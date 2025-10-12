user icon
'Max Verstappen gaat grootste F1-comeback ooit maken'
  • Gepubliceerd op 12 okt 2025 10:39
  • comments 10
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen heeft zicht in de afgelopen weken teruggevochten in de strijd om de wereldtitel in de Formule 1. Het zou een enorme stunt zijn als hij het alsnog voor elkaar krijgt, maar volgens Johnny Herbert is het wel iets tot wat Verstappen in staat is.

Verstappen is op een geweldige wijze aan de tweede seizoenshelft in de Formule 1 begonnen. Na de zomerstop was er niemand die het beter deed dan hij. Hij werd tweede in Zandvoort en Singapore, en wist de Grands Prix van Italië en Azerbeidzjan op zijn naam te schrijven.

In die races profiteerde hij ook van de problemen van de concurrentie van McLaren. Oscar Piastri en Lando Norris vielen allebei een keertje uit, en ze verloren allebei een flink deel van hun voorsprong op Verstappen.

Grootste comeback ooit 

Veel kenners en volgers denken dat Verstappens kansen op de wereldtitel met de dag toenemen. Ook oud-coureur Johnny Herbert begint er weer in te geloven, zo stelt hij bij Betting Lounge: "Ik denk dat het een van de grootste comebacks ooit zou zijn in de Formule 1. Het is immers iets waar niemand meer aan had gedacht. Het leek allemaal wel beslist te zijn. Het zou een 1-2tje voor de papaja's worden, punt uit. Maar als er iemand op de grid is die dit kan flikken, is het Max."

Twijfel bij McLaren 

Bij McLaren moeten ze nu het hoofd koel houden. Precies dat is hetgeen wat in de afgelopen weken niet altijd goed ging, zo weet ook Herbert: "Die twijfel is eigenlijk in de afgelopen vijf jaar al gezaaid! Iedereen weet dat je gaat verliezen als je met Max op de baan vecht. Hij heeft een bepaalde uitstraling opgebouwd, en hij is niet van plan die te verbergen. Integendeel, hij gebruikt die juist optimaal. Maar zelf is hij daar helemaal niet mee bezig."

Verstappen staat momenteel derde in de strijd om de wereldtitel. Hij heeft een forse achterstand op de McLarens van Piastri en Norris.

Regenrace



En dat na een race waarbij George Russell manmoedig het tegendeel liet zien. Herbert, de 'moehaha' analist van de week.

  
  12 okt 2025 - 12:59
  M@ximumOverdrive

    

    Die Herbert is er maar druk mee

    
    12 okt 2025 - 10:41
    Regenrace

      

      En dat na een race waarbij George Russell manmoedig het tegendeel liet zien. Herbert, de 'moehaha' analist van de week.

      
      12 okt 2025 - 12:59
  Dale U

    

    Als we uitslagen krijgen a la Singapore, dan heeft Max, Oscar en Lando in maart 2026 "bijgehaald". Voor de media zijn deze speculaties heerlijk, je kunt er avonden mee vullen.

    
    12 okt 2025 - 10:46
    Knookie.nl

      

      Eens. Zeaar overhyped, dst Max kampioen kan worden.

      Kans is klein. De McLarens moeten uitvallen of écht slechte dagen hebben én tegelijkertijd moet het allemaal met Verstappen mee zitten. Geen pech, geen ongelukken, geen straffen etc.

      Ik ben nuchter genoeg om te zeggen dat ik dat niet zie gebeuren.

      
      12 okt 2025 - 11:11
  Pietje Bell

    

    Op Twitter postte iemand een foto waarop te zien is dat er deze week exclusieve foto's
    van Max zijn verjaardag in de nieuwste Privé staan.

    https://postimg.cc/crdBkhv6

    Op hetzelfde moment schreef de Telegraaf er over met een video:

    https://www.telegraaf(.)nl/video/groot-geluk-tussen-max-verstappen-en-kelly-piquet-spat-hier-vanaf/95826397.html

    Kan iemand hier screenshots van dat artikel maken en hier posten? Schijnen meer foto's
    in te staan dan de 5 die vorige week vrij zijn gegeven.

    
    12 okt 2025 - 11:21
  Ouw-sjagerijn

    

    Johnny zit weer op z'n spreek stoel hoor en is zomaar fanboy geworden van Max.
    Wil hij nou echt in 'n goed blaadje komen bij de Maxfans?....echt?

    
    12 okt 2025 - 11:36
    schwantz34

      

      Iemand die zoals Johnny een paar dagen geleden Lando en Sjors nog op hetzelfde niveau plaatste als Max is gewoon rijp voor opname in één of ander ram vol F1 Brits gekkenhuis, daar gaan deze optimistische woorden echt geen spatje aan veranderen Ouw!

      
      12 okt 2025 - 11:47
    Ouw-sjagerijn

      

      Nou, Johnny wil gewoon vriendjes hebben hier.

      
      12 okt 2025 - 12:26
  Sambalbei

    

    comeback? Was hij gestopt dan?

    
    12 okt 2025 - 14:06
  Glasvezelcoureur

    

    Wat Herbert volgens mij probeert, is de druk te verhogen bij Verstappen...

    
    12 okt 2025 - 14:37

