Max Verstappen geldt nog steeds als de grote man in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull-coureur komt uit een echte racefamilie, en bracht in zijn jeugd ook veel tijd door met Michael Schumacher. Hij haalt herinneringen op aan de vakanties met de F1-legende.

Verstappens vader Jos en Schumacher waren goede vrienden en in 1994 waren ze ook teamgenoten bij Benetton. Na hun seizoen in hetzelfde team brachten ze veel tijd met elkaar door, en dat zorgde ervoor dat Max Verstappen in zijn jonge jaren Schumacher vaak zag. Met enige regelmaat gaan er dan ook foto's het internet over van de jonge Max en Schumacher in de paddock.

Goede herinneringen

Verstappen denkt met een goed gevoel terug aan deze mooie momenten. In The Road Rat spreekt de Red Bull-coureur zich uit: "Hij en mijn vader waren vrienden. Soms gingen we samen op vakantie. Ik heb daar nog video's van! Het zijn goede herinneringen, dat is één ding dat zeker is!"

Een echte familieman

Verstappen leerde door zijn vakanties met de F1-legende ook een andere kant van hem kennen: "Ik vind het mooi dat Michael een echte familieman was. Op de baan was hij echt enorm gefocust, puur gericht op prestaties, maar als hij thuiskwam, zorgde hij voor zijn gezin en zorgde hij ervoor dat ze ook genoeg aandacht kregen."

"Dat was heel erg mooi om te zien. Een voorbeeld van hoe je je eigen leven kunt leiden. Michael Schumacher vertegenwoordigt voor mij de coureur die altijd hard werkte en alles gaf wat hij had. Er waren gewoon geen compromissen. Het enige dat telde, was dat hij won, het maakte niet uit hoe, als hij maar won."

Hoe gaat het met Schumacher?

Hoe het nu met Schumacher gaat, is niet helemaal duidelijk. De zevenvoudig wereldkampioen raakte jaren geleden zwaargewond bij een ski-ongeval. Zijn familie houdt hem buiten de publiciteit, en slechts een handjevol mensen mogen hem bezoeken.