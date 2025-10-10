Wolff trots op Antonelli: "De kritiek heeft hem wakker geschud"

Andrea Kimi Antonelli beleeft een debuutseizoen met ups en downs. De jonge Italiaan begon goed aan het seizoen, maar ontving na meerdere pijnlijke fouten kritiek van zijn teambaas Toto Wolff. De Oostenrijker ziet nu echter dat Antonelli steeds beter voor de dag begint te komen.

Antonelli heeft twee goede raceweekenden achter de rug. Afgelopen weekend kwam hij als vijfde over de streep in de Grand Prix van Singapore, terwijl hij twee weken daarvoor vierde werd in de Grand Prix van Azerbeidzjan. In de zomermaanden had hij het echter enorm zwaar, en sneed hij zichzelf in de vingers met meerdere pijnlijke blunders. Het leverde hem in Monza zelfs kritiek op van Wolff.

'Ik zie meer focus bij hem'

Wolff is nu veel enthousiaster over Antonelli, en deelt complimenten uit in gesprek met F1.com: "Sinds Bakoe zie ik veel meer focus bij hem. Het Europese gedeelte van het seizoen hielp hem niet, maar toen was er ook zoveel aandacht voor hem en waren de verwachtingen torenhoog. Hij heeft nu minder te doen buiten de baan, zoals zaken bij de media of sponsors, dus hij brengt nu al zijn tijd door met zijn engineers. Dat is heel erg goed."

Hoe ging Antonelli om met de kritiek?

Wolff krijgt de vraag of Antonelli de kritiek goed oppikte. Het was immers opvallend dat Wolff in Monza zo uitgesproken was over het mindere weekend van zijn pupil. De Oostenrijkse teambaas gaat verder met zijn verhaal: "Het is nog een leerproces met Kimi, van waar hij wel en niet goed op reageert. We steunen hem echt altijd. We sporen hem zelfs aan om fouten te maken, want dit is het laatste seizoen onder de huidige regels."

Volgens Wolff waren kritische woorden goed voor Antonelli. Grijnzend legt hij uit dat de reactie van de Italiaanse tiener heel erg goed was: "Het heeft hem wakker geschud."