Herbert ziet Verstappen schitteren: "Red Bull luistert nu naar Max"

  • Gepubliceerd op 10 okt 2025 12:09
  • comments 5
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen lijkt weer helemaal terug te zijn in de strijd om de wereldtitel. De Nederlander won twee van de laatste vier races, en profiteerde van de problemen bij McLaren. Johnny Herbert denkt te weten wat de oorzaak is van Verstappens opmars.

Maandenlang leek het er niet op dat Verstappen kans zou maken op een vijfde wereldtitel. Zijn Red Bull-bolide was simpelweg te langzaam, en bij de concurrentie van McLaren lieten ze geen steek vallen. McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris bouwden een grote voorsprong uit, maar in de races na de zomerstop gingen er veel dingen mis. Verstappen wist te profiteren, en won in Italië en Azerbeidzjan. Afgelopen weekend werd hij tweede in Singapore, en dat zorgde ervoor dat hij verder inliep.

'Red Bull luistert naar Max'

De vraag die veel mensen bezighoudt is dan ook: hoe heeft Verstappen het zo snel omgedraaid. Oud-coureur Johnny Herbert deelt zijn mening met Betting Lounge: "Een groot deel daarvan heeft te maken met het feit dat Red Bull nu meer luistert naar wat Max zegt. Wat er eerst gebeurde, met de simulatorcoureurs die hun werk deden in de fabriek, werkte gewoon niet voor Max. Daar is zeker iets in veranderd."

Geen ruzie met Jos Verstappen meer

Volgens Herbert is het ook zo dat de veranderingen binnen het team voor meer rust hebben geleid: "Ze passen nu meer zaken toe op basis van wat Max zegt. Het lijkt erop dat hij hen in een goede positie weet te brengen. Je kan het aanstellen van een nieuwe teambaas ook niet negeren, van Christian Horner naar Laurent Mekies."

"Mekies lijkt een prettige harmonie te hebben gecreëerd binnen het team. De relatie tussen hem en Max is ook een stuk gemoedelijker dan tussen Max en Horner, die telkens dat conflict had met vader Jos. Dat zorgde echt voor veel negatieve energie."

Larry Perkins

Posts: 60.525

De windtunnel is antiek @HarryLam, niet de sim.

  • 1
  • 10 okt 2025 - 14:27
Reacties (5)

  • gridiron

    Posts: 2.860

    En tot vorig jaar werden de simulatierijders voor het werk die ze tijdens de nacht van vrijdag op zaterdag deden om de auto te verbeteren, ook door Max.

    • + 0
    • 10 okt 2025 - 12:16
    • Larry Perkins

      Posts: 60.525

      Dergelijke berichtgeving wordt doorgaans vrij zwartwit opgesteld @gridiron. In werkelijkheid zal het simulatiewerk nog steeds van (groot) belang zijn maar heeft wat er op de baan wordt vastgesteld door Max en de engineers ter plekke nu (veel) meer invloed gekregen. Er heeft een verschuiving plaatsgevonden. In welke mate precies is vanaf de buitenkant moeilijk te beoordelen...

      • + 0
      • 10 okt 2025 - 14:03
    • HarryLam

      Posts: 4.916

      Dat had natuurlijk al veel eerder moeten gebeuren, begrijp niet dat Max dat simulator geknoei gepikt heeft. Ze hebben daar ook een antieke simulator die ze in de theems kunnen donderen.

      • + 0
      • 10 okt 2025 - 14:25
    • Larry Perkins

      Posts: 60.525

      De windtunnel is antiek @HarryLam, niet de sim.

      • + 1
      • 10 okt 2025 - 14:27
    • Paulie

      Posts: 4.663

      die simulator is ook antiek, daar waar de andere teams gebruik maken van professionele simulatietechnologie, gebruikt Red Bull nog microprose grand prix 1

      • + 1
      • 10 okt 2025 - 15:14

