Schumacher: "Piastri kan Verstappen opvolgen bij Red Bull"
  • Gepubliceerd op 11 okt 2025 10:39
  • comments 2
  • Door: Bob Plaizier

Oscar Piastri is bezig met een lastige periode van het seizoen. Hij leek de grote titelfavoriet te zijn, maar in de afgelopen weken maakte hij foutjes en reageerde hij woest op een besluit van zijn team McLaren. Volgens Ralf Schumacher zou Piastri de ideale opvolger van Max Verstappen zijn bij Red Bull.

Verstappen heeft het gat met de McLarens van Piastri en Lando Norris in de afgelopen weken flink verkleind. Hij wordt nu zelfs weer gezien als een outsider voor de wereldtitel, terwijl Piastri begint te wankelen. In Azerbeidzjan crashte hij, terwijl zijn team McLaren in Singapore weigerde in te grijpen na een clash met zijn teamgenoot Norris. Het resulteerde in veel frustratie bij Piastri.

De rol van Mark Webber

Oud-coureur Ralf Schumacher denkt dat er veel speelt op de achtergrond. In de podcast Backstage Boxengasse suggereert Schumacher dat Piastri's manager een nieuw team zoekt: "Ik denk dat de omgeving in deze situatie heel bepalend is. Ik weet niet zeker of hij nu het beste advies ontvangt, dat kun je aan zijn gezichtsuitdrukking aflezen. Dat is vooral aan zijn manager Mark Webber te zien. Die heeft zelf natuurlijk ook best wat meegemaakt. Hij is enorm achterdochtig."

"Je merkt ook dat hij altijd het idee heeft dat zijn rijder als nummer één moet worden gezien door het team. Dat zit nu ook een beetje in het hoofd van Piastri, denk ik. Piastri pakt het ook vrij slim aan. Hij zet het team duidelijk onder druk. Je hoort ook dat Webber op zoek is naar een ander team. Ik ken Mark een beetje, en ik zag dat hij niet blij was na een aantal races dit jaar."

Opvolger van Verstappen?

Volgens Schumacher kan Piastri overal een contract tekenen: "Ik denk dat hij overal terecht zou kunnen. Als Max weg zou gaan uit de sport, dan zou hij naar Red Bull kunnen gaan. Zeker nu Horner daar weg is. Blijkbaar hebben er al gesprekken plaatsgevonden met Webber. Maar een coureur als Oscar kan overal wel een zitje bemachtigen, denk ik."

Pietje Bell

Posts: 31.433

In 2020 heeft Lando zijn bedrijf Quadrant gelanceerd. Gisteren zag iemand dat hij
toen meteen Zak Brown als 'director and CEO' heeft benoemd. Kennelijk had hij toen
al een enorme vertrouwensband met Zak.

Afgelopen juli heeft Lando een aanzienlijk belang aan Veloci Media verkocht.
Op dat mom... [Lees verder]

  • 4
  • 11 okt 2025 - 10:57
F1 Nieuws Max Verstappen Ralf Schumacher Oscar Piastri McLaren Red Bull Racing

Reacties (2)

Login om te reageren
  • Pietje Bell

    Posts: 31.433

    In 2020 heeft Lando zijn bedrijf Quadrant gelanceerd. Gisteren zag iemand dat hij
    toen meteen Zak Brown als 'director and CEO' heeft benoemd. Kennelijk had hij toen
    al een enorme vertrouwensband met Zak.

    Afgelopen juli heeft Lando een aanzienlijk belang aan Veloci Media verkocht.
    Op dat moment heeft ook Zak zich teruggetrokken uit het bedrijf als director and CEO.

    Hier is in de lange lijst van The Companies House te zien welke petten Zak allemaal
    draagt: Het 9e item gaat over Quadrant.

    https://find-and-update.company-information.service.gov.uk/officers/tlBaPXCoadPcAQXcuqAnmE3UhQM/appointments

    Het 9e item:

    https://pbs.twimg(.)com/media/G251cBoWQAAMoY3?format=jpg&name=900x900

    Zak en Quadrant beëindigen hun contract op 11 juli 2025:

    https://pbs.twimg(.)com/media/G252vqgWoAAUplA?format=jpg&name=medium


    Het lijkt me niet prettig voor Piastri als je weet dat Zak en Lando zo close met elkaar zijn.

    • + 4
    • 11 okt 2025 - 10:57
    • John6

      Posts: 11.108

      Klopt ik zag gister dacht ik dat document al bij Cameron op youtube, dit gaat geen gezellige tijd worden de laatste 6 races, eigenlijk wou Zak Oscar niet eens dat was Stella.

      Al deze info die zal Oscar ook zeker kennen, ga er maar vanuit dat het vanaf nu niet zo vriendelijk er meer aan toe zal gaan op het circuit.

      Wat iedereen, of de meeste ook al dachten, is wat je zag dat Zak aan Lando zijn kant staat, en dat klopt dus ook gewoon.

      • + 1
      • 11 okt 2025 - 14:36

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
650
2
Mercedes
323
3
Ferrari
298
4
Red Bull Racing
290
5
Williams
102
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
68
8
Sauber
55
9
Haas F1
46
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

