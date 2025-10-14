Weinig medelijden voor Hamilton bij Ferrari: "Met z'n f*cking honderd miljoen!"

Lewis Hamilton beleeft tot dusver een rampzalig eerste seizoen bij Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen in de Formule 1 wist in zijn debuutjaar bij de Scuderia nog geen enkel podium te behalen. Hoewel Hamilton op veel steun kan rekenen vanuit de F1-wereld, heeft Jack Plooij weinig medelijden met de Brit.

Hamilton zorgde begin 2024 voor opschudding door aan te kondigen dat hij Mercedes zou verlaten voor Ferrari. De Engelsman werd de opvolger van Carlos Sainz en met veel bombarie onthaald in Maranello. Tot nu toe verloopt het avontuur echter verre van vlekkeloos. De Ferrari is niet opgewassen tegen de bolides van McLaren en – sporadisch – Red Bull en Mercedes. Hamiltons hoogtepunt tot dusver blijft de overwinning in de sprintrace van China.

'Met zijn f*ckning honderd miljoen!"

In het Ziggo Sport Race Café kan Plooij weinig sympathie opbrengen voor Hamilton. Volgens de voormalig pitreporter is er geen enkele reden om medelijden te hebben met de veertigjarige coureur. “We hoeven toch niet zielig te doen over Lewis Hamilton? Met z’n honderd f*cking miljoen euro. Een beetje lopen janken terwijl hij honderd miljoen verdient,” haalde Plooij fel uit.

De Nederlander vindt bovendien dat Hamilton wist waar hij aan begon. “Hallo zeg, die gozer krijgt honderd miljoen om daar te rijden. Hij wist wat de risico’s waren,” aldus Plooij, die ook wees op de slechte strategieën en gebrekkige communicatie bij Ferrari.

Vooraf leek er nog hoop op succes. Tijdens de wintertests in Bahrein maakte Ferrari indruk, herinnert Plooij zich. “Daar zag het er goed uit voor Ferrari, dus de verwachtingen waren hoog. Maar het lukt gewoon niet.”

Onrust binnen Ferrari

Ondertussen rommelt het binnen de Scuderia. Niet alleen Hamilton zou ontevreden zijn; ook Charles Leclerc zou met zijn entourage al in gesprek zijn met andere teams. Komend weekend krijgt Ferrari de kans op revanche tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten in Austin.