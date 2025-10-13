Hoofdpijndossier voor Red Bull: Gridstraf lonkt voor Verstappen

Max Verstappen is bezig met een sterke tweede seizoenshelft in de Formule 1. Hij wist twee van de vier races na de zomerstop te winnen, en is flink ingelopen op McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris. Bij Red Bull moeten ze opletten, want Verstappen staat op de rand van een gridstraf.

Verstappen zal in de komende races alles op alles gaan zetten om de strijd met Piastri en Norris nog spannender te maken. De Nederlandse Red Bull-coureur heeft na zijn zeges in Italië en Azerbeidzjan en zijn tweede plaats in Singapore het gat aardig verkleind. Red Bull heeft in de afgelopen weken grote stappen gezet, en de RB21 begint beter voor de dag te komen.

Hoe zit het met de motoronderdelen?

Maar Red Bull en Verstappen kunnen zich geen probleem meer veroorloven. Hij staat namelijk op de rand van een gridstraf, en dat heeft te maken met het maximaal aantal motorcomponenten die een team per auto per jaar mag gebruiken. Voor de meeste motoronderdelen geldt een maximum aantal van vier exemplaren, en Verstappen zit bij de ICE, de turbocharger, de MGU-H en de MGU-K al aan de limiet. Bij de Energy Store en de Control Electronics geldt er een limiet van twee exemplaren, en dat aantal heeft Verstappen ook bereikt.

Tactische zet

Als Red Bull in de komende raceweekenden het besluit neemt om Verstappen te voorzien van nieuwe motoronderdelen, dan volgt er dus een gridstraf. Dit hoeft geen nadeel te zijn, want nieuwe motoronderdelen kunnen hem ook meer performance opleveren. In het verleden bleek dat vaker een juiste aanpak te zijn, en leverde dit coureurs een beslissend voordeel op.

McLarens in hetzelfde schuitje

Voor Verstappen is dit overigens geen nadeel ten opzichte van zijn concurrenten, want Norris en Piastri zitten in hetzelfde schuitje. Ook de twee McLaren-coureurs ontvangen bij nieuwe motoronderdelen een gridstraf. Dit kan dus nog een rol gaan spelen in de laatste raceweekenden van het seizoen.