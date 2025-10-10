Herbert ziet Verstappen schitteren: "Red Bull luistert nu naar Max"

Max Verstappen lijkt weer helemaal terug te zijn in de strijd om de wereldtitel. De Nederlander won twee van de laatste vier races, en profiteerde van de problemen bij McLaren. Johnny Herbert denkt te weten wat de oorzaak is van Verstappens opmars.

Maandenlang leek het er niet op dat Verstappen kans zou maken op een vijfde wereldtitel. Zijn Red Bull-bolide was simpelweg te langzaam, en bij de concurrentie van McLaren lieten ze geen steek vallen. McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris bouwden een grote voorsprong uit, maar in de races na de zomerstop gingen er veel dingen mis. Verstappen wist te profiteren, en won in Italië en Azerbeidzjan. Afgelopen weekend werd hij tweede in Singapore, en dat zorgde ervoor dat hij verder inliep.

'Red Bull luistert naar Max'

De vraag die veel mensen bezighoudt is dan ook: hoe heeft Verstappen het zo snel omgedraaid. Oud-coureur Johnny Herbert deelt zijn mening met Betting Lounge: "Een groot deel daarvan heeft te maken met het feit dat Red Bull nu meer luistert naar wat Max zegt. Wat er eerst gebeurde, met de simulatorcoureurs die hun werk deden in de fabriek, werkte gewoon niet voor Max. Daar is zeker iets in veranderd."

Volgens Herbert is het ook zo dat de veranderingen binnen het team voor meer rust hebben geleid: "Ze passen nu meer zaken toe op basis van wat Max zegt. Het lijkt erop dat hij hen in een goede positie weet te brengen. Je kan het aanstellen van een nieuwe teambaas ook niet negeren, van Christian Horner naar Laurent Mekies."

"Mekies lijkt een prettige harmonie te hebben gecreëerd binnen het team. De relatie tussen hem en Max is ook een stuk gemoedelijker dan tussen Max en Horner, die telkens dat conflict had met vader Jos. Dat zorgde echt voor veel negatieve energie."