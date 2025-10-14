Druk neemt toe: "Die ijskoude Oscar Piastri bestaat niet meer"

Oscar Piastri gaat in de laatste fase van het seizoen zijn voorsprong op Lando Norris en Max Verstappen verdedigen. De normaal gesproken zo koele Australiër staat onder grote druk, en volgens Johnny Herbert wordt het hem nu te veel. Hij stelt dat Piastri barstjes begint te vertonen.

Piastri leek lange tijd alleen rekenen te moeten houden met zijn McLaren-teamgenoot Lando Norris. Na de zomerstop breidde hij direct zijn voorsprong uit in Zandvoort door te winnen, terwijl Norris uitviel. In de races daarna had hij het zwaar, en kreeg hij te maken met een aantal opmerkelijke teamorders van McLaren. Hij zag hoe Max Verstappen twee Grands Prix wist te winnen, waardoor de Red Bull-coureur weer terug lijkt te zijn in de strijd om de titel.

'Die Piastri bestaat niet meer'

Oud-coureur en voormalig FIA-steward Johnny Herbert mengt zich ook in de discussie omtrent Piastri. De Brit geeft zijn mening over de zaak bij Betting Lounge: "We zien kleine, subtiele barstjes ontstaan bij Oscar. In al zijn commentaren komt de druk bij hem naar boven. De ijskoude Oscar Piastri, waar iedereen het aan het begin van het seizoen over had, bestaat gewoon niet meer."

De druk neemt toe

Herbert vindt het verder niet vreemd dat Piastri de druk begint te voelen. De begin dit jaar ontslagen FIA-steward gaat verder met zijn uitleg: "De druk bouwt zich op, en wanneer die pan echt begint te koken in een titelstrijd, is het degene met de sterkste mentale weerbaarheid die overeind blijft. Oscar moet het negatieve resultaat uit Singapore van zich af zien te schudden en met een positieve mindset naar de volgende race gaan."

Heeft Norris een voordeel?

Volgens Herbert is het wel zo dat Norris een streepje voor heeft bij McLaren: "Het was in Singapore geen perfect resultaat voor Lando, maar hij finishte wel voor Oscar. Het verschil is nu nog maar 22 punten. Lando zet Oscar onder druk, maar hij doet het tegelijkertijd uitstekend. Hij laat weer zijn snelheid zien, en ze zitten enorm dicht bij elkaar."