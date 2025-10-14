user icon
icon

Weinig medelijden voor Hamilton bij Ferrari: "Met z'n f*cking honderd miljoen!"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Weinig medelijden voor Hamilton bij Ferrari: "Met z'n f*cking honderd miljoen!"
  • Gepubliceerd op 14 okt 2025 07:36
  • comments 9
  • Door: Jeroen Immink

Lewis Hamilton beleeft tot dusver een rampzalig eerste seizoen bij Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen in de Formule 1 wist in zijn debuutjaar bij de Scuderia nog geen enkel podium te behalen. Hoewel Hamilton op veel steun kan rekenen vanuit de F1-wereld, heeft Jack Plooij weinig medelijden met de Brit.

Hamilton zorgde begin 2024 voor opschudding door aan te kondigen dat hij Mercedes zou verlaten voor Ferrari. De Engelsman werd de opvolger van Carlos Sainz en met veel bombarie onthaald in Maranello. Tot nu toe verloopt het avontuur echter verre van vlekkeloos. De Ferrari is niet opgewassen tegen de bolides van McLaren en – sporadisch – Red Bull en Mercedes. Hamiltons hoogtepunt tot dusver blijft de overwinning in de sprintrace van China.

Meer over Ferrari 'Bom barst bij Ferrari: Leclerc maakt werk van vertrek, Vasseur maakt ruzie'

'Bom barst bij Ferrari: Leclerc maakt werk van vertrek, Vasseur maakt ruzie'

8 okt
 'Ferrari heeft spijt van vastleggen Lewis Hamilton'

'Ferrari heeft spijt van vastleggen Lewis Hamilton'

30 sep

'Met zijn f*ckning honderd miljoen!"

In het Ziggo Sport Race Café kan Plooij weinig sympathie opbrengen voor Hamilton. Volgens de voormalig pitreporter is er geen enkele reden om medelijden te hebben met de veertigjarige coureur. “We hoeven toch niet zielig te doen over Lewis Hamilton? Met z’n honderd f*cking miljoen euro. Een beetje lopen janken terwijl hij honderd miljoen verdient,” haalde Plooij fel uit.

De Nederlander vindt bovendien dat Hamilton wist waar hij aan begon. “Hallo zeg, die gozer krijgt honderd miljoen om daar te rijden. Hij wist wat de risico’s waren,” aldus Plooij, die ook wees op de slechte strategieën en gebrekkige communicatie bij Ferrari.

Vooraf leek er nog hoop op succes. Tijdens de wintertests in Bahrein maakte Ferrari indruk, herinnert Plooij zich. “Daar zag het er goed uit voor Ferrari, dus de verwachtingen waren hoog. Maar het lukt gewoon niet.”

Onrust binnen Ferrari

Ondertussen rommelt het binnen de Scuderia. Niet alleen Hamilton zou ontevreden zijn; ook Charles Leclerc zou met zijn entourage al in gesprek zijn met andere teams. Komend weekend krijgt Ferrari de kans op revanche tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten in Austin.

Paulie

Posts: 4.670

Ik was vanochtend zelfs na een 2e bakje sterke koffie nog wat suffig, maar ik open gpvandaag, lees de tirade van onze NL F1 huisclown Plooij en dat blijkt de ideale kickstart om deze dag lekker op gang te brengen. ik heb er zin an, at your service!

  • 3
  • 14 okt 2025 - 08:06
F1 Nieuws Formule 1 F1 Lewis Hamilton Jack Plooij Ferrari GP Verenigde Staten 2025

Reacties (9)

Login om te reageren
  • Paulie

    Posts: 4.672

    Ik was vanochtend zelfs na een 2e bakje sterke koffie nog wat suffig, maar ik open gpvandaag, lees de tirade van onze NL F1 huisclown Plooij en dat blijkt de ideale kickstart om deze dag lekker op gang te brengen. ik heb er zin an, at your service!

    • + 3
    • 14 okt 2025 - 08:06
    • ohnoname

      Posts: 84

      Beetje suffig na de 2e bak koffie? Jij verdient zeker geen f*cking 100 miljoen?

      • + 0
      • 14 okt 2025 - 08:46
    • Paulie

      Posts: 4.672

      Paulie verdient zeker f..cking 100 miljoen,
      hij krijgt het alleen f..cking niet...

      • + 0
      • 14 okt 2025 - 08:47
  • Redcarsmatter

    Posts: 5.467

    Jaloers, denk ik

    • + 1
    • 14 okt 2025 - 08:25
  • mario

    Posts: 14.309

    Jack Plooij was de eerste Lewis-hater vanaf het moment dat Max de F1 betrad... We hoefden aan het begin van het seizoen dan dus ook niet medelijden te hebben met Max, met bijna net zoveel f*cking miljoenen, maar toen hoorde je 'm niet...
    Ik denk dat het vooral jaloezie en afgunst is bij die veredelde tandarts....

    • + 1
    • 14 okt 2025 - 08:29
  • Edgar

    Posts: 1.697

    Dit noem ik nou: palingpopulisme

    • + 1
    • 14 okt 2025 - 08:30
    • mario

      Posts: 14.309

      Fluoride-populisme....

      Tenzij Plooij uit Volendam komt...

      • + 0
      • 14 okt 2025 - 08:31
    • Paulie

      Posts: 4.672

      palingpopulisme, nooit van gehoord...
      ik ken wel de palingsound, Pietje Veerman, we hadden het gisteren nog over 'm

      • + 0
      • 14 okt 2025 - 08:46
  • Knalpijp

    Posts: 2.125

    Plooij weet bijna alles en Mol weet alles!! Wat een clowns!!

    • + 1
    • 14 okt 2025 - 08:39

SG Grand Prix van Singapore

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

SGGrand Prix van Singapore

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
650
2
Mercedes
323
3
Ferrari
298
4
Red Bull Racing
290
5
Williams
102
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
68
8
Sauber
55
9
Haas F1
46
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.502
  • Podiums 132
  • Grand Prix 226
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (40)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar