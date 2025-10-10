user icon
Wolff trots op Antonelli: "De kritiek heeft hem wakker geschud"

Wolff trots op Antonelli: "De kritiek heeft hem wakker geschud"
  Gepubliceerd op 10 okt 2025 18:46
  • comments 6
  Door: Bob Plaizier

Andrea Kimi Antonelli beleeft een debuutseizoen met ups en downs. De jonge Italiaan begon goed aan het seizoen, maar ontving na meerdere pijnlijke fouten kritiek van zijn teambaas Toto Wolff. De Oostenrijker ziet nu echter dat Antonelli steeds beter voor de dag begint te komen.

Antonelli heeft twee goede raceweekenden achter de rug. Afgelopen weekend kwam hij als vijfde over de streep in de Grand Prix van Singapore, terwijl hij twee weken daarvoor vierde werd in de Grand Prix van Azerbeidzjan. In de zomermaanden had hij het echter enorm zwaar, en sneed hij zichzelf in de vingers met meerdere pijnlijke blunders. Het leverde hem in Monza zelfs kritiek op van Wolff.

'Ik zie meer focus bij hem'

Wolff is nu veel enthousiaster over Antonelli, en deelt complimenten uit in gesprek met F1.com: "Sinds Bakoe zie ik veel meer focus bij hem. Het Europese gedeelte van het seizoen hielp hem niet, maar toen was er ook zoveel aandacht voor hem en waren de verwachtingen torenhoog. Hij heeft nu minder te doen buiten de baan, zoals zaken bij de media of sponsors, dus hij brengt nu al zijn tijd door met zijn engineers. Dat is heel erg goed."

Hoe ging Antonelli om met de kritiek?

Wolff krijgt de vraag of Antonelli de kritiek goed oppikte. Het was immers opvallend dat Wolff in Monza zo uitgesproken was over het mindere weekend van zijn pupil. De Oostenrijkse teambaas gaat verder met zijn verhaal: "Het is nog een leerproces met Kimi, van waar hij wel en niet goed op reageert. We steunen hem echt altijd. We sporen hem zelfs aan om fouten te maken, want dit is het laatste seizoen onder de huidige regels."

Volgens Wolff waren kritische woorden goed voor Antonelli. Grijnzend legt hij uit dat de reactie van de Italiaanse tiener heel erg goed was: "Het heeft hem wakker geschud."

Rimmer

Posts: 12.857

Piepjong, tot halverwege het seizoen nog gewoon schoolgaand en avond na avond lerende om zijn schooldiploma te halen. Desondanks al een podium op zak en meerdere top 5 finishes terwijl de hele wereld van hem verwacht dat hij Verstappen achtige dingen laat zien alleen omdat Toto zei dat hij talent... [Lees verder]

  • 3
  • 10 okt 2025 - 20:10
F1 Nieuws Toto Wolff Andrea Kimi Antonelli Mercedes

Reacties (6)

Login om te reageren
  • Snorremans

    Posts: 50

    Voorlopig nog niet meer dan een 13-in-dozijn- coureur. Het ruwe diamantje heb ik vooralsnog niet echt gezien. Natuurlijk ook pas zijn eerste jaar. Wellicht kan hij me volgend seizoen overtuigen.

    • + 2
    • 10 okt 2025 - 20:03
    • Rimmer

      Posts: 12.857

      Piepjong, tot halverwege het seizoen nog gewoon schoolgaand en avond na avond lerende om zijn schooldiploma te halen. Desondanks al een podium op zak en meerdere top 5 finishes terwijl de hele wereld van hem verwacht dat hij Verstappen achtige dingen laat zien alleen omdat Toto zei dat hij talent had.
      Geef die jongen wat tijd joh. Hij is ook maar gewoon een mens en een kind. De wereld is gek geworden.

      • + 3
      • 10 okt 2025 - 20:10
    • Avb1

      Posts: 160

      Rimmer wordt duidelijk betaald voor zijn reacties niet verrast.

      • + 1
      • 10 okt 2025 - 21:29
  • elflitso

    Posts: 1.513

    Ik heb hem hoog staan. Ondanks dat hij in het diepe is gegooid vind ik zijn leercurve de goede kant op gaan. Fouten maken horen daar bij.

    • + 0
    • 10 okt 2025 - 20:20
    • Rimmer

      Posts: 12.857

      Zonder fouten kan je niet leren.
      Meestal zie je hetzelfde patroon zich herhalen bij verschillende rijders;
      Het debuutplaat is geweldig. Alles is leuk, alles is nieuw, alles is spannend en niemand verwacht nog teveel waardoor je vaak al snel beter presteert dan verwacht. Omdat alles nieuw is hebben de hersenen minder moeite alle indrukken te verwerken. Dat geeft dan een enorme boost waardoor het geheel nog mooier lijkt. Debuteren naast een grote naam is nog mooier want dan lijkt het allemaal nog beter.
      So far so good.
      Maar dan komt het tweede jaar. Het is niet meer nieuw, het is niet meer zo spannend. Inmiddels weten rijder en team waar er nog verbetert moet worden. De verwachtingen lopen op, wat je vorig jaar deed moet je minimaal weer kunnen plus wat extra, want meer ervaring. De druk loopt op. De hersenen worden niet gestimuleerd alsof ze iets voor het eerst zien dus ze moeten gaan werken vanuit ervaring of redenatie.
      Ineens zien we dan dat het tweede jaar lastiger wordt, minder vanzelfsprekend. Je gaat nadenk, analyseren en je moet verbeteren op zwakke punten. Je ervaren teamgenoot is niet langer geschrokken of onder de indruk van je talent maar besluit zelf een tandje bij te zetten. Dan wordt het lastiger.
      We zien dat patroon heel erg vaak. Een goed debuutseizoen gevolgd door lastiger tweede jaar en soms zelfs derde jaar. Meestal komt daarna pas de rust en de ervaring en kan er vaker geoogst gaan worden.
      Er zijn echter uitzonderingen.
      Vaak betreft dit de grote super talenten.
      Lewis was in jaar 1 geweldig en werd kampioen in jaar 2. Een uitzondering maar wie eerlijk kijkt ziet ook dat hij in 2008 eigenlijk niet zo goed was als in 2007.
      Max was sterk in 2015 maar werd beter in 2016. In 2017 bleef het allemaal een beetje gelijk, hij ging toen fouten maken en zat niet op het niveau van Danny Ric.
      Liam Lawson, mooi eerste seizoen, mocht in seizoen twee naar RB en na twee races naar huis.
      Nyck de Vries. Prachtig debuut bij Williams. Gelijk punten. Kreeg daarna een zitje, ging alles zitten overdenken en was opeens een waardeloze coureur.
      Colapinto, geweldig debuut. Kreeg daarna een vast zitje, ging nadenken en rijdt sindsdien als een clown.
      Sainz, reed een sterk eerste jaar naast Max. In seizoen twee legde hij de lat hoger en reed gewoon ruk. Zo ruk dat Marko hem niet eens meer wilde houden. In de jaren daarna kwam hij pas tot bloei.
      Kovalainen, geweldig in de McLaren. Direct podium! Ging daarna nadenken en de lat hoger leggen en het was klaar. En gaat het verhaal maar door en door.
      Hadjar. Geweldig eerst seizoen. Volgend jaar naar RBR en schrijf hem maar vast af.
      Dat Kimi nu in seizoen 1 mooie dingen laat zien maar ook dikke fouten maakt en daardoor geen briljant debuut seizoen heeft is prima. Dat kan ervoor zorgen dat hij volgend jaar al veel stabieler is ipv dan te moeten opboksen tegen een debuut seizoen dat eigenlijk te hoog lag en niet conform de werkelijke prestaties was.

      • + 0
      • 10 okt 2025 - 21:46
    • Remco_F1

      Posts: 3.176

      @Rimmer

      Dat kan korter, MAND!

      • + 1
      • 10 okt 2025 - 22:31

Meer nieuws

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

