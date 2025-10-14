user icon
"Verstappen bepaalt de toekomst van Russell bij Mercedes"
  • Gepubliceerd op 14 okt 2025 17:22
  • comments 9
  • Door: Jeroen Immink

George Russell weet nog altijd niet waar zijn toekomst ligt in de Formule 1. De Brit beschikt bij Mercedes over een aflopend contract en onderhandelt momenteel met Toto Wolff over een nieuw akkoord. Volgens voormalig teambaas Günther Steiner heeft Max Verstappen onbewust een grote invloed op die gesprekken.

Russell rijdt sinds 2022 voor de Zilverpijlen, maar zekerheid over 2026 is er nog niet. Toch maakt Steiner zich geen zorgen over het lot van de 27-jarige Brit. “Hij krijgt echt wel een contract, of dat nu bij Mercedes is of ergens anders,” vertelt de Italiaan in de Red Flags Podcast. “George weet precies wat hij waard is. Hij wil niet zomaar tekenen voor de eerste beste deal die hem wordt aangeboden. Hij wil het maximale eruit halen — en terecht. Hij heeft bewezen dat hij de leiding binnen het team kan nemen nadat Hamilton vertrok, en dat deed hij best goed.”

"Russell wil langer dan één jaar tekenen bij Mercedes"

Volgens Steiner ligt het probleem vooral bij de duur van het contract. “Ik denk dat Russell graag een meerjarig contract wil, maar Toto biedt hem waarschijnlijk maar één seizoen aan. Waarom? Omdat hij rekening houdt met twee scenario’s: als Max Verstappen ooit besluit Red Bull te verlaten, of als Kimi Antonelli klaar is voor een vaste plek. En George weet: dat werkt niet in mijn voordeel.”

Toch heeft Russell volgens de oud-Haas-teambaas een sterke onderhandelingspositie. “Hij presteert gewoon goed. Dat is zijn kracht. Hij hoeft zich niet te haasten. Hij heeft resultaten, ervaring én geloofwaardigheid. En hij wil ook betaald worden zoals de echte toppers, want hij hoort in die categorie thuis,” aldus Steiner.

"Mercedes heeft Russell harder nodig dan andersom"

De Italiaan wijst erop dat Mercedes zelf klem zit. “Als ze hem geen meerjarig contract geven, wie zetten ze dan in die auto? Er is niemand beschikbaar op dat niveau. Mercedes vecht niet om de middenmoot; ze willen wereldkampioen worden. En daar heb je iemand als George voor nodig. Dat is zijn troef.”

Steiner ziet zelfs een scenario waarin Russell nog aantrekkelijker wordt voor andere teams. “Stel dat Verstappen in 2027 zegt: ‘Ik ben klaar bij Red Bull.’ Dan kan alles verschuiven. Misschien kijkt Red Bull dan naar George. Maar voorlopig heeft Mercedes hem harder nodig dan andersom — en dat weet hij donders goed.”

Max Verstappen George Russell Mercedes Red Bull Racing

