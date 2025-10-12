'Max Verstappen gaat grootste F1-comeback ooit maken'

Max Verstappen heeft zicht in de afgelopen weken teruggevochten in de strijd om de wereldtitel in de Formule 1. Het zou een enorme stunt zijn als hij het alsnog voor elkaar krijgt, maar volgens Johnny Herbert is het wel iets tot wat Verstappen in staat is.

Verstappen is op een geweldige wijze aan de tweede seizoenshelft in de Formule 1 begonnen. Na de zomerstop was er niemand die het beter deed dan hij. Hij werd tweede in Zandvoort en Singapore, en wist de Grands Prix van Italië en Azerbeidzjan op zijn naam te schrijven.

In die races profiteerde hij ook van de problemen van de concurrentie van McLaren. Oscar Piastri en Lando Norris vielen allebei een keertje uit, en ze verloren allebei een flink deel van hun voorsprong op Verstappen.

Grootste comeback ooit

Veel kenners en volgers denken dat Verstappens kansen op de wereldtitel met de dag toenemen. Ook oud-coureur Johnny Herbert begint er weer in te geloven, zo stelt hij bij Betting Lounge: "Ik denk dat het een van de grootste comebacks ooit zou zijn in de Formule 1. Het is immers iets waar niemand meer aan had gedacht. Het leek allemaal wel beslist te zijn. Het zou een 1-2tje voor de papaja's worden, punt uit. Maar als er iemand op de grid is die dit kan flikken, is het Max."

Twijfel bij McLaren

Bij McLaren moeten ze nu het hoofd koel houden. Precies dat is hetgeen wat in de afgelopen weken niet altijd goed ging, zo weet ook Herbert: "Die twijfel is eigenlijk in de afgelopen vijf jaar al gezaaid! Iedereen weet dat je gaat verliezen als je met Max op de baan vecht. Hij heeft een bepaalde uitstraling opgebouwd, en hij is niet van plan die te verbergen. Integendeel, hij gebruikt die juist optimaal. Maar zelf is hij daar helemaal niet mee bezig."

Verstappen staat momenteel derde in de strijd om de wereldtitel. Hij heeft een forse achterstand op de McLarens van Piastri en Norris.