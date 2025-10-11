user icon
Sleutelrol voor Russell in titelstrijd: "Door hem maakt Verstappen nog kans"

Sleutelrol voor Russell in titelstrijd: "Door hem maakt Verstappen nog kans"
  Gepubliceerd op 11 okt 2025 12:41
  • comments 9
  Door: Bob Plaizier

Na zijn zeges in Italië en Azerbeidzjan en zijn tweede plaats in Singapore lijkt Max Verstappen weer kans te maken op de wereldtitel. Ook David Coulthard wil een nieuwe titel voor Verstappen niet uitsluiten, en hij stelt zelfs dat George Russell hem kan gaan helpen.

Lange tijd leek het erop dat McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris onderling uit zouden gaan maken wie er wereldkampioen wordt. Verstappen maakte na de zomerstop een groot gedeelte van zijn achterstand goed, en profiteerde van de problemen bij McLaren. In Singapore kwam Verstappen afgelopen weekend als tweede over de streep, maar wist hij Piastri en Norris wel achter zich te houden.

Ontwikkeling van de auto

Oud-coureur en huidig analist David Coulthard gelooft weer in de kansen van Verstappen. Bij Channel 4 looft hij de houding van Verstappen: "Hij is op een gelukkige plek wat betreft de ontwikkeling van de auto. Aan het begin van het jaar was hij best gefrustreerd, omdat het leek alsof ze geen vooruitgang boekten. En dat is precies wat een coureur wil: onderdeel zijn van die beweging. En nu komt hij steeds dichter bij de titelstrijd."

De kracht van Verstappen

Coulthard wijst naar het sterke punt van Verstappen: "Ik denk dat hij zichzelf in een bepaalde mentale staat heeft gebracht. Op mentaal gebied heeft hij waarschijnlijk tegen zichzelf gezegd: 'Ik zal het kampioenschap deze keer waarschijnlijk niet winnen, en dat is oké'."

Sleutelrol voor Russell?

Nu komt die wereldtitel tóch weer in zicht, en volgens Coulthard is Verstappen zeker niet kansloos. De Schotse oud-coureur wijst naar Mercedes-coureur, die steeds beter in vorm komt en afgelopen weekend de Grand Prix van Singapore won: "Als George Russell punten blijft scoren ten koste van Piastri en Norris, dan kan Max tijdens de finale op het circuit van Yas Marina in Abu Dhabi zeker nog een rol van betekenis gaan spelen."

Larry Perkins

Posts: 60.553

En zo worden Max en George BFF's!

Hup George! Ik mag George wel, heb George altijd al gemogen...

  • 2
  • 11 okt 2025 - 13:42
Reacties (9)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 60.553

    En zo worden Max en George BFF's!

    Hup George! Ik mag George wel, heb George altijd al gemogen...

    • + 2
    • 11 okt 2025 - 13:42
    • nr 76

      Posts: 7.005

      Aardige kerel die George. Alleen moet ie dan natuurlijk wel tussen Verstappen en de Papaya's eindigen, en niet ervoor natuurljjk. Dat had ie blijkbaar nog niet helemaal begrepen.

      • + 0
      • 11 okt 2025 - 14:36
    • schwantz34

      Posts: 40.999

      Vuile overloper! ;)

      • + 1
      • 11 okt 2025 - 14:41
    • Larry Perkins

      Posts: 60.553

      Dat was eenmalig nr 76, om de bull te camoufleren...

      • + 0
      • 11 okt 2025 - 18:08
    • Larry Perkins

      Posts: 60.553

      Niks "vuile overloper" @Schwantz, had me vanmorgen eerst uitgebreid gedoucht.

      • + 0
      • 11 okt 2025 - 18:10
  • Need5Speed

    Posts: 3.242

    In Baku zorgde Russell door voor Norris te finishen dat die 2 punten extra verloor, maar door Singapore te winnen kostte dat Max just 4 punten.

    • + 0
    • 11 okt 2025 - 16:54
  • Knalpijp

    Posts: 2.120

    Als Russell Max aan de title helpt, dan zal Verstappen zijn naam veranderen naar Versstappen.

    • + 0
    • 11 okt 2025 - 17:36
  • De Vogel is Geland

    Posts: 560

    Ik kan mij niet voorstellen dat er kinderen zijn die een poster van Russell in de slaapkamer hebben hangen.

    • + 0
    • 11 okt 2025 - 21:58
  • SennaS

    Posts: 10.547

    Het kan ook de andere kant op.
    Russell kan ook Max in de weg rijden en punten afpakken. We weten nog goed dat Max kortsluiting kreeg toen Russell hem voorbij reeed.
    Russell heeft ij Singapore punten van Max afgepakt in een minder weekend van mcl.

    • + 0
    • 11 okt 2025 - 22:23

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

