Lachend daagde hij Verstappen uit: "Het is een eer dat men dat zo zegt. Het is natuurlijk heel erg gaaf om tegen Max te racen. Natuurlijk kun je het niet echt vergelijken, de omstandigheden waren nu zeker anders, maar het uitgangspunt heeft wel potentie. Ik denk dat we hem, als alle goed valt, volgend jaar onder bepaalde omstandigheden kunnen bijhouden."