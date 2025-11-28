Max Verstappen gaat dit weekend in Qatar verder met zijn jacht op de wereldtitel in de Formule 1. Hij heeft nog maar 24 punten achterstand op WK-leider Lando Norris, en er kan nog van alles gebeuren. Jack Plooij is wat minder zeker van zijn zaak, en stelt dat Verstappen nog een wonder nodig heeft.

Verstappen schreef afgelopen weekend de Grand Prix van Las Vegas op zijn naam. De Nederlandse Red Bull-coureur was tevreden, maar de titel leek eigenlijk haast onmogelijk te worden. Verstappen had een wonder nodig, en een paar uur na de race vond dat wonder plaats. McLaren-coureurs Norris en Oscar Piastri werden immers gediskwalificeerd vanwege een te ver afgesleten bodemplank.

Verstappen staat daardoor nu op gelijke hoogte met Piastri, terwijl Norris nog slechts 24 punten voorsprong heeft. De Brit kan dit weekend wereldkampioen worden, maar dan moet hij na de race wel 25 punten of meer voorsprong hebben op zijn twee concurrenten. Verstappen kan op zijn beurt Qatar verlaten als de WK-leider, maar dan moet er iets geks gebeuren.

Heeft Verstappen nog een wonder nodig?

Ziggo Sport-reporter Jack Plooij werd in de ochtendshow van Radio 538 geconfronteerd met het wonder van Las Vegas, en plaatst er direct een kanttekening bij: "Nou, hij heeft nog een wondertje nodig hoor!"

Als er in de studio wordt gesteld dat Verstappen 'gewoon' kampioen gaat worden, blijft Plooij bij zijn standpunt: "Dat hopen we natuurlijk allemaal, maar er zit nog 24 puntjes tussen. En ja, er moeten gewoon nog een keer wat problemen komen bij McLaren. Als dat zo is, dan wordt die laatste race heel erg interessant. Dit weekend denk ik toch dat die McLarens de boventoon gaan voeren, ondanks dat Max de afgelopen twee keer in Qatar gewonnen heeft."

Vlijmscherpe Verstappen

Volgens Plooij is Verstappen wel in goede doen, en hij wijst naar zijn vlijmscherpe opmerkingen op de mediadag: "Hij gaf een interview aan een Engelse verslaggever, en die zei: 'Hoe belangrijk is het nou, die vijfde wereldtitel?' Toen zei Max alleen maar: 'Ja, vijf is beter dan vier!'"