Na zijn zeges in Italië en Azerbeidzjan en zijn tweede plaats in Singapore lijkt Max Verstappen weer kans te maken op de wereldtitel. Ook David Coulthard wil een nieuwe titel voor Verstappen niet uitsluiten, en hij stelt zelfs dat George Russell hem kan gaan helpen.

Lange tijd leek het erop dat McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris onderling uit zouden gaan maken wie er wereldkampioen wordt. Verstappen maakte na de zomerstop een groot gedeelte van zijn achterstand goed, en profiteerde van de problemen bij McLaren. In Singapore kwam Verstappen afgelopen weekend als tweede over de streep, maar wist hij Piastri en Norris wel achter zich te houden.

Ontwikkeling van de auto

Oud-coureur en huidig analist David Coulthard gelooft weer in de kansen van Verstappen. Bij Channel 4 looft hij de houding van Verstappen: "Hij is op een gelukkige plek wat betreft de ontwikkeling van de auto. Aan het begin van het jaar was hij best gefrustreerd, omdat het leek alsof ze geen vooruitgang boekten. En dat is precies wat een coureur wil: onderdeel zijn van die beweging. En nu komt hij steeds dichter bij de titelstrijd."

De kracht van Verstappen

Coulthard wijst naar het sterke punt van Verstappen: "Ik denk dat hij zichzelf in een bepaalde mentale staat heeft gebracht. Op mentaal gebied heeft hij waarschijnlijk tegen zichzelf gezegd: 'Ik zal het kampioenschap deze keer waarschijnlijk niet winnen, en dat is oké'."

Sleutelrol voor Russell?

Nu komt die wereldtitel tóch weer in zicht, en volgens Coulthard is Verstappen zeker niet kansloos. De Schotse oud-coureur wijst naar Mercedes-coureur, die steeds beter in vorm komt en afgelopen weekend de Grand Prix van Singapore won: "Als George Russell punten blijft scoren ten koste van Piastri en Norris, dan kan Max tijdens de finale op het circuit van Yas Marina in Abu Dhabi zeker nog een rol van betekenis gaan spelen."