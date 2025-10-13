user icon
Hoofdpijndossier voor Red Bull: Gridstraf lonkt voor Verstappen

Hoofdpijndossier voor Red Bull: Gridstraf lonkt voor Verstappen
  Gepubliceerd op 13 okt 2025 07:36
  4
  Door: Bob Plaizier

Max Verstappen is bezig met een sterke tweede seizoenshelft in de Formule 1. Hij wist twee van de vier races na de zomerstop te winnen, en is flink ingelopen op McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris. Bij Red Bull moeten ze opletten, want Verstappen staat op de rand van een gridstraf.

Verstappen zal in de komende races alles op alles gaan zetten om de strijd met Piastri en Norris nog spannender te maken. De Nederlandse Red Bull-coureur heeft na zijn zeges in Italië en Azerbeidzjan en zijn tweede plaats in Singapore het gat aardig verkleind. Red Bull heeft in de afgelopen weken grote stappen gezet, en de RB21 begint beter voor de dag te komen.

Hoe zit het met de motoronderdelen?

Maar Red Bull en Verstappen kunnen zich geen probleem meer veroorloven. Hij staat namelijk op de rand van een gridstraf, en dat heeft te maken met het maximaal aantal motorcomponenten die een team per auto per jaar mag gebruiken. Voor de meeste motoronderdelen geldt een maximum aantal van vier exemplaren, en Verstappen zit bij de ICE, de turbocharger, de MGU-H en de MGU-K al aan de limiet. Bij de Energy Store en de Control Electronics geldt er een limiet van twee exemplaren, en dat aantal heeft Verstappen ook bereikt. 

Tactische zet

Als Red Bull in de komende raceweekenden het besluit neemt om Verstappen te voorzien van nieuwe motoronderdelen, dan volgt er dus een gridstraf. Dit hoeft geen nadeel te zijn, want nieuwe motoronderdelen kunnen hem ook meer performance opleveren. In het verleden bleek dat vaker een juiste aanpak te zijn, en leverde dit coureurs een beslissend voordeel op. 

McLarens in hetzelfde schuitje

Voor Verstappen is dit overigens geen nadeel ten opzichte van zijn concurrenten, want Norris en Piastri zitten in hetzelfde schuitje. Ook de twee McLaren-coureurs ontvangen bij nieuwe motoronderdelen een gridstraf. Dit kan dus nog een rol gaan spelen in de laatste raceweekenden van het seizoen.

Larry Perkins

Posts: 60.562

Van de drie (Verstappen, Norris en Piastri) is in de praktijk gebleken dat Max het makkelijkst van achteren naar voren kan rijden, dus als ze een gelijkwaardige gridpenalty krijgen heeft Verstappen een voordeeltje te pakken...

  • 1
  • 13 okt 2025 - 09:02
Reacties (4)

  • red slow

    Posts: 3.230

    Dat word een wissel in Brazilië denk ik. Lijkt de meest logische tijdens een sprint weekend.

    • + 0
    • 13 okt 2025 - 08:40
    • da_bartman

      Posts: 6.182

      Want?

      • + 0
      • 13 okt 2025 - 09:06
    • red slow

      Posts: 3.230

      Omdat je de motor onderdelen kunt wisselen voor de start van SQ1 en dan krijg je de straf tijdens de sprintrace ipv hoofdrace.

      Brazilië is een circuit waar je kunt inhalen en als dat niet lukt tijdens de sprint dan zijn de punten die eventueel verliest minder.

      • + 0
      • 13 okt 2025 - 09:15
  • Larry Perkins

    Posts: 60.562

    Van de drie (Verstappen, Norris en Piastri) is in de praktijk gebleken dat Max het makkelijkst van achteren naar voren kan rijden, dus als ze een gelijkwaardige gridpenalty krijgen heeft Verstappen een voordeeltje te pakken...

    • + 1
    • 13 okt 2025 - 09:02

