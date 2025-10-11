user icon
Eindelijk rust: Verstappen kan bijkomen na F1-zeges en Nürburgring-succes

  • Gepubliceerd op 11 okt 2025 11:40
  • comments 19
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen heeft een drukke maand achter de rug. Hij was niet alleen succesvol in de Formule 1, hij liet ook zijn GT3-droom in vervulling gaan op de Nürburgring Nordschleife. Voor het eerst sinds de zomerstop is Verstappen dit weekend niet te vinden op een circuit. Het is een zeldzaam vrij weekend voor de regerend wereldkampioen.

Met een overvolle Formule 1-kalender en veel reisdagen is het voor de coureurs en het teampersoneel een extreem zwaar seizoen. In de maand augustus konden ze genieten van een aantal vrije weken, en op 31 augustus kwamen ze weer in actie bij de Grand Prix van Nederland. Verstappen kwam in zijn thuisrace als tweede over de streep achter racewinnaar Oscar Piastri. Eén week later schreef Verstappen de Grand Prix van Italië op het circuit van Monza op zijn naam.

Debuut op de Nordschleife

Na zijn zege in Monza reisde Verstappen door naar de Duitse Eiffel, waar hij op de Nürburgring Nordschleife in actie kwam tijdens een NLS-race. Samen met simracer Chris Lulham kwam hij in actie in een teruggeschroefde Porsche Cayman GT4. Verstappen deed dit om zijn Permit A te halen, met deze licentie mag een coureur ook met GT3-bolides rijden op de iconische Nürburgring. Verstappen slaagde met vlag en wimpel voor deze test, en kon direct doorreizen naar Azerbeidzjan.

Juichen in Azerbeidzjan

Een paar dagen na zijn eerste race op de Nürburgring moest Verstappen zich namelijk melden in Bakoe voor de Grand Prix van Azerbeidzjan. In de verraderlijke straten van de Azerbeidzjaanse hoofdstad reed Verstappen een foutloos weekend, en wist hij zijn tweede Grand Prix van de maand september te winnen.

Zege op de Nordschleife

Zijn collega's waaierden daarna de wereld over om te genieten van een paar vrije dagen. Verstappen pakte echter weer zijn helm en zijn koffer, en stapte in zijn privéjet. Slechts twee weken na het behalen van zijn Permit A, maakte hij namelijk zijn GT3-debuut op de Nürburgring Nordschleife. Samen met Lulham deelde hij een Ferrari 296 GT3, en ze waren direct succesvol in de NLS-race.

Ze grepen net naast de pole position, maar Verstappen maakte alles goed bij de start door de leiding te pakken. Verstappen sloeg een enorm gat, en Lulham wist de zege naar huis te rijden. Verstappen genoot van dit avontuur, maar moest daarna direct weer aan de bak. Verstappen kwam afgelopen weekend namelijk in actie in Singapore. Op het circuit van Marina Bay werd hij tweede achter George Russell, en deed hiermee goede zaken in de strijd om het wereldkampioenschap.

Succesvolle weken

In een maand tijd heeft Verstappen zijn achterstand op de McLarens in het wereldkampioenschap verkleind. Daarnaast wist hij ook te schitteren op de Nordschleife. Verstappen kan met een goed gevoel terugkijken op de afgelopen weken, maar heeft nu dus even vrij. Dit is echter van korte duur, want in de komende twee weken moet hij racen in Austin en Mexico.

Reacties (19)

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

