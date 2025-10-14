user icon
Druk neemt toe: "Die ijskoude Oscar Piastri bestaat niet meer"

Druk neemt toe: "Die ijskoude Oscar Piastri bestaat niet meer"
  • Gepubliceerd op 14 okt 2025 11:22
  • comments 6
  • Door: Bob Plaizier

Oscar Piastri gaat in de laatste fase van het seizoen zijn voorsprong op Lando Norris en Max Verstappen verdedigen. De normaal gesproken zo koele Australiër staat onder grote druk, en volgens Johnny Herbert wordt het hem nu te veel. Hij stelt dat Piastri barstjes begint te vertonen.

Piastri leek lange tijd alleen rekenen te moeten houden met zijn McLaren-teamgenoot Lando Norris. Na de zomerstop breidde hij direct zijn voorsprong uit in Zandvoort door te winnen, terwijl Norris uitviel. In de races daarna had hij het zwaar, en kreeg hij te maken met een aantal opmerkelijke teamorders van McLaren. Hij zag hoe Max Verstappen twee Grands Prix wist te winnen, waardoor de Red Bull-coureur weer terug lijkt te zijn in de strijd om de titel.

'Die Piastri bestaat niet meer'

Oud-coureur en voormalig FIA-steward Johnny Herbert mengt zich ook in de discussie omtrent Piastri. De Brit geeft zijn mening over de zaak bij Betting Lounge: "We zien kleine, subtiele barstjes ontstaan bij Oscar. In al zijn commentaren komt de druk bij hem naar boven. De ijskoude Oscar Piastri, waar iedereen het aan het begin van het seizoen over had, bestaat gewoon niet meer."

De druk neemt toe

Herbert vindt het verder niet vreemd dat Piastri de druk begint te voelen. De begin dit jaar ontslagen FIA-steward gaat verder met zijn uitleg: "De druk bouwt zich op, en wanneer die pan echt begint te koken in een titelstrijd, is het degene met de sterkste mentale weerbaarheid die overeind blijft. Oscar moet het negatieve resultaat uit Singapore van zich af zien te schudden en met een positieve mindset naar de volgende race gaan."

Heeft Norris een voordeel?

Volgens Herbert is het wel zo dat Norris een streepje voor heeft bij McLaren: "Het was in Singapore geen perfect resultaat voor Lando, maar hij finishte wel voor Oscar. Het verschil is nu nog maar 22 punten. Lando zet Oscar onder druk, maar hij doet het tegelijkertijd uitstekend. Hij laat weer zijn snelheid zien, en ze zitten enorm dicht bij elkaar."

dumdumdum

Posts: 2.692

De aankomende paar races zijn belangrijk voor Piastri om te beslissen of dat hij bij McLaren wil blijven. Als Norris voorgetrokken wordt en Piastri wint toch het kampioenschap, dan gaat hij weg. Dan zie ik Ferrari Hamilton wel de laan uit sturen om ruimte te maken voor Piastri. Hamilton kan dan 1... [Lees verder]

  • 1
  • 14 okt 2025 - 11:56
Reacties (6)

  • shakedown

    Posts: 1.451

    Uiteraard loopt de druk op. Ook Norris voelt die druk.

    - Piastri maakt een slecht weekeind mee, Norris komt dichterbij, Piastri voelt meer druk.

    - Norris maakt een slecht weekeind mee, Piastri loopt uit, Norris voelt druk.

    Uiteindelijk zal de echte druk pas in de laatste 3 wedstrijden ofzo echt gaan gelden. Tot die tijd is alles nog open en moeten de rijders zich vooral druk maken op maximaal scoren. En niet focussen op het kampioenschap. Daarbij kan Piastri iets meer tactisch rijden en moet Norris alles of niets gaan rijden.

    • + 0
    • 14 okt 2025 - 11:44
    • dumdumdum

      Posts: 2.692

      Max wint 4 races op rij en loopt in. Piastri en Norris voelen druk.

      • + 0
      • 14 okt 2025 - 11:57
  • dumdumdum

    Posts: 2.692

    De aankomende paar races zijn belangrijk voor Piastri om te beslissen of dat hij bij McLaren wil blijven. Als Norris voorgetrokken wordt en Piastri wint toch het kampioenschap, dan gaat hij weg. Dan zie ik Ferrari Hamilton wel de laan uit sturen om ruimte te maken voor Piastri. Hamilton kan dan 1 jaar bij McLaren rijden en met pensioen gaan.

    • + 1
    • 14 okt 2025 - 11:56
    • Avb1

      Posts: 178

      Ferrari zal net als Mercedes eerst kijken wat Verstappen zal gaan doen als de RB slecht is....

      • + 0
      • 14 okt 2025 - 13:12
  • UserEvO

    Posts: 161

    Resume Overflakkee: een Engelsman (Herbert) denkt dat Piastri de druk niet aankan.....of will zelf Engelse Herbert omdat de druk via hem ook nog een opgevoerd wordt om de Engelse Norris maar te laten winnen? Is het deel van deze (stille) wens dat Norris moet winnen ipv Piastri? Ik denk dat Piastri beter tegen de druk kan dan Norris. Norris gaat dan over zijn grenzen heen en veroorzaakt allerlei ongelukkige acties.

    • + 1
    • 14 okt 2025 - 12:11
    • Polleke2

      Posts: 1.762

      Zo is het gewoon Johnnie zit zijn eigen lekker af te beren als er een engelse coureur genoemd wordt.
      Meer bevooroordeelt kunnen ze haast niet worden en dan te bedenken dat deze man jaren lang steward is geweest.belachelijk gewoon/

      • + 1
      • 14 okt 2025 - 12:26

