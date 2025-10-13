user icon
icon

Stunt in de maak: "Max Verstappen wordt wereldkampioen"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Stunt in de maak: "Max Verstappen wordt wereldkampioen"
  • Gepubliceerd op 13 okt 2025 12:46
  • comments 6
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen maakt na zijn zeges in Italië en Azerbeidzjan weer kans op de wereldtitel in de Formule 1. Hij heeft nog een forse achterstand op de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris, maar dat maakt volgens Jacques Villeneuve niets uit. Hij heeft het volle vertrouwen in een nieuwe titel van Verstappen.

Verstappen leek kansloos te zijn voor een nieuwe wereldtitel in de Formule 1. Na een tegenvallende eerste seizoenshelft, had hij al acht tellen gehad, maar wist hij op wonderbaarlijke wijze weer op te staan. Het team van Red Bull past een aantal zaken aan, waardoor ze weer mee konden doen om de prijzen. Verstappen stond na de zomerstop in elke race op het podium, en wist te winnen in Monza en Bakoe. Hij profiteerde van fouten van Piastri en Norris, waardoor zijn achterstand is gekrompen.

Meer over Max Verstappen Verstappen ontvangt harde kritiek: "Heel erg dom dat hij dat niet doet!"

Verstappen ontvangt harde kritiek: "Heel erg dom dat hij dat niet doet!"

10 okt
 Herbert juicht: "Andere coureurs hebben Max Verstappen bijgehaald!"

Herbert juicht: "Andere coureurs hebben Max Verstappen bijgehaald!"

9 okt

'Verstappen wordt wereldkampioen'

Oud-wereldkampioen Jacques Villeneuve gelooft dan ook blind in Verstappen. De Canadees was te gast op het Festival dello Sport in Trento, waar hij werd gevraagd wie er dit jaar wereldkampioen gaat worden: "Verstappen, en het wordt zijn beste wereldtitel ooit. Dit omdat de twee coureurs van McLaren te veel last hebben van de druk. Ze moeten nu echt wakker worden."

Hoe goed is Verstappen echt?

Villeneuve steekt zijn bewondering voor Verstappen niet onder stoelen of banken. De Canadees is ook duidelijk als hij wordt gevraagd naar welke coureur het beste is over een enkele ronde: "Max. En hij is dat, omdat hij de beste is. Dit komt door het feit dat hij echt old skool is. Hij is ook heel erg goed op de simulator, hij racet er zelfs op. Maar hij is ook heel goed op de baan. Hij begrijpt de dingen die hij oefent."

"Hij geeft instructies aan de engineers, dingen die misschien zelfs tegen de data ingaan. En het is duidelijk dat hij vaak gelijk heeft. Niemand anders doet dat, en er is een heel logische reden voor: de anderen zijn niet zo goed als hij is."

F1 Nieuws Max Verstappen Jacques Villeneuve Red Bull Racing

Reacties (6)

Login om te reageren
  • beerkuh

    Posts: 3.788

    oei nou oppassen voor vertappen als zelfs dn Jack als zo van de toren blaast,

    • + 0
    • 13 okt 2025 - 12:49
    • Rimmer

      Posts: 12.868

      Als Jacques zegt dat Max de titel gaat pakken dan is hierbij formeel bewezen dat Max geen titel gaat pakken dit jaar. Nou, mooi. Hoeven we het daar niet meer over te hebben met elkaar.
      Wat doet het weer in Texas dit weekend?

      • + 0
      • 13 okt 2025 - 14:33
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.524

    "De kratten met Redbull komen jouw kant uit Sjakie".....aldus ouw-vriend Helmut.

    • + 0
    • 13 okt 2025 - 13:40
    • HarryLam

      Posts: 4.921

      Zeg maar gerust pallets.............

      • + 0
      • 13 okt 2025 - 14:23
  • Paulie

    Posts: 4.668

    Btw is het nieuwe album van Villeneuve al uit? Zou volgens de verhalen een ode aan Max Verstappen worden..

    • + 0
    • 13 okt 2025 - 13:52
    • Rimmer

      Posts: 12.868

      Private Paradise 2 zal in de loop van 2026 uit gaan komen en laat een volledig nieuwe en onbekende kant van Jacques horen. Er zal veel Gospel in voorkomen maar dan met een vleugje van Jacques typische nasale stemgeluid dat hij alleen heeft als hij Gospel zingt. Ook zal er naar verluidt een samenwerking met Doja Cat en Lil Kleine op te vinden zijn. Zelfs Piet Veerman, die Jacques ooit eens ontmoet heeft in een restaurant aan de haven, heeft meegewerkt aan een kort duet. Heel kort hoor, echt vreselijk kort. Maar toch.
      Private Paradise 2. Hou het in de gaten. Een eerste teaser kan rond de kerst verwacht worden.

      • + 0
      • 13 okt 2025 - 14:45

SG Grand Prix van Singapore

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

SGGrand Prix van Singapore

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
650
2
Mercedes
323
3
Ferrari
298
4
Red Bull Racing
290
5
Williams
102
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
68
8
Sauber
55
9
Haas F1
46
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar