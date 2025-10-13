Stunt in de maak: "Max Verstappen wordt wereldkampioen"

Max Verstappen maakt na zijn zeges in Italië en Azerbeidzjan weer kans op de wereldtitel in de Formule 1. Hij heeft nog een forse achterstand op de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris, maar dat maakt volgens Jacques Villeneuve niets uit. Hij heeft het volle vertrouwen in een nieuwe titel van Verstappen.

Verstappen leek kansloos te zijn voor een nieuwe wereldtitel in de Formule 1. Na een tegenvallende eerste seizoenshelft, had hij al acht tellen gehad, maar wist hij op wonderbaarlijke wijze weer op te staan. Het team van Red Bull past een aantal zaken aan, waardoor ze weer mee konden doen om de prijzen. Verstappen stond na de zomerstop in elke race op het podium, en wist te winnen in Monza en Bakoe. Hij profiteerde van fouten van Piastri en Norris, waardoor zijn achterstand is gekrompen.

'Verstappen wordt wereldkampioen'

Oud-wereldkampioen Jacques Villeneuve gelooft dan ook blind in Verstappen. De Canadees was te gast op het Festival dello Sport in Trento, waar hij werd gevraagd wie er dit jaar wereldkampioen gaat worden: "Verstappen, en het wordt zijn beste wereldtitel ooit. Dit omdat de twee coureurs van McLaren te veel last hebben van de druk. Ze moeten nu echt wakker worden."

Hoe goed is Verstappen echt?

Villeneuve steekt zijn bewondering voor Verstappen niet onder stoelen of banken. De Canadees is ook duidelijk als hij wordt gevraagd naar welke coureur het beste is over een enkele ronde: "Max. En hij is dat, omdat hij de beste is. Dit komt door het feit dat hij echt old skool is. Hij is ook heel erg goed op de simulator, hij racet er zelfs op. Maar hij is ook heel goed op de baan. Hij begrijpt de dingen die hij oefent."

"Hij geeft instructies aan de engineers, dingen die misschien zelfs tegen de data ingaan. En het is duidelijk dat hij vaak gelijk heeft. Niemand anders doet dat, en er is een heel logische reden voor: de anderen zijn niet zo goed als hij is."