Oscar Piastri is bezig met een lastige periode van het seizoen. Hij leek de grote titelfavoriet te zijn, maar in de afgelopen weken maakte hij foutjes en reageerde hij woest op een besluit van zijn team McLaren. Volgens Ralf Schumacher zou Piastri de ideale opvolger van Max Verstappen zijn bij Red Bull.

Verstappen heeft het gat met de McLarens van Piastri en Lando Norris in de afgelopen weken flink verkleind. Hij wordt nu zelfs weer gezien als een outsider voor de wereldtitel, terwijl Piastri begint te wankelen. In Azerbeidzjan crashte hij, terwijl zijn team McLaren in Singapore weigerde in te grijpen na een clash met zijn teamgenoot Norris. Het resulteerde in veel frustratie bij Piastri.

Oud-coureur Ralf Schumacher denkt dat er veel speelt op de achtergrond. In de podcast Backstage Boxengasse suggereert Schumacher dat Piastri's manager een nieuw team zoekt: "Ik denk dat de omgeving in deze situatie heel bepalend is. Ik weet niet zeker of hij nu het beste advies ontvangt, dat kun je aan zijn gezichtsuitdrukking aflezen. Dat is vooral aan zijn manager Mark Webber te zien. Die heeft zelf natuurlijk ook best wat meegemaakt. Hij is enorm achterdochtig."

"Je merkt ook dat hij altijd het idee heeft dat zijn rijder als nummer één moet worden gezien door het team. Dat zit nu ook een beetje in het hoofd van Piastri, denk ik. Piastri pakt het ook vrij slim aan. Hij zet het team duidelijk onder druk. Je hoort ook dat Webber op zoek is naar een ander team. Ik ken Mark een beetje, en ik zag dat hij niet blij was na een aantal races dit jaar."

Opvolger van Verstappen?

Volgens Schumacher kan Piastri overal een contract tekenen: "Ik denk dat hij overal terecht zou kunnen. Als Max weg zou gaan uit de sport, dan zou hij naar Red Bull kunnen gaan. Zeker nu Horner daar weg is. Blijkbaar hebben er al gesprekken plaatsgevonden met Webber. Maar een coureur als Oscar kan overal wel een zitje bemachtigen, denk ik."